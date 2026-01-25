Можно ли оставлять обогреватель работать на ночь / © Associated Press

Издание Martha Stewart предупреждает, что делать этого не стоит. Поэтому, расскажем вам, почему это рискованно и как защитить себя и свой дом.

Обогреватели — настоящая находка для холодных зимних ночей. Они компактны, мобильны и быстро создают уют в комнате. Однако использование этих приборов имеет ряд скрытых опасностей, особенно когда они остаются включенными на ночь.

Самая большая проблема не в самих обогревателях, а в способе их использования. Когда прибор работает без присмотра во время сна, вы не заметите первых признаков перегрева или неисправности.

Основные риски ночного использования

Пожарная опасность. Чаще всего случается не поломка самого обогревателя, а проблемы с розетками и электропроводкой. Перегретые и поврежденные розетки, а также подключенные через удлинитель или разветвитель приборы, могут вызвать возгорание. Кроме того, если обогреватель опрокинется или возле него окажутся одеяла, одежда или бумага — риск пожара резко возрастает.

Электрическая опасность . Поврежденные шнуры, кабели под ковром, перегрузка сети — все это создает потенциально опасные ситуации. Эксперты рекомендуют всегда подключать обогреватель непосредственно в розетку и избегать использования удлинителей, даже для «тяжелых» моделей.

Потеря контроля. Пока вы спите, вы не заметите треск, перегрев или запах гари, а это вовремя могло бы предупредить об опасности. Даже новые модели с автоматическим выключением при опрокидывании требуют правильного размещения и внимательного использования.

Как безопасно использовать обогреватель

Если все же необходимо оставить обогреватель на ночь, соблюдайте правила безопасности:

Используйте новые модели с функцией защиты от опрокидывания.

Ставьте обогреватель на твердую ровную поверхность не менее чем в 1 м от легковоспламеняющихся предметов.

Никогда не прокладывайте шнур под ковром или мебелью.

Проверяйте, чтобы все дымовые сигнализаторы дома работали исправно.

Рассмотрите альтернативы, например грелки или электропледы с таймером.

Даже когда вы соблюдаете все правила, все равно стоит не оставлять обогреватель без присмотра длительное время.

Обогреватели — отличный способ создать уют и дополнительное тепло, но безопасное использование является критически важным. Когда вы придерживаетесь простых правил и выбираете современные модели с защитой, вы сможете наслаждаться теплом и спать спокойно, без потенциальных угроз для себя и своего дома.