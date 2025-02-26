Могут ли собаки почувствовать беременность своих хозяек

Собак часто нанимают для выполнения, казалось бы, невозможных задач, потому что носы их очень мощные. В аэропортах они ощущают запах наркотиков и взрывчатки в багаже. На месте преступления они могут вынюхать человеческие останки. Итак, могут ли собаки определить, когда вы беременны?

Если коротко: собаки, вероятно, ощущают запах гормонов беременности. Нет окончательных исследований, но идея не так уж надумана, учитывая их собачьи обонятельные таланты.

PureWow пообщался с несколькими экспертами по этой теме. Хотя не стоит полагаться на вашу собаку, чтобы убедиться, что ребенок уже в пути, стоит сделать тест на беременность, если ваша собака вдруг начнет вести себя как старшая сестра.

Как собаки чувствуют запахи

Собачий нос действительно удивителен. Доктор Линн Бужардт говорит, что собаки имеют более 100 миллионов рецепторов в носовой полости. Другое исследование приводит эту цифру в 220 миллионов. Обонятельная доля в мозгу собаки, где обрабатывается запах, примерно в 40 раз больше человеческой. Это означает, что когда вы чувствуете запах свежеиспеченного хлеба, ваша собака чувствует его в 1000-10 000 раз лучше, чем вы.

Ваш пес может определить пол, здоровье и поведение другой собаки за одним вдохом (именно поэтому собаки приветствуют друг друга носом к ягодицам). Их память запахов помогает им идентифицировать собак, людей и места даже если они не были рядом с кем-то очень долго.

Могут ли собаки почувствовать запах гормонов беременности

Гормоны похожи на маленькие химические сообщения, информирующие организм о происходящем в других системах. Когда люди беременеют, их организм производит хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Этот гормон производится только во время беременности и в сверхвысоких количествах. Эстроген, прогестерон и плацентарный лактоген (hPL) также повышаются во время беременности. Гормональные изменения могут изменить запах тела и влагалища.

Уже известно, что собаки обнаруживают раковые клетки в некоторых человеческих жидкостях. Medical News Today сообщает, что, нюхая мочу, пот, дыхание и кожу, собаки смогли обнаружить рак легких и меланому. Также собаки могут сообщать людям с диабетом о гипогликемии на основе запаха.

Энни-Мэй Леви, профессиональный кинолог говорит, что, учитывая все эти данные, которые мы имеем, не слишком надумано представить, что собаки могут выявить гормональные изменения, связанные с беременностью.

Одно важное замечание: собаки не осознают значения запахов, которые они научены распознавать. Например, National Geographic сообщает, что собак, которые нюхают наркотики, обучают целевым запахам определенных веществ. Они становятся экспертами в идентификации этих запахов, ассоциируя нюхание наркотиков с хорошо проделанной работой. Итак, если собака испытывает гормональные изменения во время беременности, возможно, она просто реагирует на изменения, а не на то, что рождается ребенок.

Знают ли собаки, что вы беременны

Собаки могут не знать значения гормональных изменений, которые они ощущают, но они очень хорошо могут заметить изменение вашего запаха. Фил Тедески, эксперт по связям между людьми и животными, напоминает нам, что собаки воспринимают мир через нос.

Люди чувствуют запах, а собаки привыкают к нему, а затем осознают перемены. Большинство собак благодаря их чувствительному обонянию и глубокому наблюдению за нашими моделями поведения, вероятно, уже знают или по крайней мере признают, что вы беременны.

Тедески говорит, что некоторые собаки известны как супернюхачи. Они могут почувствовать присутствие чего-то под водой, глубоко зарытого в снегу и замечают отличия между однояйцевыми близнецами. Тедески не сомневается, что собаки могут почувствовать беременность.

Кроме обоняния собаки замечают изменения в распорядке дня. Вероятно, в семье, где ожидается новый ребенок, происходит много других заметных изменений, таких как новые распорядки деятельности, личное внимание и время, перегруппировка домашней среды, а также новые звуки, ощущения и эмоции, которые возникают в семье, добавляет Тедески.

Изменится ли поведение вашей собаки во время вашей беременности

Леви говорит, что поведение собаки не меняется кардинально, если нет существенного нарушения распорядка. К примеру, если кто-то испытывает сильную утреннюю тошноту, влияющую на расписание прогулок собаки, вы можете заметить изменения в поведении собаки.

Несмотря на это, Тедески советует следить за любыми изменениями в поведении или повышенным стрессом. Собаки, как и люди, носят уникальный индивидуальный характер, поэтому не будут одинаково реагировать почти на любую ситуацию. Если ваша собака почувствует, что их семья отходит от старой рутины, она может почувствовать горе или какую-то неизбежную грусть, связанную с изменениями.

Как подготовить собаку к появлению ребенка

Тедески подчеркнул тот факт, что собаки являются существами, которые понимают и могут оценить и распознать изменения в своей семье и структурах стаи. Что важно, они имеют сложные представления и эмоции относительно этих изменений. Во время беременности Тедески рекомендует найти способы поддерживать распорядок дня, важный для вашей собаки. Это может включать попытки сохранить пространства, действия и временные рамки, к которым ваша собака привыкла, как можно более привычными.

До рождения ребенка попробуйте любой или все эти советы

Вносите изменения медленно. Рианнон Келер, ветеринарный эксперт, рекомендует медленно менять свой дом и окружение вашей собаки в течение месяцев до рождения ребенка. Это дает вашей собаке время адаптироваться к изменениям в ее пространстве. Это также касается рутины.

Рианнон Келер, ветеринарный эксперт, рекомендует медленно менять свой дом и окружение вашей собаки в течение месяцев до рождения ребенка. Это дает вашей собаке время адаптироваться к изменениям в ее пространстве. Это также касается рутины. Попытайтесь построить барьеры , как детские ворота, прежде чем принесете ребенка придет домой. Это будет полезно, чтобы отделить вашу собаку от ребенка, пока тот спит. Это также позволяет отделить собаку от ребенка, если вам трудно контролировать их взаимодействие.

, как детские ворота, прежде чем принесете ребенка придет домой. Это будет полезно, чтобы отделить вашу собаку от ребенка, пока тот спит. Это также позволяет отделить собаку от ребенка, если вам трудно контролировать их взаимодействие. Заранее устанавливайте новые правила. Кроме установки ворот, целесообразно научить собаку любым новым правилам в начале беременности. Определиться, где теперь будет спать собака и разрешат ли ей сидеть на диване. Сделайте эти изменения заранее – не ждите дня, когда ребенок будет дома.

Кроме установки ворот, целесообразно научить собаку любым новым правилам в начале беременности. Определиться, где теперь будет спать собака и разрешат ли ей сидеть на диване. Сделайте эти изменения заранее – не ждите дня, когда ребенок будет дома. Пусть ваша собака проверит новое детское снаряжение. Когда детское приданое принесут в дом, пусть ваша собака все проверит. Используйте положительное подкрепление, чтобы ваша собака ассоциировала эти новые виды и запахи с чувством безопасности и любви.

Когда детское приданое принесут в дом, пусть ваша собака все проверит. Используйте положительное подкрепление, чтобы ваша собака ассоциировала эти новые виды и запахи с чувством безопасности и любви. Воспроизводите детские звуки для вашей собаки. Леви говорит, что постепенное снижение чувствительности вашей собаки к звуку детского плача или лепета с помощью предварительно записанных треков на YouTube может помочь. Начните тихо и медленно увеличивайте громкость, когда собака привыкнет. Келер говорит, что воспроизведение этих звуков, когда ваша собака занимается чем-то веселым, например ест, может помочь ей лучше адаптироваться к новому шуму.

Леви говорит, что постепенное снижение чувствительности вашей собаки к звуку детского плача или лепета с помощью предварительно записанных треков на YouTube может помочь. Начните тихо и медленно увеличивайте громкость, когда собака привыкнет. Келер говорит, что воспроизведение этих звуков, когда ваша собака занимается чем-то веселым, например ест, может помочь ей лучше адаптироваться к новому шуму. Обновите обучение послушанию. Вы захотите, чтобы они надежно выполняли основания. Если нужно, подумайте о том, чтобы записать его на обучение послушанию.

Несколько вещей, которые следует попробовать после рождения ребенка

Дайте собаке понюхать одеяло ребенка. Прежде чем принести малыша домой, отправьте партнера домой с одеялом, которое пахнет новорожденным. Тедески говорит, что это постепенно приглашает к знакомству и может дать понять вашему щенку, что новый человек скоро будет жить вместе с вами.

Прежде чем принести малыша домой, отправьте партнера домой с одеялом, которое пахнет новорожденным. Тедески говорит, что это постепенно приглашает к знакомству и может дать понять вашему щенку, что новый человек скоро будет жить вместе с вами. Пусть ваша собака участвует в безопасных взаимодействиях. Разрешение собаке присоединиться к вам в комфортных и безопасных взаимодействиях закладывает хорошую основу для долгих безопасных отношений. Каждый раз, когда вы замечаете, что ваша собака или ваш ребенок хорошо относятся друг к другу, хвалите их.

Разрешение собаке присоединиться к вам в комфортных и безопасных взаимодействиях закладывает хорошую основу для долгих безопасных отношений. Каждый раз, когда вы замечаете, что ваша собака или ваш ребенок хорошо относятся друг к другу, хвалите их. Никогда не оставляйте ребенка и собаку вместе без присмотра. Даже за самой надежной и добродушной собакой всегда следует тщательно следить за младенцами и маленькими детьми, предупреждает Тедески. И дети, и собаки непредсказуемы. Внезапное движение здесь, шумный шум там, и один может наброситься на другого.

Даже за самой надежной и добродушной собакой всегда следует тщательно следить за младенцами и маленькими детьми, предупреждает Тедески. И дети, и собаки непредсказуемы. Внезапное движение здесь, шумный шум там, и один может наброситься на другого. Храните игрушки для собак и детей по отдельности. Младенцев и собак (и, честно говоря, родителей) может запутать, какие игрушки к какому виду принадлежат. Во избежание территориальных истерик или ревнивых укусов держите игрушки отдельно.

Младенцев и собак (и, честно говоря, родителей) может запутать, какие игрушки к какому виду принадлежат. Во избежание территориальных истерик или ревнивых укусов держите игрушки отдельно. При необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром. Иногда эти изменения очень тяжело даются собакам. Если поведение собаки вызывает у вас чувство опасности или заставляет поверить, что она подвергает себя опасности, запишитесь на прием к ветеринару. Будьте честны относительно своих проблем и попросите своего ветеринара совета.

Обучение детей безопасному обращению с животными является важной проблемой как для безопасности детей, так и для безопасности и благополучия животных. Наконец, для многих из нас наши собаки – наши первые дети. Мы хотим, чтобы братья и сестры ладили.

Подытоживая, собаки, вероятно, знают, что что-то происходит, когда вы забеременели. Мы не знаем, связано ли это с их развитым обонянием, острой наблюдательностью или чем-то другим. Но мы знаем, что фотографии обнимающихся младенцев и щенков всегда всем нравятся.

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