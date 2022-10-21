Можно ли давать домашним животным яйца: особенности и противопоказания

Яйца являются безопасным продуктом для собак и кошек, а также отличным источником белка, жирных кислот, витаминов и минералов. Детальнее о них рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Какие полезные вещества содержат
- яйца содержат жирные кислоты, фолиевую кислоту, Р, Fe, Se, витамины А, В2, B12;
- сырой куриный желток и сырое перепелиное яйцо содержат витамин D и лецитин;
- яйца содержат 43–47% жира. Если у вашего домашнего питомца есть заболевания желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени, следует осторожно добавлять яйца в его рацион;
- также в яйцах содержатся аминокислоты метионин и цистин;
- яичная скорлупа содержит кальций, который некоторым животным следует добавлять в рацион. Однако яичная скорлупа – не самый вкусный вариант и имеет острые края.
Вареные или сырые яйца
- вареный белок усваивается гораздо лучше, поскольку сырой содержит белок авидин, препятствующий усвоению биотина – витамина, необходимого для здоровья кожи и шерсти любимца;
- к тому же сырые яйца могут стать причиной заболевания сальмонеллеза или эшерихиоза. Поэтому лучше давать животным только вареные яйца.
Сколько яиц можно давать животному
- яйцо является одним из распространенных аллергенов для кошек и собак, поэтому их можно давать не чаще 1-3 раз в неделю (не более 1 в день);
- для взрослой собаки средней или крупной породы рекомендовано 1-2 яйца в неделю;
- если у вашего любимца есть мочекаменная болезнь (уролитиаз), а именно ураты, яйца могут заменить мясо в рационе, поскольку содержат меньше пурина. Однако обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом;
- потребление слишком большого количества яиц может привести к ожирению, панкреатиту и гепатозу, поэтому яйца не следует использовать как основную пищу.
Обязательно тщательно мойте яйца, чтобы снизить риск заражения сальмонеллезом и эшерихиозом.
Читайте также:
- Вакцинация собак: почему нужна и от чего защищает
- Можно ли давать домашним животным лук и чеснок
- Ветеринары против: человеческое лекарство смертельное для животных
- Ожирение у домашних животных: как помочь любимцу похудеть
- Дирофиляриоз: как выявить болезнь и защитить домашнее животное