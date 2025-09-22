- Дата публикации
Можно ли давать собакам апельсины и мандарины
Многие владельцы собак хотя бы раз видели, как их питомец интересуется ароматными цитрусовыми на столе. И часто возникает сомнение, безопасно ли угощать четверолапого апельсином или мандарином.
Хорошая новость заключается в том, что эти фрукты не являются токсичными для собак и в небольших количествах даже могут приносить пользу. Однако есть несколько важных нюансов, о которых должен знать каждый владелец, об этом рассказало издание Daily Paws.
Польза цитрусовых для собак
Апельсины и мандарины богаты на:
витамин С — поддерживает иммунную систему, помогает бороться со стрессом;
калий — важен для здоровья сердца и мышц;
фолаты и антиоксиданты — способствуют правильному обмену веществ;
бета-каротин — полезен для зрения и кожи.
Собаки способны самостоятельно вырабатывать витамин С, но дополнительный его источник с пищей может быть полезен, особенно в стрессовых ситуациях или при болезнях.
Риски
Несмотря на пользу, цитрусовые не стоит делать ежедневным лакомством.
Они содержат много сахара, а это может вызвать набор веса и проблемы с поджелудочной железой.
У некоторых собак кислота из фруктов вызывает расстройство желудка: рвоту или диарею.
Кожура, семена и белые перегородки (пектин, косточки, эфирные масла) — трудно перевариваются, иногда вызывают боль в животе или даже непроходимость кишечника.
Важно: именно концентрированные эфирные масла цитрусовых, например, в косметике или аромамаслах, опасны для собак, но сама фруктовая мякоть в небольших дозах — безопасна.
Как правильно угощать собаку апельсинами и мандаринами
Давайте только очищенную мякоть без косточек и кожуры.
Порция зависит от размера собаки. Маленьким — 1-2 кусочка раз в несколько дней, средним и большим — 2-3 кусочка.
Используйте как редкое лакомство, а не замену корма.
Наблюдайте за реакцией, если появились расстройства пищеварения, откажитесь от цитрусовых.
Безопасные фрукты для собак
Разрешенные и полезные:
яблоки (без косточек),
бананы,
черника,
клубника,
арбуз (без семян),
ананас,
манго.
Запрещены:
виноград и изюм (вызывают отравление почек),
авокадо (содержит токсин персин),
лук и чеснок.
Когда обращаться к ветеринару
если собака случайно съела кожуру или большое количество цитрусовых;
если появились такие симптомы, как рвота, диарея, вялость, отказ от еды;
если у вашего питомца есть хронические болезни (сахарный диабет, панкреатит, ожирение) — цитрусовые лучше исключить из рациона.
Апельсины и мандарины можно давать собакам, но только в умеренных количествах и без кожуры или косточек. Это скорее приятное вкусовое разнообразие, а не обязательная часть рациона.
Помните, что каждый песик уникален. То, что безопасно для одного, может вызвать проблемы у другого. Поэтому главное правило — осторожность и баланс. Если вы хотите порадовать питомца, лучше чередовать разрешенные фрукты и всегда советоваться с ветеринаром.