Можно ли держать генератор на улице круглый год: советы по безопасной эксплуатации

Можно ли держать генератор на улице круглый год / © Associated Press

Однако возникает практический вопрос, а именно, можно ли оставлять генератор на улице круглый год и не волноваться о его безопасности. Ответ дало издание Martha Stewart и этот ответ — да, можно, но, как и со всеми электрическими устройствами — здесь есть свои правила.

Погода — главный враг ненакрытого генератора

Оставить генератор просто «под небом» — это пригласить к устройству целый ряд проблем. Дождь, снег, ультрафиолет, перепады температур, влага, которая просачивается в мельчайшие детали — все это постепенно вредит электронике и металлу.

Влага внутри генератора — критически опасный фактор. Конденсат может проникать в контроллеры, разъемы, аккумуляторные клеммы и обмотку альтернатора. Зимой ситуация ухудшается из-за мокрого снега и резких циклов «замерзло — растаяло» и ледяной корки, которая задерживает влагу.

В результате, генератор включается не с первого раза, работает нестабильно или вообще отказывается запускаться в момент, когда он больше всего нужен.

Как защитить генератор, если он стоит на улице

Правильное место — это половина успеха. Оптимально — ровная, плотная и хорошо дренированная площадка, которая не задерживает воду. Так вы защищаете генератор не только сверху, но и снизу, от сырого грунта и сырости. Крышка, навес или защитный короб. Главное правило: защита от осадков — без блокировки вентиляции. Подойдет легкая крыша или навес над стационарным генератором, фирменный металлический или алюминиевый корпус для стационарных моделей, или специально разработанные чехлы для переносных генераторов. Закрытые «плотные» накрытия, полиэтиленовые пакеты и самодельные конструкции, которые блокируют выхлоп или задерживают горячий воздух, — запрещены. Это и опасно, и разрушает технику.

Какую защиту выбрать

Стационарные генераторы

Лучше всего — фирменные защитные корпуса от производителя, что одновременно:

защищают от дождя и снега;

имеют надлежащую вентиляцию;

иногда — снижают шум;

выдерживают резкие температурные колебания.

Переносные генераторы

Здесь работает другой принцип: «Главное — чехол должен дышать, но не промокать». Такие модели нуждаются в:

специального водостойкого, но вентилируемого накрытия;

доступа ко всем технологическим отверстиям;

материала, который не накапливает конденсат.

Регулярный уход

Генератор — не декоративный элемент во дворе. Это механизм, который требует внимания.

Запускайте генератор раз в месяц. Это обеспечивает смазку узлов и поддерживает топливную систему в «боевом режиме». Проверяйте уровень масла и состояние топлива, особенно перед сезонами непогоды — осенью и зимой. Осматривайте контакты на предмет коррозии. Клеммы аккумулятора, кабели, провода — все это должно быть чистым и сухим. Очищайте пространство вокруг генератора. Листья, снег, пыль — враги вентиляции. На зиму стоит регулярно отбрасывать снег, чтобы устройство не превратилось в ледяную скульптуру. Меняйте фильтры и жидкости по инструкции производителя. Не затягивайте, это касается и воздушных, и топливных фильтров. Раз в год — профессиональное обслуживание. Профессиональная диагностика и так называемое испытание под нагрузкой подтверждает, что ваш генератор действительно способен выдать ту мощность, которая указана в паспорте.

Оставить генератор под открытым небом — это как носить белую рубашку под дождем, теоретически можно, но зачем. С правильной подставкой, навесом или корпусом, внимательным уходом и ежегодным сервисом, наружное хранение абсолютно безопасно и удобно.

Главное — помнить о вентиляции, контроле влаги и регулярных осмотрах.

Тогда ваш генератор будет служить долго, надежно и безотказно, независимо от прогноза погоды.