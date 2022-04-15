Можно ли кормить кошку собачьим кормом, а собаку - кошачьим?

Можно ли кормить кошку собачьим кормом, а собаку - кошачьим?

В реалиях войны многие владельцы животных столкнулись с проблемой нехватки корма, поэтому возник логический вопрос: можно ли кормить кошку собачьим кормом, а собаку - кошачьим. Ответила на этот вопрос ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Интригу специалист развеяла сразу ответив, что кормить животных подобным образом нельзя. И вот, почему:

1. Корма для кошек более калорийные, чем для собак.

2. Кошки нуждаются в более высоком уровне белков и жиров в корме, так как получают из них необходимую энергию. Получать ее из углеводов кошки не способны. Такой корм вызывает у собак панкреатит, почечную и печеночную недостаточность.

3. Корм для собак содержит больше овощей, чем корм для кошек, так как собаки, в отличие от кошек, могут получать энергию из углеводов.

4. Бета-каротин добавляют в собачий корм, чтобы в кишечнике ферменты расщепляли растительные каротиноиды в активный витамин А. В кошачьи корма сразу добавляют витамин А, так как кошачий метаболизм на такое превращение не способен.

5. Ниацин - витамин группы В, необходимый для кожи и шерсти. Кошки, в отличии от собак, не могут преобразовывать аминокислоту триптофан в ниацин, поэтому должны получать его с мясом или рыбой.

6. Арахидоновая кислота - это незаменимая полиненасыщенная жирная кислота, которую организм кошки не может синтезировать, поэтому ее добавляют в корм. Собаки же могут вырабатывать арахидоновую кислоту из других незаменимых жирных кислот.

7. Таурин – незаменимая кислота для кошек, нехватка к которой может привести к проблемам с сердцем, сетчаткой, репродуктивной системой и желчной системой. Собаки способны вырабатывать таурин самостоятельно.

8. Аргинин - важная аминокислота, необходимая для метаболизма азота и мочевины. Собакам также нужен аргинин, но они дополнительно используют орнитин.

9. В кошачьем корме значительно меньше цинка, витамина Е, натрия и калия. Недостаток натрия у собак вызывает нарушения сердца, почек, пищеварительного тракта, а калия - проблемы с артериальным давлением, сердцем, мышцами, кишечником.

10. В составе кошачьей пищи много йода и фосфора. У собаки при избытке йода могут быть проблемы с щитовидной железой, почками, сердцем, дыхательной системой, кожей, а фосфора - мочекаменная болезнь, нарушения кишечника, печени, ломкость костей.

Поэтому кошек нужно кормить исключительно кошачьим кормом, а собак - собачьим.

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