Можно собакам есть тыкву: чем порадовать своего любимца осенью

Можно ли собакам есть тыкву: рецепт полезного лакомства

Эксперты из издания Daily Paws объясняют, тыква действительно может быть полезным дополнением к рациону собаки, но только при правильном приготовлении. Поэтому давайте разберемся, какая именно тыква безопасна, чего следует избегать и как вводить ее в меню четвероногого друга без вреда для здоровья.

Тыква — полезно, но не вся

Тыква — отличный источник клетчатки и часто рекомендуется для собак с хроническими проблемами пищеварения, например при диарее. Однако важно помнить, что не вся тыква безопасна. Стебель, кожура и сырые внутренности — не для собачьего желудка. Лучший вариант — чистое тыквенное пюре или консервированная тыква без добавок.

Как правильно давать тыкву собаке

Безопасные варианты

Консервированная тыква (только 100% тыквы, без сахара, специй и добавок) — отличный источник клетчатки, которая поддерживает пищеварение.

Вареная или запеченная тыква без соли и масла также безопасный вариант.

Норма: для маленьких собак — 1 ч. л, для больших — 1 ст. л в день. Тыква должна быть лишь дополнительным лакомством, а не основой рациона.

Чего стоит избегать

Сырая тыква — трудно переваривается.

Тыквенные семечки — калорийные, могут вызвать проблемы с желудком.

Начинки или пюре с сахаром и специями (особенно с мускатным орехом) — опасны для собак.

Как приготовить тыквенно-морковные кексики для собак

Если хотите порадовать своего хвостика сезонным десертом, попробуйте простой рецепт кексов для собак:

тыквенное пюре ½ стакана

морковь (тертая) 1 шт.

яйца 1 шт.

овсяные хлопья 2 ст. л

Смешайте все и выпекайте при 180°C 20 мин и ваш пес получит безопасное осеннее лакомство без сахара и специй.

Признаки, что собака переела тыквы

Если ваш пес случайно проглотил слишком много или съел не ту часть тыквы (например, кожуру или стебель), обращайте внимание на симптомы:

рвота,

диарея,

боль в животе,

вялость или потеря аппетита.

В таких случаях немедленно обратитесь к ветеринару.

Другие безопасные фрукты и овощи для собак

Фрукты : яблоки, бананы, черника, клубника, арбуз, манго (без косточки), ананас, апельсины, клюкву.

Овощи: морковь, зеленый горошек, картофель, фасоль, батат и тыквенные сорта.

Но помните, что даже самые полезные продукты, лишь 10% от суточного рациона собаки.

Тыква — не просто осенний символ, а здоровое и вкусное угощение для собак, если ее подавать с умом. Она поддерживает пищеварение, помогает при запорах и добавляет разнообразия в меню. Главное — никакого сахара, специй и «человеческих» пирогов.