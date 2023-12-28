Наши большие друзья: 18 самых крупных пород собак

Собаки - это любовь, верность и преданность, а еще охрана и защита. Выбирая себе собаку, важно учитывать много разных факторов, в том числе и размер. Если вы хотите себе большую собаку, предлагаем обратить внимание на одну из этих пород.
Большая собака - это большая ответственность. Но в то же время гигантские породы иногда доставляют меньше хлопот, чем собаки, которые помещаются в небольшую сумку. Многие из этих пород, сообщает Good Housekeeping были выведены для охраны, перевозки грузов и помощи в хозяйстве, поэтому отличаются прекрасным характером и большим умом. Они спокойные, часто гипоалергенные, но и, правда, очень-очень большие.
Ризеншнауцер
Если вы ищете самые крупные породы собак, которые не линяют, то ризеншнауцер очень близок к этому. Но он не только минимально линяет, но также обладает большим умным и является верным компаньоном.
Рост - до 70 см
Вес - до 40 кг
Немецкая овчарка
Есть причина, по которой немецких овчарок часто используют в качестве служебных или полицейских собак: они послушные, преданные и смелые. Они не только большие, но и быстрые и способны изучать самые сложные команды.
Рост - до 65 см
Вес - до 40 кг
Родезийский риджбек
Родезийский риджбек быстр и энергичен, что может сделать его крупную фигуру немного более устрашающей. Но эти мощные и стремительные собаки хорошо учат команды и могут быть отличными компаньонами для людей, предпочитающих активный образ жизни.
Рост - до 70 см
Вес - до 38 кг
Бриар
Бриары, которых часто описывают как "сердце, завернутое в мех", щеголяют волнистой меховой шубкой, увенчанной прической с пробором посередине. Брови придают им элегантность и загадочность.
Рост - до 70 см
Вес - до 45 кг
Доберман-пинчер
Атлетичные доберманы весом до 45 кг чистой мускулатуры до сих пор служат в армии и полиции благодаря своему быстрому интеллекту и большой выносливости. И, несмотря на прежние стереотипы, специалисты по породе утверждают, что их темперамент постепенно утратил свою нервозность и теперь это надежная и довольно спокойная собака.
Рост - до 71 см
Вес - до 45 кг
Шотландский дирхаунд
Дирхаунды любят хороший сон и веселую игру, поскольку их происхождение связано с сильными охотничьими способностями. Фактически, эти собаки когда-то настолько ценились знатью, что никто рангом ниже графа не мог ими владеть.
Рост - до 81 см
Вес - до 50 кг
Бернский зенненхунд
Эти пушистые собаки более чем просто очаровательны: бернцы прекрасно себя чувствуют в холодном климате, как и их Родина швейцарские Альпы. Будучи дружелюбными по отношению ко всем, эти собаки, как правило, привязываются в первую очередь к одному человеку.
Рост - до 70 см
Вес - до 52 кг
Бладхаунд
Эти ищейки могут следовать по запаху на многие километры. Их носы настолько сильны, что результаты их слежки в некоторых странах считается приемлемым доказательством в суде. Однако эти большие гончие нуждаются в значительных физических нагрузках и тщательном обучении послушанию, как и любая другая активная порода.
Рост - до 70 см
Вес - до 50 кг
Кане Корсо
Кане-корсо, также называемые итальянскими мастифами, могут быть устрашающими телохранителями, которым нужно много упражнений и твердая рука. При правильном обучении эти свирепые собаки будут привязаны к своим семьям, включая детей.
Рост - до 70 см
Вес - до 55 кг
Акита
Эти волевые, инстинктивные и доминирующие охотничьи собаки не предназначены для владельцев-новичков. Они защищают свои семьи. Но они могут подойти и детям с хорошим поведением, если растить их вместе (и под присмотром взрослых).
Рост - до 71 см
Вес - до 59 кг
Ирландский волкодав
Ирландские волкодавы - самая высокая порода - могут выглядеть внушительно, но на самом деле они являются образцом нежного гиганта. Эти милые питомцы прекрасно ладят с детьми.
Рост - до 81 см
Вес - до 55 кг
Тибетский мастиф
Потенциальные владельцы, будьте осторожны, тибетские мастифы печально известны тем, что не приходят, когда их зовут. Тем не менее пушистые сторожевые собаки умны и преданы, не говоря уже о том, что они очень очаровательны.
Рост - до 66 см
Вес - до 68 кг
Бульмастиф
Храбрые, ласковые и преданные собаки-бульмастифы могут быть как отличными членами семьи, так и защитниками. Они готовы угодить и несмотря на свой крупный рост не требуют особой дрессировки.
Рост - до 68 см
Вес - до 59 кг
Ньюфаундленд
Эта милая собака послужила прообразом собаки-няньки из "Питера Пэна". Ньюфаундленды любят детей всех возрастов, они умны и очень хотят доставить удовольствие.
Рост - до 71 см
Вес - до 68 кг
Вес: от 100 до 150 фунтов
Высота: от 26 до 28 дюймов
Неаполитанский мастиф
С обвисшей мордой и склонностью к слюнотечению мастифы могут выглядеть немного вялыми (вспомните собаку Хагрида из фильмов о Гарри Поттере), но на самом деле они созданы для того, чтобы быть охранными сторожевыми собаками. Эта почти 70 кг собака не подойдет начинающим владельцам домашних животных. Она одновременно массивная и мощная.
Рост - до 79 см
Вес - до 68 кг
Немецкий дог
Нежная и любящая, эта порода отлично подходит для детей. Немецкие доги — бдительные охранники, но не слишком агрессивные. Они умеренно умны, но очень упрямы и их нелегко дрессировать.
Рост - до 80 см
Вес - до 79 кг
Сенбернар
Известные как дружелюбные гиганты из Швейцарских Альп, сенбернары нежны и терпимы, особенно с детьми. Они не заискивают перед незнакомцами и могут быть использованы в качестве сторожевых собак.
Рост - до 76 см
Вес - до 82 кг
Бурбуль
В своей родной Южной Африке эти мощные фермерские собаки отбиваются от свирепых хищников, таких как леопарды. Из-за их силы и доминирования кинологи рекомендует потенциальным хозяевам иметь предшествующий опыт владения крупными породами, прежде чем брать бурбуля.
Рост - до 68 см
Вес - до 90 кг
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