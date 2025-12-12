Можно ли оставлять новогодние гирлянды включенными на всю ночь

Гирлянда / © Credits

Световые гирлянды — это маленькое чудо, которое превращает дом в уютную зимнюю сказку. Когда за окном темнеет слишком рано, а воздух пахнет мандаринами и корицей, хочется оставить мерцание на елке до самого утра, однако действительно ли это безопасно, можно ли засыпать, не выключив праздничные огоньки и насколько на самом деле велик риск пожара.

Издание Real Simple рассказало, когда гирлянды дарят только атмосферу, а когда — создают опасность. И это будет один маленький лайфхак, который может спасти ваш сон, дом и нервы.

Можно ли оставлять новогодние огоньки включенными

Коротко говоря, лучше — нет. Даже современные LED-гирлянды, которые значительно безопаснее старых лампочек, не стоит оставлять без присмотра на долгое время, потому что они могут перегреваться и создавать риск возгорания.

Длительное непрерывное свечение перегружает розетки и удлинители. Если они не выдержат, искра или перегрев могут привести к пожару.

включаем гирлянды только тогда, когда мы дома и не спим

выключаем перед выходом и перед сном

безопасное время работы — 6-8 часов подряд, не более

Советы

Чтобы ваш дом сиял красотой, но без рисков, стоит учесть несколько важных правил:

Проверьте провода. Осмотрите каждый шнур, там не должно быть порезов, потертостей и сломанных участков . Любую подозрительную гирлянду лучше отправить в мусорку.

Избавьтесь от старых лампочек. Инкандесцентные (классические) лампочки — знакомое, но опасное прошлое. Они сильно нагреваются и могут поджечь натуральную елку, искусственную хвою и бумажные украшения. Лучше заменить их на LED, ведь они более экономные и практически не греются.

Избегайте влаги и перегрузки. Лучше держать соединения проводов подальше от пола и любой воды, не допускать, чтобы шнуры касались емкости с водой у живой елки и распределять нагрузку на разные розетки и разные электрические цепи. Это минимизирует риск короткого замыкания.

Используйте умные розетки. Маленький апгрейд, который действительно меняет жизнь. Они позволяют настроить автоматическое включение и выключение гирлянд, выключать свет с телефона, даже когда вас нет дома и избежать ситуации «забыли». Умные розетки значительно снижают риск пожара, потому что огни не светят круглосуточно.

Проверьте датчики дыма. Это мелочь, которая может спасти жизнь. Стоит уделить 10 мин, чтобы убедиться, что датчики работают, не закрывать их гирляндами, венками или декором и при необходимости, заменить батарейки

Мы все любим сияние новогодних огоньков, но лучше выключать их на ночь. Чтобы ваш дом оставался таким же уютным и праздничным, но еще и безопасным, достаточно нескольких простых правил, а именно, внимательность, качественные LED-гирлянды, правильное подключение и умные технологии.