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Можно ли замораживать хумус: правила, которые следует знать каждой хозяйке
Хумус — любимый многими кремообразный вкус на основе нута, который прекрасно подходит как в роли смазки, так и как соус к овощам или составляющая здорового перекуса. Да что делать, если вы приготовили или купили слишком много хумуса, выбрасывать жаль, а съесть все за несколько дней — не всегда реально.
Хорошая новость, хумус можно замораживать и, если сделать это правильно, он сохранит свою текстуру, вкус и питательную ценность. Издание Real Simple рассказало, как это сделать без потери качества, на что обратить внимание и как лучше использовать замороженный продукт.
Зачем замораживать хумус
Замораживание — это удобный способ сохранить хумус, если:
у вас есть остатки после вечеринки или приготовлена большая порция;
вы купили продукт со скидкой и не успели съесть его вовремя;
вы хотите иметь под рукой здоровый, белковый перекус на случай неожиданного голода или гостей.
К тому же хумус — это идеальный вариант для хранения в морозильной камере, ведь не теряет питательную ценность после замораживания, а при должной разморозке почти не меняет консистенции.
Все ли виды хумуса подходят для замораживания
В идеале — замораживайте обычный классический хумус (без дополнительных вкусовых добавок). Ароматизированные варианты (с печеным перцем, чесноком или свеклой) тоже можно хранить в морозильнике, но после размораживания их вкус и структура могут измениться.
Кремовые добавки (йогурт, фета, масла с сильным ароматом) не всегда ведут себя после замораживания — они могут расслаиваться или становиться горькими.
Как правильно заморозить хумус
Процедура очень проста, но есть несколько нюансов:
Выбирайте подходящую тару
Используйте герметичные пластиковые или стеклянные контейнеры, подходящие для замораживания.
Если вы хотите разделить хумус на порции, используйте силиконовые формы для льда или мафинов, а затем переведите порции в пакет с застежкой.
Оставляйте пространство
Хумус немного расширяется при замораживании, поэтому оставьте не менее 1 см пространства до крышки.
Добавьте оливковое масло
Полейте поверхность хумуса тонким слоем масла — это поможет избежать высыхания и защитит его от кристаллов льда.
Не забудьте этикетку
Отметьте контейнер замораживанием. Лучше всего употребить хумус в течение 2–4 месяцев, хотя он может храниться до 6 месяцев.
Как разморозить хумус без потери вкуса
Чтобы хумус после размораживания остался вкусным и нежным:
Лучше всего размораживать его в холодильнике — это займет 12–24 часа, но сохранит текстуру.
Если вы спешите — поставьте контейнер на стол на несколько часов (не более 4-х).
Не используйте микроволновку, поскольку хумус может стать водянистым.
После размораживания тщательно перемешайте — чтобы вернуть ему кремовую консистенцию.
Как использовать размороженный хумус
Даже после замораживания хумус сохраняет свой универсальный характер:
Соус к овощам: морковные палочки, огурцы, сельдерейные стебли идеально смакуют с хумусом.
Намазка для тостов или сэндвичей: вместо масла или майонеза.
Салатная заправка: разбавьте хумус лимонным соком и водой, добавьте немного масла и имеете вкусный соус к салату.
Добавьте к каше, булгуру, запеченным овощам — для дополнительного белка.
Как долго хранится хумус без замораживания
Домашний хумус в холодильнике — до 4 дней.
Открытый магазинный — 5–7 дней.
Неоткрытый магазинный — до 2 месяцев, благодаря консервантам.
Замороженный хумус — до 4 месяцев, хотя лучше всего — 2 месяца для идеального вкуса.
Да, хумус можно и стоит замораживать — особенно если вы любите иметь под рукой здоровую пищу без лишнего стресса.