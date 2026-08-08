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Модный цветок: 10 интересных фактов о георгинах, о которых вы, вероятно, не знали
Садоводы отмечают сезон георгин, поэтому вот 10 фактов об этих замечательных цветах, о которых вы, возможно, не знали.
Кто может устоять перед георгинами с их разнообразием цветов, размеров и стилей? Позднее лето просто не было бы таким же без хотя бы одной георгины в саду где-нибудь в нём. Это замечательные растения для выращивания в саду срезанных цветов, а их красивые цветочные головки часто сохраняются до осени, продлевая сезон цветения.
В честь сезона георгин журнал Gardens Illustrated составил список интересных фактов о георгинах.
Их открыли испанцы
Именно испанские ботаники XVI века обратили внимание на георгины, произраставшие в диком виде на склонах холмов Мексики, хотя картины и иллюстрации свидетельствуют о том, что местные цивилизации культивировали и разводили их гораздо раньше.
Некоторые георгины съедобны
Изначально георгины выращивали как пищевую культуру ради их съедобных клубней. По вкусу они напоминают нечто среднее между морковью, сельдереем и картофелем.
В древности ботаники восхищались их мистической привлекательностью
В 1776 году французский ботаник Николя-Жозеф Тьерри де Менонвиль был отправлен в Мексику. В его документах отмечалось, что он искал растительные препараты, используемые для лечения подагры, но в его заметках рассказывается о удивительно красивых цветах, которые он видел в саду в Оахаке — георгинах.
Георгины были одними из первых растений, завезенных в Европу
Dahlia coccinea была одним из первых видов, завезенных в Европу из Мексики в 1789 году в Королевский ботанический сад в Мадриде.
Они имеют связи со Швецией
Аббе Каванниллес, директор Королевского ботанического сада Мадрида, назвал георгину в честь Андерса Даля, шведского ботаника, скончавшегося двумя годами ранее.
Они относятся к семейству астровых
Георгины относятся к семейству астровых (Asteraceae), наряду с ромашками и подсолнухами.
Сорта георгин быстро разрослись
Аббе Каваннильес из Ботанического сада «Реал Мадрид» выделил три сорта георгин: Dahlia pinnata, Dahlia rosea и Dahlia cochinea. Сегодня в садоводческой базе данных Королевского садоводческого общества (RHS) насчитывается более 7600 записей (включая виды и сорта), и постоянно выводятся новые сорта.
Георгины бывают самых разных форм и размеров
Георгины варьируются от карликовых растений, идеально подходящих для клумб, до гигантских, таких как Dahlia imperialis, произрастающих в дикой природе от Гватемалы до Колумбии, где они могут достигать 6 м в высоту.
Некоторые георгины просто огромные
У некоторых сортов цветы превышают размер обеденной тарелки и достигают 35 см в диаметре.
Георгины — это садовое растение, удостоенное наград
На сегодняшний день Королевское садоводческое общество (RHS) удостоило 141 георгину награды «За заслуги в саду», отметив их как особенно достойные сада.