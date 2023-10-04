Модное растение: как выращивать декоративный злак мискантус

Садовая мода переменчива. Если десять-пятнадцать лет назад мы не представляли себе садовый участок без вечнозеленых туй и можжевельников, древовидных пионов и штанговых роз, то сейчас все ландшафтные дизайнеры обязательно включают в композиции садов декоративные злаки.

Декоративный злак мискантус превосходно смотрится, независимо от того, используются ли они в бордюрах, в схемах посадки в стиле прерий или просто образует остров посреди газона.

Как и многие другие травы теплого сезона, мискантус сочетает быстрый рост роста, обилие цветов и многочисленные, тонкие осенние изменения как листвы, так и цветов. Это позволяет ему быть украшением сада большую часть года. Даже зимой, когда на листья и цветы ложатся снежные хлопья, мискантус, кажется не теряет своей красоты.

О том, как ухаживать за мискантусом, рассказывают специалисты Gardens Illustrated.

Что такое мискантус

Мискантус, широко известный как серебряная трава, представляет собой высокую, листопадную, обычно прямостоячую траву. Он просыпается весной сравнительно поздно, но затем обладают способностью, если позволяет температура, расти быстрыми темпами. Большинство цветов первоначально цветут примерно с июня по июль или даже по август.

Как выращивать декоративный злак мискантус / Фото: Credits

Как вырастить мискантус

Все мискантусы являются листопадными, у большинства из них высушенные стебли и цветы остаются более или менее неповрежденными в течение зимы. Когда зима подходит к концу, стебли следует срезать до основания и либо убрать и компостировать, либо оставить на месте, чтобы использовать их в качестве мульчи.

Если ваш мискантус кажется слишком высоким, вы можете уменьшенить его высоту, срезав новую листву до основания в мае. Это сократит мискантусу время, оставшееся для роста и цветения, и, таким образом, снизит его высоту.

Где посадить мискантус

Как и все высокие цветущие травы, мискантус сильно разрастается весной, и для подпитки этого процесса ему требуется энергия прямых солнечных лучей. Следовательно, ему нужно открытое, солнечное место, чтобы успешно расти и цвести.

Мискантус справится с самыми разными почвами: от песка до довольно тяжелых глин. Влажная зимняя почва может стать проблемой для свежепаосаженного мискантуса, поскольку молодые травы могут просто сгнить, прежде чем у них появится возможность создать адекватную корневую систему.

Как выращивать декоративный злак мискантус / Фото: Credits

Когда сажать мискантус

Посадку можно производить в любое время года, когда почва готова к приему растений. Во влажные почвы лучше всего сажать весной, для засушливых оптимальным временем может быть осень.

Как ухаживать за мискантусом

Мульчирование поверхности после посадки является хорошей практикой, поскольку она будет полезна для борьбы с сорняками и поможет сохранить необходимую влажность почвы. Подойдет любой органический материал, включая компост и кору.

Если почва не очень бедная, дополнительных подкормок не требуется, особенно если используется органическая мульча. Если чувствуется необходимость в дополнительной подкормке, подойдет любое удобрение.

Мискантус – долгоживущая трава, которая может не нуждаться в дополнительном уходе в течение многих лет.

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