Можно ли высадить елку после праздников

Можно ли пересадить елку после праздников / © Associated Press

Реклама

На самом деле это возможно, но только при определенных условиях и с правильным уходом. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно пересадить елку, какие виды деревьев выбрать и на что обратить внимание, чтобы она прижилась.

Многие мечтают, чтобы после праздников елка не становилась просто «отслужившим декором», а превращалась в живой элемент ландшафта. Но важно понять, что возможность пересадки зависит от того, покупали ли вы дерево «живое с корнем» или уже срезанное. Если дерево было срезано, оно не имеет корневой системы, необходимой для выживания. Такое дерево ведет себя как срезанный цветок — может немного стоять в воде, но со временем завянет.

Поэтому шанс на долговременную красоту есть только у елки в горшке или с корневым комом, который обернут в джут или другой материал.

Реклама

Самые лучшие виды для высаживания

Для успешной пересадки следует выбирать устойчивые и неприхотливые деревья:

Ель или сосна — самые гибкие относительно почвы и условий, хорошо растут практически в любой среде.

Норвежская ель — один из самых устойчивых и быстрорастущих вариантов.

Когда вы планируете пересадку, проверьте место, где будете копать, чтобы избежать труб, кабелей или других коммуникаций.

Когда высаживать

В регионах с холодными зимами лучше подождать до весны, когда минует угроза заморозков. Если дерево оставалось в помещении, его можно держать всю зиму как комнатное растение, поливать умеренно и оно не требует много света. Некоторые владельцы оставляют дерево в подвале, пока не наступит безопасное время для посадки.

Как пересадить елку

Процесс пересадки несложный и может занять всего несколько часов:

Реклама

Выкопайте яму, достаточную для корневого кома. Выньте дерево из горшка, обрежьте обвязанные или закрученные корни. Поместите дерево в яму так, чтобы линия почвы совпадала с местом перехода ствола в корни. Засыпьте яму почвой и хорошо полейте.

Уход за новопосаженным деревом

Чтобы дерево прижилось:

Поливайте регулярно, особенно в первые недели после пересадки, чтобы уменьшить стресс от пересадки.

Можно установить временное ограждение, чтобы защитить дерево от животных.

Если ожидаются поздние заморозки, укройте дерево как многолетнее растение, защищайте нежные почки.

Высаживание елки после праздников — реальная возможность продлить ее жизнь и сделать частью вашего сада или двора. Главное — выбирать живые деревья с корнем, правильно ухаживать за ними и дождаться благоприятного времени для посадки. С небольшим вниманием и терпением вы сможете вырастить красавицу, которая будет украшать ваш двор в течение многих лет.