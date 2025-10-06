Можно ли собакам есть лосось и какую пользу он может принести / © Credits

Издание Daily Paws рассказало, какую роль лосось может играть в рационе собаки, какую пользу приносит и когда лучше воздержаться от рыбных экспериментов.

С точки зрения питания, собаки — всеядны, как и люди. Они могут есть разные виды мяса, включая рыбу. То есть лосось не является токсичным для собак, но вводить его в меню нужно осторожно. У коммерческих кормах уже есть сбалансированный состав, поэтому дополнительный белок или жир могут нарушить этот баланс.

Если же вы хотите разнообразить питание своего питомца, добавляйте лосось не более 10% от общего количества калорий в день. Например, если собака потребляет 1 000 ккал в сутки, доля лосося не должна превышать 100 ккал (это примерно 30-40 г приготовленной рыбы).

Польза лосося для собак

Лосось — источник омега-3 жирных кислот (EPA и DHA), которые поддерживают:

здоровье кожи и блеск шерсти;

работу сердца и сосудов;

уменьшают воспалительные процессы в суставах, особенно у старших собак;

способствуют развитию мозга у щенков.

Также в лососе содержатся витамины D, B12, селен, калий и белок высокого качества, которые укрепляют иммунитет и поддерживают энергию собаки. Многие ветеринары советуют выбирать специальные добавки с рыбьим жиром для собак, ведь они содержат те же омега-3, но в безопасной и сбалансированной дозе.

Когда лосось может быть опасным

Не каждый лосось одинаково полезен. Главное правило — никогда не давать сырой или полусырой лосось.

В сырой рыбе могут быть паразиты и бактерии, которые вызывают сальмонеллез или даже отравление рыбой. Это заболевание смертельно опасно, без лечения 90% собак умирают в течение двух недель после заражения.

Симптомы отравления:

отказ от еды;

рвота, понос;

повышенная температура;

вялость, слабость;

увеличенные лимфоузлы.

Если заметили такие проявления после употребления рыбы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Как правильно приготовить лосось для собаки

Чтобы лосось был безопасным, его нужно хорошо проварить или запечь до внутренней температуры не менее 63-65°C. Перед приготовлением:

полностью удалите кости;

не добавляйте соль, специи, чеснок, лук, масло или сливочное масло, они вредны для собак;

снимите кожу, ведь она содержит много жира.

Лучшие способы приготовления: на пару, варка или запекание без масла.

Сколько можно давать

Для здоровой взрослой взрослой собаки среднего размера (20-25 кг):

1-2 раза в неделю,

порция 30-50 г приготовленного лосося.

Для щенков или миниатюрных пород количество уменьшается вдвое.

Лосось может стать настоящей «супер-пищей» для вашей собаки, но только тогда, когда его подают правильно приготовленным и в умеренном количестве.

Эта рыба прекрасно поддерживает шерсть, суставы и сердце, однако не стоит забывать, что избыток даже самого полезного продукта может навредить. Поэтому относитесь к лососю не как к основному корму, а как к вкусному, полезному бонусу к сбалансированному рациону. И прежде чем добавлять что-то новое в меню своего любимца, обязательно посоветуйтесь с ветеринаром.