Можно ли подсевать газон в марте

Весной владельцы садов и дач стремятся быстро привести участок в порядок. Газон — первое, что бросается в глаза, поэтому его состояние имеет большое значение для общего вида двора.

Как объясняет издание Martha Stewart, подсев газона — один из самых эффективных способов восстановить травяной покров без полной замены дерна. Однако важно выбрать правильное время, ведь температура почвы и климат играют ключевую роль в том, прорастут ли семена.

Что такое подсев газона

Подсев — это процесс добавления новых семян травы к уже имеющемуся газону. Эта практика помогает заполнить жидкие или поврежденные участки, улучшить цвет и текстуру травы, и повысить устойчивость газона к жаре, засухе и вытаптыванию

Фактически подсев создает более плотный травяной покров без необходимости полностью перекапывать участок.

Польза подсева для газона

Газон становится гуще. Когда на газон добавляют новые семена, плотность растений увеличивается. Это делает травяной покров более равномерным и эстетичным.

Меньше сорняков. Густой газон естественно подавляет сорняки, ведь им просто не остается места для роста.

Улучшается структура почвы. Более плотная корневая система активнее насыщает почву органическими веществами, поддерживает полезные микроорганизмы и делает почву более плодородной.

В результате газон становится здоровее и требует меньше химических удобрений.

Когда лучше всего подсевать газон

Идеальное время зависит от климата и типа травы.

Для теплолюбивых трав лучший период — конец весны или начало лета.

Для холодостойких трав оптимальное время — начало осени. Именно тогда температура почвы достаточно высокая, чтобы семена быстро прорастали и формировали крепкую корневую систему.

Можно ли подсевать газон в марте

В большинстве регионов март — слишком ранний период для подсева. Причина проста: температура почвы еще недостаточно высокая. Эксперты объясняют, что для прорастания семян температура почвы должна быть более 10°C. Если земля холоднее, биологические процессы, необходимые для прорастания, просто не запускаются.

В таком случае семена могут лежать в почве неделями, но не прорастать.

Опасность слишком раннего подсева

Поздние заморозки. Молодые ростки могут погибнуть из-за ночных морозов.

Конкуренция с сорняками. Весной активно растут сорняки, которые могут быстрее занять свободное пространство.

Гниение семян. Холодная и влажная почва создает идеальные условия для грибковых заболеваний.

Также возможен так называемый эффект, когда циклы замерзания и оттаивания буквально выталкивают семена из почвы.

Опасность слишком позднего подсева

Опоздание тоже может создать проблемы. Потому что если новая трава не успеет сформировать сильную корневую систему до первых морозов, она может не пережить зиму. Стоит подсевать газон минимум за шесть недель до первых сильных заморозков.

Как правильно подсеять газон

Выберите правильный тип семян. Лучше всего использовать траву, которая соответствует вашему климату и сочетается с уже имеющимся газоном. Иначе газон может иметь неравномерный вид.

Подготовьте газон. Перед подсевом подстригите траву до высоты 4-5 см, уберите сухие листья и мусор, и разрыхлите верхний слой почвы. Это поможет семенам контактировать с землей.

Удалите слой сухой травы . Слой старых растительных остатков может мешать семенам попасть в почву. Его нужно расчесать граблями или использовать специальный аэратор.

Посейте семена и внесите удобрение. Семена нужно равномерно распределить по газону. После этого рекомендуют внести стартовое удобрение с высоким содержанием фосфора, оно стимулирует развитие корней.

Правильный полив. В первые недели после посева почва должна быть постоянно слегка влажной. Лучшая схема — легкий полив 2-3 раза в день, без избытка воды. Чрезмерная влага может привести к гниению семян.

Подсев — один из самых эффективных способов восстановить газон после зимы и сделать его густым и ярко-зеленым, но спешить не стоит, потому что в большинстве регионов март еще слишком холодный для прорастания семян.

Лучший результат дает подсев в период, когда почва достаточно прогрелась и растения могут быстро сформировать корневую систему. Немного терпения и уже совсем скоро ваш газон превратится в настоящий зеленый ковер, который станет гордостью сада.