Можно ли есть потемневший авокадо и как сохранить его свежесть

Авокадо — любимый суперфуд утренних тостов и салатов. Но давайте разберемся, что делать, когда оставшаяся со вчерашнего дня половинка авокадо стала коричневой, стоит ли ее выбрасывать, или она еще безопасна для потребления.

Станислава Бондаренко
Можно ли есть коричневый авокадо

Как рассказала сертифицированная эксперт по пищевой науке Джессика Гейвин для издания Martha Stewart, причина проста, авокадо содержит фермент полифенолоксидазу, который взаимодействует с кислородом при разрезании плода. Это естественный процесс, известный как энзимное потемнение, который образует коричневый пигмент меланин. То есть темные пятна — не признак того, что фрукт испорчен, а просто изменение цвета из-за контакта с воздухом. Аналогично реагируют яблоки, бананы и картофель.

Когда коричневый авокадо безопасен

Легкое или среднее потемнение — нормальное явление. Во время окисления авокадо может немного горчить, но питательная ценность сохраняется, например, полезные жиры, клетчатка, калий и витамины Е, К и B6 почти не теряются.

Эксперт по пищевой безопасности Гермине Галстиан советует ориентироваться на цвет и текстуру, если под коричневым слоем мякоть зеленая и кремовая, ее можно есть. А вот черная, скользкая или с неприятным запахом мякоть — сигнал, что фрукт испорчен.

Как замедлить потемнение

Чтобы авокадо оставалось свежим дольше, используйте несколько простых трюков:

  • Оставляйте косточку, ведь она уменьшает площадь контакта мякоти с кислородом.

  • Добавляйте кислоту, например, сок лимона или лайма замедляет химическую реакцию.

  • Правильное хранение, накройте авокадо пленкой или положите срезом вниз в контейнер.

  • Попробуйте оливковое масло, его тонкий слой создает барьер между мякотью и воздухом.

  • Охлаждайте, ведь низкая температура тормозит ферментативные процессы.

Коричневый авокадо не всегда означает, что его нужно выбрасывать. Только при сильном потемнении, скользкой текстуре или неприятном запахе фрукт становится опасным для потребления. А небольшие коричневые пятна — естественное явление, которое не уменьшает его пользу.

