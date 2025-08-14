Модная кухня: 10 главных трендов 2025 года / © Associated Press

Если еще несколько лет назад интерьеры тяготели к стерильной белизне и глянцу, то в 2025-м дизайнеры делают ставку на тепло, текстуры, природные материалы и индивидуальность, об этом рассказало издание PureWow. Тренды кухонь этого года — это сочетание эстетики и функциональности, внимание к деталям и создание максимально персонализированного пространства.

Теплые бежевые и коричневые оттенки

Белый и холодный серый цвета уступают место теплым, насыщенным тонам. В моде — беж, карамель, медовый, оттенок табака и темного дуба. Такие цвета создают уют и напоминают интерьеры старинных европейских домов. Дизайнеры советуют комбинировать их с натуральным камнем и латунной фурнитурой.

Мраморные острова-скульптуры

Кухонный остров в 2025 году — это не просто рабочая поверхность, а настоящий артобъект. Популярны округлые формы, многоуровневые конструкции и мрамор с выразительными прожилками изумрудного, шоколадного или даже фиолетового цвета. В тренде матовая или «кожаная» отделка вместо классического глянца.

Фактурное фрезерованное стекло

Стеклянные фасады с легким тиснением возвращаются в моду, но теперь они более деликатные. Такое стекло мягко рассеивает свет, добавляет глубины и одновременно скрывает содержимое шкафов. Подходит как для кухонных шкафов, так и для барных ниш.

Открытое соединение дерева

Мастера снова демонстрируют красоту столярной работы — вместо сокрытия стыков, соединения древесины, например, ласточкин хвост или шип-паз, становятся декоративным элементом. Это признак ручной работы и высокого качества.

Холодильники-шкафы

Массивные металлические дверцы остаются в прошлом, холодильники теперь маскируют под мебель, с деревянными или окрашенными фасадами, которые сливаются с общей концепцией кухни.

Тонированные деревянные шкафы

Вместо крашеных фасадов дизайнеры выбирают натуральное дерево, но с глубокой, насыщенной тонировкой, от орехового до темно-шоколадного. Это придает кухне роскошный, «библиотечный» вид.

Скрытая техника

Все больше владельцев домов хотят иметь отдельную зону для напитков. Это могут быть ниши с кофемашиной, полочками для чашек и маленьким холодильником для молока или лимонада, скрытые за раздвижными дверцами.

Барные стулья как арт-объект

Сиденья на кухне становятся яркими акцентами, с необычными формами, сочетанием материалов и яркой обивкой. Такой элемент сразу делает интерьер более живым.

Индукционные варочные поверхности

Во многих странах газовые плиты постепенно уходят в прошлое, как из-за экологических норм, так и из соображений безопасности. Индукционные плиты нагревают быстрее, экономят электроэнергию и имеют современный минималистичный вид.

Интегрированные зоны для питомцев

Дизайнеры учитывают, что домашние животные — полноправные члены семьи. Поэтому появляются встроенные миски с подводом воды, уютные лежанки и даже минимойка для лап после прогулки.

Кухонные тренды 2025 года — это отход от холодного минимализма к теплу, текстурам и индивидуальному стилю. Они сочетают красоту и практичность, учитывают экологичность и комфорт, а главное, отражают образ жизни хозяев. Такая кухня не только вдохновляет готовить, но и становится местом, где хочется проводить время с семьей и друзьями.