Может ли антипригарное покрытие быть безопасным?

Изобретение первого в мире антипригарного покрытия совершило настоящую революцию в производстве посуды и на кухне.

Хозяйки больше не хотели готовить еду на старых сковородках, к которым все прилипало, а производители искали различные материалы и разрабатывали новые технологии, чтобы сделать посуду с антипригарным покрытием доступной и простой в производстве.

Как появилось первое антипригарное покрытие?

Разработчик первой антипригарной сковородки — француз Марк Грегуар. Инженеру пришло в голову использовать полимер под названием политетрафторэтилен (ПТФЭ), хорошо отталкивающий от себя другие вещества, для улучшения раздвижной системы спиннинга. А вот жена Марка мадам Колетт Грегуар подтолкнула мужа к мысли, а нельзя ли таким же слоем покрыть ее сковородку, потому что ей надоело что при приготовлении пищи к ней все липнет. Так случай, инженерный мозг Марка Грегуара и практичность его жены стали точкой отсчета новой эры сковородок с антипригарным покрытием. Ведь именно супруги Грегуар разработали метод нанесения ПТФЭ на алюминиевый диск, а в 1956 году основали бренд, который сейчас известен на весь мир — TEFAL. (подробнее - tefal.ua/ru/bezpechnist-antypryharnoho-pokryttia).

Часто потребители называют сковороды Tefal тефлоновыми, что является ошибочным мнением — тефлоновое покрытие, несмотря на сходство слов, не имеет никакого отношения к сковородкам торговой марки Tefal. Teflon ТМ — это зарегистрированный бренд американской химической компании Chemours (до 2015 г. DuPont), поэтому сковороды Tefal не являются тефлоновыми.

Что такое ПТФЭ и безопасен ли он?

Несмотря на то, что с момента изобретения Грегуара его сковородки набирали бешеную популярность, исследования, доказавшие полную безопасность ПТФЭ для человеческого организма, начали проводить только через 2 года. На сегодня собрана достаточная доказательная база, которая уверенно аргументирует: ПТФЭ безопасен не только для здоровья человека, но и для окружающей среды.

Дело в том, что ПТФЭ — уникальное вещество, на которое не влияют какие-либо известные агрессивные факторы: ни температура, ни вода, ни моющие средства. То есть полимер всегда остается неизменным. Из-за этих уникальных свойств политетрафторэтилен начали использовать в медицине:

стоматологии;

офтальмология;

операциях на сердце.

В случае случайного попадания вещества в человеческий организм политетрафторэтилен не наносит никакого вреда и полностью выводится естественным путем.

Полное отсутствие вредных веществ

Иногда, когда речь заходит об антипригарном покрытии — вспоминают вещество ПФОК (PFOA) перфтороктановую кислоту, используемую при производстве отдельных антипригарных покрытий, грязеотталкивающих ковровых поверхностей и специальных некоторых упаковочных материалов. ПФОК — полифторалкильное вещество, устойчиво в окружающей среде и может быть вредным для здоровья, накапливаясь в организмах живых существ.

Поэтому экологи признают перфтороктановую кислоту чрезмерно вредным, канцерогенным веществом как для окружающей среды, так и для здоровья.

Бренд Тефаль не использует в производстве антипригарного покрытия ПФОК (подтверждено соответствующим знаком на упаковке каждого товара бренда). В 2015 году в США, в странах ЕС с 2020 года — перфтороктановая кислота была запрещена для производства посуды.

Безопасность и долговечность антипригарного покрытия

Важным аспектом безопасности считается еще и материал самой сковороды под антипригарным покрытием, ведь со временем антипригарное покрытие может портиться и на нем могут образовываться трещины. Бренд Тефаль использует в производстве только высококачественный металл и антипригарное покрытие с титаном без примесей вредных для человеческого здоровья кадмия и свинца — что делает сковороду Тефаль 100% безопасными для здоровья.

Сковороды Tefal с многослойным антипригарным покрытием с добавлением титановых частиц, кристаллов и даже минеральных частиц обладают наилучшими характеристиками безопасности и долговечности при использовании.

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