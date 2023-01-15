Можно ли давать домашним животным орехи

Орехи – распространенный и полезный продукт питания. Однако для животных они не являются составной частью рациона, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.
Часто может случиться, что четырехлапый случайно или намеренно самостоятельно способен отыскать и съесть орехи. Стоит ли паниковать по этому поводу?
Орехи содержат большое количество жиров, аминокислот и белка. В то же время орехи — это очень жирная и калорийная пища, которая может вызвать расстройства пищеварения. В своей практике я встречала лишь один случай, когда 10 орехов вызвали панкреатит у бульдога. В частности, орехи могут вызвать аллергию, а большие порции орехов могут способствовать набору веса.
Безопасные орехи:
- Кедровые орехи – наименее калорийные, содержат витамины А, В, С и D, Ca, Mg. Несколько орехов в неделю не повредят
- Миндаль содержит витамины В и Е, Zn, P, Mg, Fe, положительно воздействуя на зубы и шерсть.
- Кешью – наименее жирный, содержит Mg и Са
- Арахис – содержит большое количество жирных масел, белки, витамины В и Е. Но является сильным аллергеном
Запретные орехи:
- Греческий орех – вызывает расстройства пищеварения и негативно влияет на поджелудочную железу и печень.
- Фисташки – жирные орехи, способные вызывать расстройства ЖКТ
- Фундук – содержит слишком большое количество Fe, употребление может спровоцировать мочекаменную болезнь
- Макадамия – содержит токсины, которые могут привести к смерти животного
- Мускатный орех – приводит к сильному отравлению
Итак, орехи можно давать в небольшом количестве, если они безопасны, а у вашего любимца нет проблем с пищеварением и аллергией. Однако орехи не необходимы в рационе домашних животных.
Если вы хотите дать любимцу орехи, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
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