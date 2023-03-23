Можно обойтись без хлора: как прочистить канализацию, не используя химикаты

Забитые стоки канализации могут принести много проблем, если их вовремя не почистить.

Даже если вы регулярно чистите стоки, скопление остатков мыла и волос может привести к засорению, из-за чего вода может скапливаться в душевом поддоне или ванне. Если не решить проблему, по дому могут начать циркулировать неприятные запахи. Существует множество продуктов, которые можно использовать, но все они на основе хлора. Однако хлор очень агрессивен и может раздражать кожу и дыхательные пути. Хлор также вреден для окружающей среды и должен использоваться очень экономно. Поэтому специалисты часто рекомендуют выбирать естественные методы. Закупорка стоков обычно вызвана органическими материалами, которые можно очень эффективно устранять с помощью различных продуктов

Эксперты по ванным комнатам поделились с Еxpress.co.uk советами о том, как прочистить стоки без химикатов.

Уксус и пищевая сода

Белый уксус и пищевая сода — отличный чистящий дуэт, известный своей способностью решать множество проблем, включая известковый налет и плесень. Чтобы прочистить с его помощью канализацию, насыпьте в дренажную трубу несколько столовых ложек пищевой соды, а затем влейте примерно полстакана уксуса.

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Это вызывает химическую реакцию в канализации с выделением углекислого газа. Пузырение и фиксация влаги ослабляют закупорку. Оставьте раствор действовать примерно на 15 минут, а затем смойте горячей водой. Если у вас дома нет пищевой соды, вместо нее можно использовать белый уксус и соль.

Кола

Этот безалкогольный напиток содержит фосфорную кислоту, которая сама по себе эффективна против органических материалов. Вечером залейте в слив литр колы — оставьте на ночь, и засор растворится. Любая марка колы справится с этой задачей, так как именно фосфорный компонент делает ее эффективной при растворении засоров.

Сода и лимонная кислота

Эта смесь работает по тому же принципу, что и уксус и пищевая сода. Тем не менее она мягче, и ее нужно оставить для воздействия как минимум на один час. Важно не оставлять лимонную кислоту в канализации дольше, чем на час, иначе она может нанести трубам больше вреда, чем пользы.

Таблетки для посудомоечной машины

При стойких засорах в сливной трубе вы можете обратиться за помощью к таблеткам для посудомоечных машин. Растворите их в горячей воде и медленно вылейте жидкость в канализацию, понемногу за раз. А затем слейте в канализацию горячую воду, лучше целый чайник кипятка.

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