зимняя уборка для ленивых / © Credits

Реклама

Пыль, микробы и простуда часто идут бок о бок, поэтому эксперты советуют не откладывать уборку на весну, а сделать легкую зимнюю очистку дома уже сейчас, об этом рассказало издание Real Simple.

Возможно вы замечали, что зимой люди чаще болеют, и это не случайность. Холод и грипп достигают пика именно зимой, но только 27% хозяев проводят генеральную уборку в это время, по сравнению с 58% весной.

Уборка и организация пространства уменьшают количество микробов, создают спокойную атмосферу, а также дают фору перед традиционной весенней уборкой.

Реклама

Начните с «горячих точек». Светильники, выключатели, дверные ручки — почти половина людей игнорирует эти зоны, хотя именно они являются самыми «заразными». Протирайте их мылом и дезинфицирующим средством. Подоконники, плинтусы и вентиляционные решетки. Пыль накапливается там быстро, особенно когда работает отопление. Возьмите пылесос с насадкой-щеткой, пройдитесь по плинтусам и вытрите влажной микрофиброй. Вентиляторы — эти места часто остаются без внимания. Вытрите лопасти и лампы сухой микрофиброй или немного разведенным мылом. Для удобства можно использовать специальный пылесборник для вентиляторов. Стирка постельного белья и подушек. Чтобы избежать простуды и пылевых аллергенов, регулярно стирайте постель, пледы и декоративные подушки. Следуйте инструкциям на этикетках, чтобы вещи не потеряли форму. Оконные рамы и отливы. Холодный воздух и конденсат оставляют грязь. Очистите их щеткой или старой зубной щеткой с теплой мыльной водой, затем насухо вытрите. Уберите и дезинфицируйте входные зоны. Зимние ботинки, шапки и пальто накапливают снег, грязь и соль. Создайте зону для хранения вещей, а коврики регулярно встряхивайте и мойте раствором воды и уксуса. Кухонные «горячие точки» Регулярно мойте столешницы, раковины, ручки техники и полотенца. Не забывайте очищать за холодильником и плитой, чтобы избежать появления насекомых и пыли. Ванная комната. Ванная — место скопления микробов и плесени. Убирайте каждую неделю, уделяйте внимание местам, в которых может распространяться плесень: душ, раковина, туалет. Используйте белый уксус, чтобы избавиться от минеральных отложений. Фильтры HVAC. Грязные фильтры ухудшают циркуляцию и качество воздуха в помещении. Замените их на чистые, особенно если в доме постоянно работает отопление. Пылесосьте высокопроходные зоны и под мебелью. Регулярное уборка уменьшает аллергены и запахи, а также помогает избежать появления насекомых. Не забывайте о труднодоступных местах: под кроватью, диваном и шкафами.

Хитрости для поддержания чистоты

Используйте пылесосы с HEPA-фильтром для мелких частиц и аллергенов.

Пылесосьте с влажными тряпками, чтобы пыль не поднималась в воздух.

Поддерживайте влажность 30-50%, чтобы уменьшить развитие пылевых клещей и плесени.

Выбирайте сертифицированные средства для чистки, без вредных химикатов.

Робот-пылесосы и очистители воздуха помогут поддерживать ежедневную чистоту без лишнего стресса.

Проветривайте дом хотя бы 10 мин в теплые дни, свежий воздух сразу улучшает атмосферу.

Зимняя уборка не должна быть сложной или утомительной. Достаточно сосредоточиться на горячих точках, текстиле и воздухе, чтобы ваш дом был свежим, чистым и здоровым всю зиму.