ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
86
Время на прочтение
2 мин

Можно ли высадить елку после праздников

Когда после праздников ваша елка стоит в гостиной уже без украшений и кажется, что новогодняя магия прошла, оказывается, ее можно сохранить и посадить во дворе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Можно ли пересадить елку после праздников

Можно ли пересадить елку после праздников / © Associated Press

На самом деле это возможно, но только при определенных условиях и с правильным уходом. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно пересадить елку, какие виды деревьев выбрать и на что обратить внимание, чтобы она прижилась.

Многие мечтают, чтобы после праздников елка не становилась просто «отслужившим декором», а превращалась в живой элемент ландшафта. Но важно понять, что возможность пересадки зависит от того, покупали ли вы дерево «живое с корнем» или уже срезанное. Если дерево было срезано, оно не имеет корневой системы, необходимой для выживания. Такое дерево ведет себя как срезанный цветок — может немного стоять в воде, но со временем завянет.

Поэтому шанс на долговременную красоту есть только у елки в горшке или с корневым комом, который обернут в джут или другой материал.

Самые лучшие виды для высаживания

Для успешной пересадки следует выбирать устойчивые и неприхотливые деревья:

  • Ель или сосна — самые гибкие относительно почвы и условий, хорошо растут практически в любой среде.

  • Норвежская ель — один из самых устойчивых и быстрорастущих вариантов.

Когда вы планируете пересадку, проверьте место, где будете копать, чтобы избежать труб, кабелей или других коммуникаций.

Когда высаживать

В регионах с холодными зимами лучше подождать до весны, когда минует угроза заморозков. Если дерево оставалось в помещении, его можно держать всю зиму как комнатное растение, поливать умеренно и оно не требует много света. Некоторые владельцы оставляют дерево в подвале, пока не наступит безопасное время для посадки.

Как пересадить елку

Процесс пересадки несложный и может занять всего несколько часов:

  1. Выкопайте яму, достаточную для корневого кома.

  2. Выньте дерево из горшка, обрежьте обвязанные или закрученные корни.

  3. Поместите дерево в яму так, чтобы линия почвы совпадала с местом перехода ствола в корни.

  4. Засыпьте яму почвой и хорошо полейте.

Уход за новопосаженным деревом

Чтобы дерево прижилось:

  • Поливайте регулярно, особенно в первые недели после пересадки, чтобы уменьшить стресс от пересадки.

  • Можно установить временное ограждение, чтобы защитить дерево от животных.

  • Если ожидаются поздние заморозки, укройте дерево как многолетнее растение, защищайте нежные почки.

Высаживание елки после праздников — реальная возможность продлить ее жизнь и сделать частью вашего сада или двора. Главное — выбирать живые деревья с корнем, правильно ухаживать за ними и дождаться благоприятного времени для посадки. С небольшим вниманием и терпением вы сможете вырастить красавицу, которая будет украшать ваш двор в течение многих лет.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie