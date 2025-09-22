ТСН в социальных сетях

Можно ли давать собакам апельсины и мандарины

Многие владельцы собак хотя бы раз видели, как их питомец интересуется ароматными цитрусовыми на столе. И часто возникает сомнение, безопасно ли угощать четверолапого апельсином или мандарином.

Хорошая новость заключается в том, что эти фрукты не являются токсичными для собак и в небольших количествах даже могут приносить пользу. Однако есть несколько важных нюансов, о которых должен знать каждый владелец, об этом рассказало издание Daily Paws.

Польза цитрусовых для собак

Апельсины и мандарины богаты на:

  • витамин С — поддерживает иммунную систему, помогает бороться со стрессом;

  • калий — важен для здоровья сердца и мышц;

  • фолаты и антиоксиданты — способствуют правильному обмену веществ;

  • бета-каротин — полезен для зрения и кожи.

Собаки способны самостоятельно вырабатывать витамин С, но дополнительный его источник с пищей может быть полезен, особенно в стрессовых ситуациях или при болезнях.

Риски

Несмотря на пользу, цитрусовые не стоит делать ежедневным лакомством.

  • Они содержат много сахара, а это может вызвать набор веса и проблемы с поджелудочной железой.

  • У некоторых собак кислота из фруктов вызывает расстройство желудка: рвоту или диарею.

  • Кожура, семена и белые перегородки (пектин, косточки, эфирные масла) — трудно перевариваются, иногда вызывают боль в животе или даже непроходимость кишечника.

Важно: именно концентрированные эфирные масла цитрусовых, например, в косметике или аромамаслах, опасны для собак, но сама фруктовая мякоть в небольших дозах — безопасна.

Как правильно угощать собаку апельсинами и мандаринами

  1. Давайте только очищенную мякоть без косточек и кожуры.

  2. Порция зависит от размера собаки. Маленьким — 1-2 кусочка раз в несколько дней, средним и большим — 2-3 кусочка.

  3. Используйте как редкое лакомство, а не замену корма.

  4. Наблюдайте за реакцией, если появились расстройства пищеварения, откажитесь от цитрусовых.

Безопасные фрукты для собак

Разрешенные и полезные:

  • яблоки (без косточек),

  • бананы,

  • черника,

  • клубника,

  • арбуз (без семян),

  • ананас,

  • манго.

Запрещены:

  • виноград и изюм (вызывают отравление почек),

  • авокадо (содержит токсин персин),

  • лук и чеснок.

Когда обращаться к ветеринару

  • если собака случайно съела кожуру или большое количество цитрусовых;

  • если появились такие симптомы, как рвота, диарея, вялость, отказ от еды;

  • если у вашего питомца есть хронические болезни (сахарный диабет, панкреатит, ожирение) — цитрусовые лучше исключить из рациона.

Апельсины и мандарины можно давать собакам, но только в умеренных количествах и без кожуры или косточек. Это скорее приятное вкусовое разнообразие, а не обязательная часть рациона.

Помните, что каждый песик уникален. То, что безопасно для одного, может вызвать проблемы у другого. Поэтому главное правило — осторожность и баланс. Если вы хотите порадовать питомца, лучше чередовать разрешенные фрукты и всегда советоваться с ветеринаром.

