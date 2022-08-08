Можно хранить до года: как заморозить и правильно разморозить сливочное масло

Сейчас, когда продукты стремительно дорожают, есть смысл покупать что-то впрок и делать запасы.

Шеф-повар Анна Уильямс поделилась с Мirror советами по заморозке и разморозке сливочного масла, благодаря которым оно может храниться до года без потери вкуса и качества.

Как хранить сливочное масло

Замораживать масло совершенно безопасно. Главное, как и в случае с большинством вещей, которые помещают в морозильник, — убедиться, что оно герметично упаковано. Если вы купили большой брикет сливочного масла, лучше завернуть его в пергаментную бумагу, а затем поместить в герметичный контейнер.

Срок хранения масла в морозильной камере зависит от типа масла. Несоленое масло довольно хорошо хранится в течение четырех-шести месяцев, соленое же может храниться до года.

Как размораживать сливочное масло

Анна добавила, что размораживать сливочное масло тоже просто. Если вам нужно очень быстро разморозить масло, вы можете сделать это в микроволновой печи, используя интервалы в десять секунд, хотя, по словам шеф-повара, лучший способ — разморозить его в холодильнике, если позволяет время.

Какая расфасовка сливочного масла лучше для хранения

Главный совет: если вы не планируете каждый раз использовать большое количество масла, нарежьте его кубиками перед заморозкой, а затем просто используйте по мере необходимости.

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