Можно ли давать домашним животным молочные продукты

Многие люди уверены, что молоко, сыр или мороженое – отличный вариант лакомства для домашних животных, к тому же "дополнительный источник кальция". Однако такое питание – распространенная ошибка.

Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина предлагает разобраться, почему лучше не давать домашним питомцам молочные продукты.

Давать молоко кошкам и собакам категоричны нельзя, как коровье, так и козье и любое другое. Хотя котята и щенки питаются молоком матери, со взрослением у животных уменьшается количество фермента лактазы, необходимого для расщепления лактозы, содержащейся в молоке и молочных продуктах.

Сюда же относятся кефир, сметана и творог. Сыр может вызвать как диарею, так и запора у четырехлапого. Кроме того, из-за избытка кальция в рационе щенков крупных и гигантских пород может развиться ломкость костей.

Сливки – кроме лактозы, содержат значительный процент жира.

Твердый сыр содержит высокий процент жира (около 50%) и соли, что провоцирует аллергические реакции, расстройство желудочно-кишечного тракта, панкреатит, а также негативно влияет на пищевые привычки любимца, в результате чего он становится требовательным к пище.

Плавленый сыр – это высококалорийный сырный продукт, в нем нет никакой пользы ни для животного, ни для человека.

Сгущенка – содержит большое количество сахара, его также нельзя давать.

Йогурты с наполнителями – содержат сахар, красители и ароматизаторы.

Мороженое – состоит из молока, сливочного масла, сахара, красителей и ароматизаторов.

Также обращайте внимание на состав витаминов и лакомств, ведь в них также часто добавляют сухое молоко.

Помните, что непереносимость лактозы может повлечь за собой аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом и даже привести к смерти. Молоко в рационе животного должно быть максимум до 3-4 месяцев и это материнское молоко или специальная молочная смесь для котят или щенков.

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