Наши большие друзья: 18 самых крупных пород собак

Собаки - это любовь, верность и преданность, а еще охрана и защита. Выбирая себе собаку, важно учитывать много разных факторов, в том числе и размер. Если вы хотите себе большую собаку, предлагаем обратить внимание на одну из этих пород.

Большая собака - это большая ответственность. Но в то же время гигантские породы иногда доставляют меньше хлопот, чем собаки, которые помещаются в небольшую сумку. Многие из этих пород, сообщает Good Housekeeping были выведены для охраны, перевозки грузов и помощи в хозяйстве, поэтому отличаются прекрасным характером и большим умом. Они спокойные, часто гипоалергенные, но и, правда, очень-очень большие.

Ризеншнауцер

Ризеншнауцер / Фото: Credits

Если вы ищете самые крупные породы собак, которые не линяют, то ризеншнауцер очень близок к этому. Но он не только минимально линяет, но также обладает большим умным и является верным компаньоном.

Рост - до 70 см

Вес - до 40 кг

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка / Фото: www.credits

Есть причина, по которой немецких овчарок часто используют в качестве служебных или полицейских собак: они послушные, преданные и смелые. Они не только большие, но и быстрые и способны изучать самые сложные команды.

Рост - до 65 см

Вес - до 40 кг

Родезийский риджбек

Родезийский риджбек / Фото: Credits

Родезийский риджбек быстр и энергичен, что может сделать его крупную фигуру немного более устрашающей. Но эти мощные и стремительные собаки хорошо учат команды и могут быть отличными компаньонами для людей, предпочитающих активный образ жизни.

Рост - до 70 см

Вес - до 38 кг

Бриар

Бриар / Фото: Credits

Бриары, которых часто описывают как "сердце, завернутое в мех", щеголяют волнистой меховой шубкой, увенчанной прической с пробором посередине. Брови придают им элегантность и загадочность.

Рост - до 70 см

Вес - до 45 кг

Доберман-пинчер

Доберман-пинчер / Фото: Credits

Атлетичные доберманы весом до 45 кг чистой мускулатуры до сих пор служат в армии и полиции благодаря своему быстрому интеллекту и большой выносливости. И, несмотря на прежние стереотипы, специалисты по породе утверждают, что их темперамент постепенно утратил свою нервозность и теперь это надежная и довольно спокойная собака.

Рост - до 71 см

Вес - до 45 кг

Шотландский дирхаунд

Шотландский дирхаунд / Фото: Associated Press

Дирхаунды любят хороший сон и веселую игру, поскольку их происхождение связано с сильными охотничьими способностями. Фактически, эти собаки когда-то настолько ценились знатью, что никто рангом ниже графа не мог ими владеть.

Рост - до 81 см

Вес - до 50 кг

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд / Фото: Associated Press

Эти пушистые собаки более чем просто очаровательны: бернцы прекрасно себя чувствуют в холодном климате, как и их Родина швейцарские Альпы. Будучи дружелюбными по отношению ко всем, эти собаки, как правило, привязываются в первую очередь к одному человеку.

Рост - до 70 см

Вес - до 52 кг

Бладхаунд

Бладхаунд / Фото: Associated Press

Эти ищейки могут следовать по запаху на многие километры. Их носы настолько сильны, что результаты их слежки в некоторых странах считается приемлемым доказательством в суде. Однако эти большие гончие нуждаются в значительных физических нагрузках и тщательном обучении послушанию, как и любая другая активная порода.

Рост - до 70 см

Вес - до 50 кг

Кане Корсо

Кане Корсо / Фото: Credits

Кане-корсо, также называемые итальянскими мастифами, могут быть устрашающими телохранителями, которым нужно много упражнений и твердая рука. При правильном обучении эти свирепые собаки будут привязаны к своим семьям, включая детей.

Рост - до 70 см

Вес - до 55 кг

Акита

Акита / Фото: Associated Press

Эти волевые, инстинктивные и доминирующие охотничьи собаки не предназначены для владельцев-новичков. Они защищают свои семьи. Но они могут подойти и детям с хорошим поведением, если растить их вместе (и под присмотром взрослых).

Рост - до 71 см

Вес - до 59 кг

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав / Фото: Associated Press

Ирландские волкодавы - самая высокая порода - могут выглядеть внушительно, но на самом деле они являются образцом нежного гиганта. Эти милые питомцы прекрасно ладят с детьми.

Рост - до 81 см

Вес - до 55 кг

Тибетский мастиф

Тибетский мастиф / Фото: Associated Press

Потенциальные владельцы, будьте осторожны, тибетские мастифы печально известны тем, что не приходят, когда их зовут. Тем не менее пушистые сторожевые собаки умны и преданы, не говоря уже о том, что они очень очаровательны.

Рост - до 66 см

Вес - до 68 кг

Бульмастиф

Бульмастиф / Фото: Associated Press

Храбрые, ласковые и преданные собаки-бульмастифы могут быть как отличными членами семьи, так и защитниками. Они готовы угодить и несмотря на свой крупный рост не требуют особой дрессировки.

Рост - до 68 см

Вес - до 59 кг

Ньюфаундленд

Фото: Associated Press

Эта милая собака послужила прообразом собаки-няньки из "Питера Пэна". Ньюфаундленды любят детей всех возрастов, они умны и очень хотят доставить удовольствие.

Рост - до 71 см

Вес - до 68 кг

Вес: от 100 до 150 фунтов

Высота: от 26 до 28 дюймов

Неаполитанский мастиф

Неаполитанский мастиф / Фото: Associated Press

С обвисшей мордой и склонностью к слюнотечению мастифы могут выглядеть немного вялыми (вспомните собаку Хагрида из фильмов о Гарри Поттере), но на самом деле они созданы для того, чтобы быть охранными сторожевыми собаками. Эта почти 70 кг собака не подойдет начинающим владельцам домашних животных. Она одновременно массивная и мощная.

Рост - до 79 см

Вес - до 68 кг

Немецкий дог

Немецкий дог / Фото: Associated Press

Нежная и любящая, эта порода отлично подходит для детей. Немецкие доги — бдительные охранники, но не слишком агрессивные. Они умеренно умны, но очень упрямы и их нелегко дрессировать.

Рост - до 80 см

Вес - до 79 кг

Сенбернар

Сенбернар / Фото: Associated Press

Известные как дружелюбные гиганты из Швейцарских Альп, сенбернары нежны и терпимы, особенно с детьми. Они не заискивают перед незнакомцами и могут быть использованы в качестве сторожевых собак.

Рост - до 76 см

Вес - до 82 кг

Бурбуль

Бурбуль / Фото: Credits

В своей родной Южной Африке эти мощные фермерские собаки отбиваются от свирепых хищников, таких как леопарды. Из-за их силы и доминирования кинологи рекомендует потенциальным хозяевам иметь предшествующий опыт владения крупными породами, прежде чем брать бурбуля.

Рост - до 68 см

Вес - до 90 кг

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