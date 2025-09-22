Можно ли давать собакам апельсины и мандарины / © Credits

Хорошая новость заключается в том, что эти фрукты не являются токсичными для собак и в небольших количествах даже могут приносить пользу. Однако есть несколько важных нюансов, о которых должен знать каждый владелец, об этом рассказало издание Daily Paws.

Польза цитрусовых для собак

Апельсины и мандарины богаты на:

витамин С — поддерживает иммунную систему, помогает бороться со стрессом;

калий — важен для здоровья сердца и мышц;

фолаты и антиоксиданты — способствуют правильному обмену веществ;

бета-каротин — полезен для зрения и кожи.

Собаки способны самостоятельно вырабатывать витамин С, но дополнительный его источник с пищей может быть полезен, особенно в стрессовых ситуациях или при болезнях.

Риски

Несмотря на пользу, цитрусовые не стоит делать ежедневным лакомством.

Они содержат много сахара, а это может вызвать набор веса и проблемы с поджелудочной железой.

У некоторых собак кислота из фруктов вызывает расстройство желудка: рвоту или диарею.

Кожура, семена и белые перегородки (пектин, косточки, эфирные масла) — трудно перевариваются, иногда вызывают боль в животе или даже непроходимость кишечника.

Важно: именно концентрированные эфирные масла цитрусовых, например, в косметике или аромамаслах, опасны для собак, но сама фруктовая мякоть в небольших дозах — безопасна.

Как правильно угощать собаку апельсинами и мандаринами

Давайте только очищенную мякоть без косточек и кожуры. Порция зависит от размера собаки. Маленьким — 1-2 кусочка раз в несколько дней, средним и большим — 2-3 кусочка. Используйте как редкое лакомство, а не замену корма. Наблюдайте за реакцией, если появились расстройства пищеварения, откажитесь от цитрусовых.

Безопасные фрукты для собак

Разрешенные и полезные:

яблоки (без косточек),

бананы,

черника,

клубника,

арбуз (без семян),

ананас,

манго.

Запрещены:

виноград и изюм (вызывают отравление почек),

авокадо (содержит токсин персин),

лук и чеснок.

Когда обращаться к ветеринару

если собака случайно съела кожуру или большое количество цитрусовых;

если появились такие симптомы, как рвота, диарея, вялость, отказ от еды;

если у вашего питомца есть хронические болезни (сахарный диабет, панкреатит, ожирение) — цитрусовые лучше исключить из рациона.

Апельсины и мандарины можно давать собакам, но только в умеренных количествах и без кожуры или косточек. Это скорее приятное вкусовое разнообразие, а не обязательная часть рациона.

Помните, что каждый песик уникален. То, что безопасно для одного, может вызвать проблемы у другого. Поэтому главное правило — осторожность и баланс. Если вы хотите порадовать питомца, лучше чередовать разрешенные фрукты и всегда советоваться с ветеринаром.