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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Можно ли замораживать хумус: правила, которые следует знать каждой хозяйке

Хумус — любимый многими кремообразный вкус на основе нута, который прекрасно подходит как в роли смазки, так и как соус к овощам или составляющая здорового перекуса. Да что делать, если вы приготовили или купили слишком много хумуса, выбрасывать жаль, а съесть все за несколько дней — не всегда реально.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Можно ли замораживать хумус: советы, которые следует знать каждой хозяйке

Можно ли замораживать хумус: советы, которые следует знать каждой хозяйке / © Associated Press

Хорошая новость, хумус можно замораживать и, если сделать это правильно, он сохранит свою текстуру, вкус и питательную ценность. Издание Real Simple рассказало, как это сделать без потери качества, на что обратить внимание и как лучше использовать замороженный продукт.

Зачем замораживать хумус

Замораживание — это удобный способ сохранить хумус, если:

  • у вас есть остатки после вечеринки или приготовлена большая порция;

  • вы купили продукт со скидкой и не успели съесть его вовремя;

  • вы хотите иметь под рукой здоровый, белковый перекус на случай неожиданного голода или гостей.

К тому же хумус — это идеальный вариант для хранения в морозильной камере, ведь не теряет питательную ценность после замораживания, а при должной разморозке почти не меняет консистенции.

Все ли виды хумуса подходят для замораживания

В идеале — замораживайте обычный классический хумус (без дополнительных вкусовых добавок). Ароматизированные варианты (с печеным перцем, чесноком или свеклой) тоже можно хранить в морозильнике, но после размораживания их вкус и структура могут измениться.

Кремовые добавки (йогурт, фета, масла с сильным ароматом) не всегда ведут себя после замораживания — они могут расслаиваться или становиться горькими.

Как правильно заморозить хумус

Процедура очень проста, но есть несколько нюансов:

Выбирайте подходящую тару

  1. Используйте герметичные пластиковые или стеклянные контейнеры, подходящие для замораживания.

  2. Если вы хотите разделить хумус на порции, используйте силиконовые формы для льда или мафинов, а затем переведите порции в пакет с застежкой.

Оставляйте пространство

Хумус немного расширяется при замораживании, поэтому оставьте не менее 1 см пространства до крышки.

Добавьте оливковое масло

Полейте поверхность хумуса тонким слоем масла — это поможет избежать высыхания и защитит его от кристаллов льда.

Не забудьте этикетку

Отметьте контейнер замораживанием. Лучше всего употребить хумус в течение 2–4 месяцев, хотя он может храниться до 6 месяцев.

Как разморозить хумус без потери вкуса

Чтобы хумус после размораживания остался вкусным и нежным:

  • Лучше всего размораживать его в холодильнике — это займет 12–24 часа, но сохранит текстуру.

  • Если вы спешите — поставьте контейнер на стол на несколько часов (не более 4-х).

  • Не используйте микроволновку, поскольку хумус может стать водянистым.

  • После размораживания тщательно перемешайте — чтобы вернуть ему кремовую консистенцию.

Как использовать размороженный хумус

Даже после замораживания хумус сохраняет свой универсальный характер:

  • Соус к овощам: морковные палочки, огурцы, сельдерейные стебли идеально смакуют с хумусом.

  • Намазка для тостов или сэндвичей: вместо масла или майонеза.

  • Салатная заправка: разбавьте хумус лимонным соком и водой, добавьте немного масла и имеете вкусный соус к салату.

  • Добавьте к каше, булгуру, запеченным овощам — для дополнительного белка.

Как долго хранится хумус без замораживания

  • Домашний хумус в холодильнике — до 4 дней.

  • Открытый магазинный — 5–7 дней.

  • Неоткрытый магазинный — до 2 месяцев, благодаря консервантам.

  • Замороженный хумус — до 4 месяцев, хотя лучше всего — 2 месяца для идеального вкуса.

Да, хумус можно и стоит замораживать — особенно если вы любите иметь под рукой здоровую пищу без лишнего стресса.

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