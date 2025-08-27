Может ли кондиционер навредить вашему здоровью / © Credits

Издание Real Simple рассказало, что неправильная эксплуатация и плохой уход за техникой действительно способны вызвать неприятные симптомы, от сухости в горле и насморка до аллергических реакций.

Любой кондиционер охлаждает воздух и одновременно забирает из него влагу. Эта влага конденсируется на внутренних элементах устройства. Если внутри накапливаются пыль, шерсть или другие органические частицы, они становятся идеальной средой для развития грибков, бактерий и плесени.

Самые уязвимые — оконные модели и мобильные кондиционеры, которые часто долго стоят без работы, имеют проблемы с отводом влаги и редко очищаются. Но и централизованные системы или сплит-системы также могут представлять риск, если за ними не ухаживать.

Симптомы, которые могут насторожить

Кондиционер сам по себе не «заражает» человека, но может распространять вредные микроорганизмы или раздражители. Это может вызывать:

аллергические проявления : насморк, зуд в носу, слезотечение;

респираторные симптомы: кашель, раздражение горла, заложенность носа;

общее ухудшение самочувствия: головная боль, усталость, сонливость;

«синдром сухого глаза» из-за постоянного потока холодного сухого воздуха;

в редких случаях — обострение хронических болезней дыхательной системы (например, астмы).

Не забывайте также и о так называемой легионеллезной инфекции (воспаление легких, вызванное бактериями Legionella). Она может распространяться через плохо обслуживаемые системы кондиционирования, особенно в больших зданиях.

Как проверить кондиционер на безопасность

Стоит обращать внимание на несколько признаков:

Если от кондиционера тянет затхлостью или влажностью, это может свидетельствовать о грибке.

Видимая грязь или плесень на фильтрах или решетках.

Ухудшение самочувствия именно в помещении с кондиционером.

Конденсат или вода, которая скапливается внизу или вокруг устройства.

Что делать, если в кондиционере обнаружили плесень или грязь

Оконный или мобильный кондиционер в случае сильного заражения лучше заменить, ведь полностью очистить его сложно.

От легкого загрязнения можно снять фильтры и промыть их мыльным раствором, обработать внутренние поверхности антисептическим средством и дать устройству полностью высохнуть.

Сплит-системы и центральное кондиционирование должны очищать профессионалы, они проверят дренаж, теплообменники и внутренние детали.

Как предотвратить проблемы

Регулярно мойте и меняйте фильтры (минимум раз в 2-4 недели летом). Раз в год проводите профессиональное техническое обслуживание системы. Следите за уровнем влажности в комнате — идеально 40-60%. Сухой воздух может пересушивать слизистые, а чрезмерная влажность способствует развитию плесени. Не выставляйте слишком низкую температуру, резкий перепад между улицей и помещением повышает риск простуд. Оптимальная разница — не более 6-8°C. Используйте кондиционер вместе с регулярным проветриванием или системами очистки воздуха.

Кондиционер — не враг, а помощник в жару, если правильно им пользоваться. Он не сделает вас «простуженными» автоматически, однако может ухудшить самочувствие из-за пересушенного воздуха или распространения плесени. Своевременная очистка, замена фильтров и правильный температурный режим помогут наслаждаться прохладой без вреда для здоровья.