Можно ли есть потемневший авокадо и как сохранить его свежесть

Можно ли есть коричневый авокадо / © Associated Press

Как рассказала сертифицированная эксперт по пищевой науке Джессика Гейвин для издания Martha Stewart, причина проста, авокадо содержит фермент полифенолоксидазу, который взаимодействует с кислородом при разрезании плода. Это естественный процесс, известный как энзимное потемнение, который образует коричневый пигмент меланин. То есть темные пятна — не признак того, что фрукт испорчен, а просто изменение цвета из-за контакта с воздухом. Аналогично реагируют яблоки, бананы и картофель.

Когда коричневый авокадо безопасен

Легкое или среднее потемнение — нормальное явление. Во время окисления авокадо может немного горчить, но питательная ценность сохраняется, например, полезные жиры, клетчатка, калий и витамины Е, К и B6 почти не теряются.

Эксперт по пищевой безопасности Гермине Галстиан советует ориентироваться на цвет и текстуру, если под коричневым слоем мякоть зеленая и кремовая, ее можно есть. А вот черная, скользкая или с неприятным запахом мякоть — сигнал, что фрукт испорчен.

Как замедлить потемнение

Чтобы авокадо оставалось свежим дольше, используйте несколько простых трюков:

Оставляйте косточку, ведь она уменьшает площадь контакта мякоти с кислородом.

Добавляйте кислоту, например, сок лимона или лайма замедляет химическую реакцию.

Правильное хранение, накройте авокадо пленкой или положите срезом вниз в контейнер.

Попробуйте оливковое масло, его тонкий слой создает барьер между мякотью и воздухом.

Охлаждайте, ведь низкая температура тормозит ферментативные процессы.

Коричневый авокадо не всегда означает, что его нужно выбрасывать. Только при сильном потемнении, скользкой текстуре или неприятном запахе фрукт становится опасным для потребления. А небольшие коричневые пятна — естественное явление, которое не уменьшает его пользу.