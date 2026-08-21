Можно ли коту прыгать на кухонную столешницу? / © Credits

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Для кота кухонная столешница — почти идеальная обзорная площадка. Отсюда можно контролировать всё, что происходит вокруг, наблюдать за хозяевами и просто чувствовать себя в безопасности. Поэтому, если пушистик каждый раз прыгает на столешницу, как только вы его снимаете, он вряд ли делает это вам во вред, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

По словам ветеринара Гарри Рихтера, любовь к высоким местам заложена в кошачьей природе. В дикой природе высота помогает животному одновременно следить за территорией и чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому кошки так охотно забираются на шкафы, холодильники, полки и высокие когтеточки.

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Кошкам нужна высота

Для домашних кошек возможность лазать и наблюдать за миром сверху — важная составляющая комфортной среды обитания. Это стимулирует их, помогает реализовывать природные инстинкты и дарит чувство безопасности.

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Однако кухонная столешница для этого — не лучший вариант. Здесь животное могут поджидать горячие поверхности, острые предметы, опасные продукты или остатки еды, которыми кот решит без разрешения полакомиться. То есть проблема не в самой высоте, а в конкретном месте.

Главный вопрос — гигиена

Кошачья шерсть на столешнице — далеко не самая большая проблема. Гораздо важнее то, что кот ходит лапами по полу и лотку, а затем переносит на кухонную поверхность различные микроорганизмы и загрязнения.

К кухонной столешнице следует относиться как к поверхности, непосредственно контактирующей с пищей. На лапах животных потенциально могут находиться бактерии, в частности сальмонелла и кампилобактер, паразиты и другие загрязнения. Особенно внимательными следует быть семьям, в которых есть маленькие дети, пожилые люди, беременные, люди с ослабленным иммунитетом или те, кто проходит лечение, влияющее на иммунную систему.

Если кот регулярно запрыгивает на кухонную поверхность, рекомендуется очищать и дезинфицировать её перед приготовлением пищи, а не ограничиваться уборкой после него.

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Как отучить кота лазать на столешницу

Наказывать пушистика за прыжки — не лучшая стратегия, так как это может вызвать стресс и не решить главную проблему: коту просто нужно высокое место. Вместо этого стоит создать привлекательную альтернативу, например, высокую когтеточку, настенные полки или лежанку у окна. Идеально, если новое место будет не ниже столешницы или даже выше.

Когда кот пользуется разрешенной «смотровой площадкой», его можно поощрять лакомством или вниманием. Так постепенно формируется нужная привычка без ссор и наказаний.

Кошкам нужна высота, и это совершенно нормально, однако кухонная столешница таит в себе сразу несколько опасностей. Поэтому лучший компромисс — оставить кошке возможность наблюдать за своим «королевством», но перенести это место в безопасное место.

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