Можно ли давать домашним животным орехи

Орехи – распространенный и полезный продукт питания. Однако для животных они не являются составной частью рациона, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Часто может случиться, что четырехлапый случайно или намеренно самостоятельно способен отыскать и съесть орехи. Стоит ли паниковать по этому поводу?

Орехи содержат большое количество жиров, аминокислот и белка. В то же время орехи — это очень жирная и калорийная пища, которая может вызвать расстройства пищеварения. В своей практике я встречала лишь один случай, когда 10 орехов вызвали панкреатит у бульдога. В частности, орехи могут вызвать аллергию, а большие порции орехов могут способствовать набору веса.

Безопасные орехи:

Кедровые орехи – наименее калорийные, содержат витамины А, В, С и D, Ca, Mg. Несколько орехов в неделю не повредят

Миндаль содержит витамины В и Е, Zn, P, Mg, Fe, положительно воздействуя на зубы и шерсть.

Кешью – наименее жирный, содержит Mg и Са

Арахис – содержит большое количество жирных масел, белки, витамины В и Е. Но является сильным аллергеном

Запретные орехи:

Греческий орех – вызывает расстройства пищеварения и негативно влияет на поджелудочную железу и печень.

Фисташки – жирные орехи, способные вызывать расстройства ЖКТ

Фундук – содержит слишком большое количество Fe, употребление может спровоцировать мочекаменную болезнь

Макадамия – содержит токсины, которые могут привести к смерти животного

Мускатный орех – приводит к сильному отравлению

Итак, орехи можно давать в небольшом количестве, если они безопасны, а у вашего любимца нет проблем с пищеварением и аллергией. Однако орехи не необходимы в рационе домашних животных.

Если вы хотите дать любимцу орехи, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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