Можно ли оставлять обогреватель работать на ночь

Зима часто заставляет искать дополнительное тепло дома и компактные обогреватели кажутся идеальным решением. Они быстро прогревают комнату и помогают экономить на центральном отоплении. Но безопасно ли оставлять их работать, пока вы спите, попробуем разобраться.

Можно ли оставлять обогреватель работать на ночь

Можно ли оставлять обогреватель работать на ночь / © Associated Press

Издание Martha Stewart предупреждает, что делать этого не стоит. Поэтому, расскажем вам, почему это рискованно и как защитить себя и свой дом.

Обогреватели — настоящая находка для холодных зимних ночей. Они компактны, мобильны и быстро создают уют в комнате. Однако использование этих приборов имеет ряд скрытых опасностей, особенно когда они остаются включенными на ночь.

Самая большая проблема не в самих обогревателях, а в способе их использования. Когда прибор работает без присмотра во время сна, вы не заметите первых признаков перегрева или неисправности.

Основные риски ночного использования

  • Пожарная опасность. Чаще всего случается не поломка самого обогревателя, а проблемы с розетками и электропроводкой. Перегретые и поврежденные розетки, а также подключенные через удлинитель или разветвитель приборы, могут вызвать возгорание. Кроме того, если обогреватель опрокинется или возле него окажутся одеяла, одежда или бумага — риск пожара резко возрастает.

  • Электрическая опасность. Поврежденные шнуры, кабели под ковром, перегрузка сети — все это создает потенциально опасные ситуации. Эксперты рекомендуют всегда подключать обогреватель непосредственно в розетку и избегать использования удлинителей, даже для «тяжелых» моделей.

  • Потеря контроля. Пока вы спите, вы не заметите треск, перегрев или запах гари, а это вовремя могло бы предупредить об опасности. Даже новые модели с автоматическим выключением при опрокидывании требуют правильного размещения и внимательного использования.

Как безопасно использовать обогреватель

Если все же необходимо оставить обогреватель на ночь, соблюдайте правила безопасности:

  • Используйте новые модели с функцией защиты от опрокидывания.

  • Ставьте обогреватель на твердую ровную поверхность не менее чем в 1 м от легковоспламеняющихся предметов.

  • Никогда не прокладывайте шнур под ковром или мебелью.

  • Проверяйте, чтобы все дымовые сигнализаторы дома работали исправно.

  • Рассмотрите альтернативы, например грелки или электропледы с таймером.

Даже когда вы соблюдаете все правила, все равно стоит не оставлять обогреватель без присмотра длительное время.

Обогреватели — отличный способ создать уют и дополнительное тепло, но безопасное использование является критически важным. Когда вы придерживаетесь простых правил и выбираете современные модели с защитой, вы сможете наслаждаться теплом и спать спокойно, без потенциальных угроз для себя и своего дома.

