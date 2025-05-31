Многолетники, которые любят тень: как создать волшебный уголок в темном саду / © Credits

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Тенистые сады обладают особой атмосферой уюта, спокойствия и даже таинственности. Существует много изысканных многолетних растений, которые не только хорошо растут в полутени или полной тени, но и украшают эти участки яркими листьями, нежным цветением и текстурной глубиной, рассказали на странице sad_fey_ а также о растениях, которые превратят темные уголки вашего сада в настоящий зеленый.

Цветущие многолетники для тени

Астильба . Невероятно эффектное растение с пышными пушистыми соцветиями в розовых, белых или сиреневых оттенках. Любит влажную почву и затенение. Прекрасно подходит для обрамления аллей или посадки у водоемов.

Гейхера . Ценит яркие, разноцветные листья: бордовые, серебристые, медные, зеленые с узорами. Легко комбинируется с другими растениями, придает саду декоративную пестроту.

Тиарелла . Имеют интересные листья, подобные кленовому и мелкие нежные цветы в весенний период. Отличный почвопокровный многолетник, хорошо выдерживающий тень.

Аквилегия (Водосбор) . Сказочные цветы в форме колокольчиков украшают сад весной и в начале лета. Может самостоятельно размножаться из-за самосов.

Морозник. Один из первых вестников весны, морозник расцветает уже в феврале-марте, даже под снегом. Любит влагу, плодородную землю и защищенное от ветра место.

Анемона японская. Элегантный осенний цветок с белыми, розовыми или фиолетовыми лепестками. В тени цветет дольше и сохраняет яркость.

Теневыносливые растения с декоративными листьями

Хоста . Королева тени. Ее крупные, волнистые или заостренные листья поражают разнообразием цветов: от светло-зеленых до сине-зеленых и пестрых. Неприхотливая, долговечная, прекрасно сочетается с другими теневыми растениями.

Роджерсия . Похожа на декоративный ревень — большие листья, хорошая структура. Цветет высокими кремовыми или розовыми соцветиями. Хорошо чувствует себя в тени.

Бруннера . Ее еще называют «незабудка садовая». Серебристо-зеленые листья создают визуальный контраст, а голубые цветы радуют весной.

Живучка . Почвопокровное растение, образующее плотный ковер. Цветет сине-фиолетовыми колосками весной. Идеальна для заполнения пустых зон.

Медуница . Одновременно цветет синими и розовыми цветами, имеет красивые листья с серебряными вкраплениями. Привлекает пчел и прекрасно чувствует себя в тени.

Карекс (осока) и хаконехлоа. Декоративные злаки, которые создают спокойный фон в саду. Подвижные и мягкие. Они не только добавляют текстуры, но прекрасно заполняют теневые пространства.

Другие любимцы тени

Кочка — эффектное растение с дугообразными стеблями и белыми колокольчиками. Настоящее лесное сокровище.

Сон-трава — редкий, но волшебный весенний цветок. Любит полутень и дренированную почву.

Наперстянка — высокая, с колосьями, похожими на колокольчики. Идеальна для заднего плана цветника.

Клопогон — высокий, с ароматными белыми «свечами». Хорошо растет в тени.

Астранция — звездообразные цветы на изящных стеблях. Цветет долго и привлекает бабочек.

Папоротник — классика теневого сада. Бесконечное количество сортов, форм и фактур.

Барвинок — вечнозеленый покров почвы с нежными синими цветами.

Ландыш — прекрасное весеннее растение с нежным ароматом.

Земляника — не только декоративная, но и вкусная. Хорошо растет в полутени.

Сныть — декоративно-съедобное растение, которое можно использовать в ландшафтном дизайне.

Пахизандра — вечнозеленый покровитель, создающий плотный ковер в затененных местах.

Герань (садовая) — не путать с комнатной. Выносливая, обильно цветет и растет в тени.

Для создания гармоничного теневого сада сочетайте растения с разными формами и цветами. Это поможет добавить объем и глубину даже самому темному уголку. И не забывайте — многие из многолетников любят влагу, поэтому тень, мульчирование и регулярный полив дадут наилучший результат.