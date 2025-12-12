ТСН в социальных сетях

Можно ли оставлять новогодние гирлянды включенными на всю ночь

Свет новогодних огоньков создает ту самую теплую зимнюю магию, которая делает дом уютным даже в самые лютые морозы. И очень легко поддаться соблазну лечь спать и не выключать елку и гирлянду или вообще забыть об этом.

Световые гирлянды — это маленькое чудо, которое превращает дом в уютную зимнюю сказку. Когда за окном темнеет слишком рано, а воздух пахнет мандаринами и корицей, хочется оставить мерцание на елке до самого утра, однако действительно ли это безопасно, можно ли засыпать, не выключив праздничные огоньки и насколько на самом деле велик риск пожара.

Издание Real Simple рассказало, когда гирлянды дарят только атмосферу, а когда — создают опасность. И это будет один маленький лайфхак, который может спасти ваш сон, дом и нервы.

Можно ли оставлять новогодние огоньки включенными

Коротко говоря, лучше — нет. Даже современные LED-гирлянды, которые значительно безопаснее старых лампочек, не стоит оставлять без присмотра на долгое время, потому что они могут перегреваться и создавать риск возгорания.

Длительное непрерывное свечение перегружает розетки и удлинители. Если они не выдержат, искра или перегрев могут привести к пожару.

  • включаем гирлянды только тогда, когда мы дома и не спим

  • выключаем перед выходом и перед сном

  • безопасное время работы — 6-8 часов подряд, не более

Советы

Чтобы ваш дом сиял красотой, но без рисков, стоит учесть несколько важных правил:

  • Проверьте провода. Осмотрите каждый шнур, там не должно быть порезов, потертостей и сломанных участков. Любую подозрительную гирлянду лучше отправить в мусорку.

  • Избавьтесь от старых лампочек. Инкандесцентные (классические) лампочки — знакомое, но опасное прошлое. Они сильно нагреваются и могут поджечь натуральную елку, искусственную хвою и бумажные украшения. Лучше заменить их на LED, ведь они более экономные и практически не греются.

  • Избегайте влаги и перегрузки. Лучше держать соединения проводов подальше от пола и любой воды, не допускать, чтобы шнуры касались емкости с водой у живой елки и распределять нагрузку на разные розетки и разные электрические цепи. Это минимизирует риск короткого замыкания.

  • Используйте умные розетки. Маленький апгрейд, который действительно меняет жизнь. Они позволяют настроить автоматическое включение и выключение гирлянд, выключать свет с телефона, даже когда вас нет дома и избежать ситуации «забыли». Умные розетки значительно снижают риск пожара, потому что огни не светят круглосуточно.

  • Проверьте датчики дыма. Это мелочь, которая может спасти жизнь. Стоит уделить 10 мин, чтобы убедиться, что датчики работают, не закрывать их гирляндами, венками или декором и при необходимости, заменить батарейки

Мы все любим сияние новогодних огоньков, но лучше выключать их на ночь. Чтобы ваш дом оставался таким же уютным и праздничным, но еще и безопасным, достаточно нескольких простых правил, а именно, внимательность, качественные LED-гирлянды, правильное подключение и умные технологии.

