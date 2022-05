Можно ли заменить сухой корм для котов Purina One на Клуб 4 Лапы Новости компаний

В военное время практически все владельцы кошек столкнулись с проблемой покупки корма. Многие зарубежные бренды из-за сложностей доставки появляются в продаже с перебоями. Некоторые корма по-прежнему доступны, но украинцы принципиально отказываются их покупать, чтоб не поддерживать спонсоров войны.

В частности, в последнее время многие граждане Украины бойкотируют корм Пурина Ван для котов, поскольку его производитель, компания Nestlé, осталась на российском рынке и продолжает наполнять бюджет страны-агрессора. Можно ли заменить Purina One украинскими аналогами? Для ответа на этот вопрос сравним два популярных сухих корма.

Корм для котов Purina One Indoor: состав и характеристика корма

Рацион Пурина Ван Индор разработан для взрослых кошек, которые постоянно живут в помещении. Основные проблемы, типичные для этой категории питомцев:

малоподвижный образ жизни приводит к набору лишнего веса;

из-за привычки тщательно вылизываться в пищеварительный тракт попадает большое количество шерсти, которая сбивается в комки;

склонность к нарушениям пищеварения, дисбактериозу.

Корм для котов Purina One с indoor формулой относится к специализированной линейке и разработан специально для профилактики этих проблем. Он содержит 34% белков, 13% жиров, 6% клетчатки, 2% Омега-6, калорийность 100 г корма 347 ккал. В его состав входят:

индейка (17%, не указано, в каком именно виде) и дегидрированный протеин птицы;

пшеница (цельное зерно, 17%), кукуруза, соевая мука, кукурузная и пшеничная клейковина;

животный жир (не указано происхождение);

высушенная свекольная мякоть;

дрожжи и формула Bifensis (корень цикория – источник пребиотиков + культуры лактобактерий – пробиотиков для поддержки местного иммунитета кишечника);

витамины, минералы, таурин;

вкусоароматическая добавка, антиоксиданты Е310, Е320, Е321.

Клуб 4 Лапы для котов Indoor 4 in 1: состав и характеристика корма

C4P Premium Indoor 4 in 1 (корм Клуб 4 Лапы 4 в 1 для домашних кошек) производится украинской компанией «Кормотех», которая уже не первый год экспортирует продукцию в Европу, Америку. Клуб 4 Лапы соответствует международным стандартам качества. Как и Purina One Indoor, он относится к специализированной линейке сухих рационов и предназначен для кошек, живущих в помещении. Содержит 32% белков, 15% жиров и 4.5% клетчатки, 3.27% Омега-6, 0.36% Омега-3, калорийность 381 ккал/100 г. У корма Клуб 4 Лапы для котов состав имеет общие черты с Purina One (оба рациона содержат мясо птицы, зерновые, свекольную клетчатку, пребиотики), но есть и ряд отличий. В состав Клуб 4 Лапы Индор входят:

дегидрированная курятина (23%);

рис, кукуруза, кукурузная клейковина;

жир из птицы, консервированный токоферолами, масло лосося;

льняное семя, клетчатка свекольная (растворимая) и целлюлоза (нерастворимая);

дрожжи, пребиотик БиоМос;

формула INTEGRAMIX (томат, банан, боярышник, имбирь) для комплексного укрепления здоровья. Это уникальный набор ингредиентов, который больше не использует ни один производитель кормов;

витамины, минералы, таурин, DL- метионин;

натуральный антиоксидант – смесь токоферолов природного происхождения.

Отзывы о корме для кошек Purina One Indoor

В довоенное время многих украинцев этот корм привлекал доступной ценой, в последнее время покупатели отмечают, что она сильно взлетела. По отзывам, кошкам корм нравится, хотя многие хозяева сходятся во мнении, что состав у рациона класса премиум мог бы быть лучше.

Отзыв о корме для кошек Purina One Indoor:

«У корма приятный аромат, гранулы небольшие. Из недостатков надо выделить качество сырья и состав. Также после этого корма запах от туалета кошки неприятнее обычного. Что касается реакции кошки, то она нос не воротила, скушала не хуже обычного.»

Отзывы о корме для кошек Club 4 Paws Indoor 4 in 1

По отзывам хозяев, которые регулярно покупают корм для кошек Клуб 4 Лапы, именно Индор питомцам нравится больше других рационов. Покупатели, которые перешли на этот корм недавно, приятно удивлены его качеством, составом, отмечают позитивное влияние на здоровье, самочувствие.

Отзыв о корме Клуб 4 Лапы для котов 4 в 1:

«Тут хороший комплекс витаминов, которые в совокупности отлично работают, необходимы не только для поддержания красивого внешнего вида Муси, но также поддерживают иммунитет и работу жкт. Все ингредиенты достойного качества. Я бы возможно никогда не купила его, но моя соседка теть Люба им давно кормит своих двух котов. Очень благодарна ей за рекомендацию.»

Корм для котов Purina One и Клуб 4 Лапы: преимущества и недостатки

Оба корма по соотношению белков и жиров хорошо сбалансированы для профилактики набора веса, а по минеральному составу – для поддержки мочевыделительной системы. Повышенное содержание клетчатки способствует выведению волосяных комков, а пребиотики – здоровому пищеварению.

При этом у каждого корма есть свои плюсы и минусы.

Вывод о кормах Purina One и Клуб 4 Лапы для котов

Если нужен качественный и не очень дорогой корм для кошек, которые не выходят на улицу, Клуб 4 Лапы Indoor 4 in 1 будет более чем достойной заменой для Purina One Indoor. Рацион разработан специально для профилактики 4 распространенных проблем домашних кошек, богат белками животного происхождения, содержит ценные растительные ингредиенты, жирные кислоты и аминокислоты. Корм можно купить в офлайн и интернет-магазинах, а цена его, несмотря на войну, остается доступной. И еще одни момент, над которым стоит задуматься. Покупатели Purina One от Nestlé косвенно поддерживают финансирование войны, а покупатели Клуб 4 Лапы – украинскую экономику.