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Можно ли давать домашним животным яйца: особенности и противопоказания

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Можно ли давать домашним животным яйца: особенности и противопоказания

Фото: Credits

Яйца являются безопасным продуктом для собак и кошек, а также отличным источником белка, жирных кислот, витаминов и минералов. Детальнее о них рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Какие полезные вещества содержат

  • яйца содержат жирные кислоты, фолиевую кислоту, Р, Fe, Se, витамины А, В2, B12;
  • сырой куриный желток и сырое перепелиное яйцо содержат витамин D и лецитин;
  • яйца содержат 43–47% жира. Если у вашего домашнего питомца есть заболевания желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени, следует осторожно добавлять яйца в его рацион;
  • также в яйцах содержатся аминокислоты метионин и цистин;
  • яичная скорлупа содержит кальций, который некоторым животным следует добавлять в рацион. Однако яичная скорлупа – не самый вкусный вариант и имеет острые края.

Вареные или сырые яйца

  • вареный белок усваивается гораздо лучше, поскольку сырой содержит белок авидин, препятствующий усвоению биотина – витамина, необходимого для здоровья кожи и шерсти любимца;
  • к тому же сырые яйца могут стать причиной заболевания сальмонеллеза или эшерихиоза. Поэтому лучше давать животным только вареные яйца.

Сколько яиц можно давать животному

  • яйцо является одним из распространенных аллергенов для кошек и собак, поэтому их можно давать не чаще 1-3 раз в неделю (не более 1 в день);
  • для взрослой собаки средней или крупной породы рекомендовано 1-2 яйца в неделю;
  • если у вашего любимца есть мочекаменная болезнь (уролитиаз), а именно ураты, яйца могут заменить мясо в рационе, поскольку содержат меньше пурина. Однако обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом;
  • потребление слишком большого количества яиц может привести к ожирению, панкреатиту и гепатозу, поэтому яйца не следует использовать как основную пищу.

Обязательно тщательно мойте яйца, чтобы снизить риск заражения сальмонеллезом и эшерихиозом.

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