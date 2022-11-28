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Минус хвостатых грелок: эксперт рассказал, как часто нужно стирать белье, если вы спите с животными

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2173
Время на прочтение
2 мин
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Минус хвостатых грелок: эксперт рассказал, как часто нужно стирать белье, если вы спите с животными

Фото: Credits

С приходом холодов в условиях частичного или полного отсутствия отопления все выше соблазн пустить в свою постель теплого и пушистого домашнего любимца.

Безусловно, любимый кот или собака, свернувшийся теплым сладко посапывающим комочком у вас под боком, действует не только как грелка, но и как успокоительное и антидепрессант. Но насколько это безопасно для здоровья, стоит разобраться. 

Эксперт рассказал Мirror, как часто владельцы домашних животных должны стирать постельное белье, если
делят кровать с домашними животными.

Если вы пускаете в свою постель любимую собаку или кота, будьте готовы к тому, что ваши простыни с большей вероятностью станут более грязным и быстро покроются бактериями и грибками, что может привести к проблемам со здоровьем. Бороться с этим можно только регулярной стиркой. 

Смена постельного белья — одно из домашних дел, которое многие недолюбливают. Эксперты по сну советуют людям менять простыни  один раз в неделю или, самое большее, раз в две недели.

Один раз в неделю — это здоровый баланс между частой стиркой постельного белья и вероятностью накопления бактерий, микробов и грязи. 

© Credits
Фото: Credits

Но если ваш питомец спит в вашей постели, рекомендуется стирать простыни два или даже три раза в неделю. Собаки, кошки и другие домашние животные переносят больше бактерий, чем люди, и к тому же они еще и линяют.

Со всеми этими лишними волосами, клетками кожи и бактериями на простынях лучше стирать их чаще. Если у вас астма или аллергия, для вашего комфорта и здоровья будет полезно, если постельное белье будет меняться чаще.

В противном случае нахождение всю ночь в среде, благоприятной для развития грибков и бактерий, может вызвать такие проблемы со здоровьем, как инфекция на коже.

Также в совместной с животными постели могут расплодиться пылевые клещи, которые питаются омертвевшими клетками кожи.

Хотя они не видны невооруженным глазом, они быстро размножаются. К счастью, большинство людей не страдают от пылевых клещей, но у людей с аллергией и астмой могут возникнуть проблемы.

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Дата публикации
Просмотры
2173
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