Можно ли собакам есть лосось и какую пользу он может принести
Лосось — настоящая звезда здорового питания. Его любят диетологи, спортсмены и все, кто следит за своим рационом. Но если этот красный деликатес так полезен для людей, можно ли им угостить своего любимца и не навредит ли это пушистому члену семьи, попробуем разобраться.
Издание Daily Paws рассказало, какую роль лосось может играть в рационе собаки, какую пользу приносит и когда лучше воздержаться от рыбных экспериментов.
С точки зрения питания, собаки — всеядны, как и люди. Они могут есть разные виды мяса, включая рыбу. То есть лосось не является токсичным для собак, но вводить его в меню нужно осторожно. У коммерческих кормах уже есть сбалансированный состав, поэтому дополнительный белок или жир могут нарушить этот баланс.
Если же вы хотите разнообразить питание своего питомца, добавляйте лосось не более 10% от общего количества калорий в день. Например, если собака потребляет 1 000 ккал в сутки, доля лосося не должна превышать 100 ккал (это примерно 30-40 г приготовленной рыбы).
Польза лосося для собак
Лосось — источник омега-3 жирных кислот (EPA и DHA), которые поддерживают:
здоровье кожи и блеск шерсти;
работу сердца и сосудов;
уменьшают воспалительные процессы в суставах, особенно у старших собак;
способствуют развитию мозга у щенков.
Также в лососе содержатся витамины D, B12, селен, калий и белок высокого качества, которые укрепляют иммунитет и поддерживают энергию собаки. Многие ветеринары советуют выбирать специальные добавки с рыбьим жиром для собак, ведь они содержат те же омега-3, но в безопасной и сбалансированной дозе.
Когда лосось может быть опасным
Не каждый лосось одинаково полезен. Главное правило — никогда не давать сырой или полусырой лосось.
В сырой рыбе могут быть паразиты и бактерии, которые вызывают сальмонеллез или даже отравление рыбой. Это заболевание смертельно опасно, без лечения 90% собак умирают в течение двух недель после заражения.
Симптомы отравления:
отказ от еды;
рвота, понос;
повышенная температура;
вялость, слабость;
увеличенные лимфоузлы.
Если заметили такие проявления после употребления рыбы, немедленно обратитесь к ветеринару.
Как правильно приготовить лосось для собаки
Чтобы лосось был безопасным, его нужно хорошо проварить или запечь до внутренней температуры не менее 63-65°C. Перед приготовлением:
полностью удалите кости;
не добавляйте соль, специи, чеснок, лук, масло или сливочное масло, они вредны для собак;
снимите кожу, ведь она содержит много жира.
Лучшие способы приготовления: на пару, варка или запекание без масла.
Сколько можно давать
Для здоровой взрослой взрослой собаки среднего размера (20-25 кг):
1-2 раза в неделю,
порция 30-50 г приготовленного лосося.
Для щенков или миниатюрных пород количество уменьшается вдвое.
Лосось может стать настоящей «супер-пищей» для вашей собаки, но только тогда, когда его подают правильно приготовленным и в умеренном количестве.
Эта рыба прекрасно поддерживает шерсть, суставы и сердце, однако не стоит забывать, что избыток даже самого полезного продукта может навредить. Поэтому относитесь к лососю не как к основному корму, а как к вкусному, полезному бонусу к сбалансированному рациону. И прежде чем добавлять что-то новое в меню своего любимца, обязательно посоветуйтесь с ветеринаром.