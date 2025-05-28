Можно ли замораживать хумус: правила, которые следует знать каждой хозяйке

Можно ли замораживать хумус: советы, которые следует знать каждой хозяйке / © Associated Press

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Хорошая новость, хумус можно замораживать и, если сделать это правильно, он сохранит свою текстуру, вкус и питательную ценность. Издание Real Simple рассказало, как это сделать без потери качества, на что обратить внимание и как лучше использовать замороженный продукт.

Зачем замораживать хумус

Замораживание — это удобный способ сохранить хумус, если:

у вас есть остатки после вечеринки или приготовлена большая порция;

вы купили продукт со скидкой и не успели съесть его вовремя;

вы хотите иметь под рукой здоровый, белковый перекус на случай неожиданного голода или гостей.

К тому же хумус — это идеальный вариант для хранения в морозильной камере, ведь не теряет питательную ценность после замораживания, а при должной разморозке почти не меняет консистенции.

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Все ли виды хумуса подходят для замораживания

В идеале — замораживайте обычный классический хумус (без дополнительных вкусовых добавок). Ароматизированные варианты (с печеным перцем, чесноком или свеклой) тоже можно хранить в морозильнике, но после размораживания их вкус и структура могут измениться.

Кремовые добавки (йогурт, фета, масла с сильным ароматом) не всегда ведут себя после замораживания — они могут расслаиваться или становиться горькими.

Как правильно заморозить хумус

Процедура очень проста, но есть несколько нюансов:

Выбирайте подходящую тару

Используйте герметичные пластиковые или стеклянные контейнеры, подходящие для замораживания. Если вы хотите разделить хумус на порции, используйте силиконовые формы для льда или мафинов, а затем переведите порции в пакет с застежкой.

Оставляйте пространство

Хумус немного расширяется при замораживании, поэтому оставьте не менее 1 см пространства до крышки.

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Добавьте оливковое масло

Полейте поверхность хумуса тонким слоем масла — это поможет избежать высыхания и защитит его от кристаллов льда.

Не забудьте этикетку

Отметьте контейнер замораживанием. Лучше всего употребить хумус в течение 2–4 месяцев, хотя он может храниться до 6 месяцев.

Как разморозить хумус без потери вкуса

Чтобы хумус после размораживания остался вкусным и нежным:

Лучше всего размораживать его в холодильнике — это займет 12–24 часа, но сохранит текстуру.

Если вы спешите — поставьте контейнер на стол на несколько часов (не более 4-х).

Не используйте микроволновку, поскольку хумус может стать водянистым.

После размораживания тщательно перемешайте — чтобы вернуть ему кремовую консистенцию.

Как использовать размороженный хумус

Даже после замораживания хумус сохраняет свой универсальный характер:

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Соус к овощам: морковные палочки, огурцы, сельдерейные стебли идеально смакуют с хумусом.

Намазка для тостов или сэндвичей: вместо масла или майонеза.

Салатная заправка: разбавьте хумус лимонным соком и водой, добавьте немного масла и имеете вкусный соус к салату.

Добавьте к каше, булгуру, запеченным овощам — для дополнительного белка.

Как долго хранится хумус без замораживания

Домашний хумус в холодильнике — до 4 дней.

Открытый магазинный — 5–7 дней.

Неоткрытый магазинный — до 2 месяцев, благодаря консервантам.

Замороженный хумус — до 4 месяцев, хотя лучше всего — 2 месяца для идеального вкуса.

Да, хумус можно и стоит замораживать — особенно если вы любите иметь под рукой здоровую пищу без лишнего стресса.