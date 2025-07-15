Можно ли замораживать арбуз и зачем это делать

Арбуз / © Associated Press

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Сезон арбузов, к сожалению, короткий. Что делать, если не хочется прощаться с любимым вкусом до следующего лета, рассказало издание Real Simple и ответ прост — заморозить арбуз. Да, арбуз можно и стоит замораживать не только для сохранения продукта, но и для создания невероятно вкусных смузи, сорбетов и летних коктейлей даже в январе.

Хотя арбуз на 90-92% состоит из воды, его можно заморозить и это не испортит его вкус. Единственное предостережение, после размораживания арбуз уже не будет иметь привычной хрустящей текстуры. Зато идеально подойдет для смузи, мороженого, сорбетов, коктейлей или даже соусов к блюдам.

Зачем это делать:

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Чтобы не выбрасывать остатки после пикника или застолья.

Чтобы всегда иметь под рукой ингредиент для летних напитков.

Чтобы наслаждаться арбузом не только в сезон.

Правильное замораживание арбуза

Процесс очень прост и не требует специальных навыков:

Очистите арбуз от кожуры и косточек, нарежьте мякоть кубиками или ломтиками, как вам удобно. Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом. Не кладите арбуз друг на друга, важно, чтобы кусочки не касались, иначе слипнутся после замораживания. Замораживайте 3-4 часа или до полного застывания. Переложите в контейнеры или пакеты для замораживания. Хорошо подписать дату, ведь в морозильнике арбуз может храниться до 9-12 месяцев.

Лайфхак: если у вас мало места в морозильнике, можете сначала заморозить арбуз на одной доске или тарелке, а затем переложить в пакет.

Размораживание арбуза

Размораживание арбуза зависит от того, как вы планируете его использовать:

Для смузи или мороженого можно использовать кусочки сразу из морозилки, они создадут охлажденную кремовую текстуру.

Для десертов или напитков переложите арбуз в холодильник и оставьте на несколько часов или на ночь. Постепенное размораживание сохраняет больше вкуса.

Если хотите получить полузамороженную текстуру, например, для сорбета, проверяйте каждые несколько часов.

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Использование замороженного арбуза

Представьте себе, за окном мороз, а вы готовите яркий арбузный смузи, добавляете немного базилика или лайма, или устраиваете девичник с легким арбузным мохито.

Идеи использования

Фруктовые смузи с бананом, йогуртом или мятой

Коктейли арбузный дайкири, Маргарита, мохито

Замороженные десерты: сорбеты, лед, фруктовое мороженое

Заправки к салатам

После заморозки структура арбуза меняется, поэтому для фруктовых салатов он уже не подходит, ведь становится мягким и водянистым. Зато вкус остается таким же сладким и насыщенным.

Советы по хранению свежего арбуза

Целый арбуз можно хранить при комнатной температуре до 7 дней, а в холодильнике до 2-3 недель.

Разрезанный арбуз лучше всего держать в герметичном контейнере в холодильнике до 4-5 дней.

Замороженный арбуз — это настоящее спасение для всех, кто хочет продлить лето в своей морозильной камере. Простой в приготовлении, полезный и универсальный ингредиент, который добавляет свежести любому блюду или напитку.

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