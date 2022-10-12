Можно ли давать домашним животным лук и чеснок

Осенью особенно хочется готовить теплые и ароматные блюда, в том числе для четырехлапых. Но вы должны знать об опасности лука и чеснока, без которых представить большинство блюд невозможно, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Лук и чеснок (Allium) принадлежат к роду многолетних растений семейства амариллисовых. Во время механического разрушения их клеток (т.е. во время поедания) выделяется вещество алицин, которое распадается к n-пропил дисульфида, вызывающего гемолизис и анемию.

Лук и чеснок токсичны в любом виде: свежем, сушеном, вареном, тушеном, жареном. Причем чеснок примерно в 5 раз токсичнее лука. В частности определенные породы собак, особенно японского происхождения, более чувствительны (акита-ину, оконное стекло). Также очень чувствительны к этим продуктам и кошки.

Токсичные дозы для животных:

собаки – 15 г/кг

коты – 5 г/кг

Отравление луком и чесноком приводит к:

гастроэнтерите (тошнота, раздражение полости рта, слюнотечение, боль в животе, рвота, диарея);

лизиса эритроцитов, который приводит к анемии (вялость, бледные десна, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, слабость, непереносимость физических нагрузок), коллапс и даже смерть;

лук способен расслаблять миокард и расширять кровеносные сосуды, вызывая низкое кровяное давление;

химические вещества в составе этих растений уменьшают способность крови к свертыванию.

Клинические признаки отравления луком и чесноком могут возникнуть в течение нескольких дней. Поэтому, если вы подозреваете, что ваш любимец съел лук или чеснок, срочно обратитесь к ветеринару, чтобы вовремя начать антидотную терапию.

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