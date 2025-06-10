Можно ли сажать помидоры в июне: 5 советов для быстрого получения урожая

Помидоры / © ТСН

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Многие садоводы спрашивают, поздно ли уже сажать помидоры в июне? Краткий ответ: это зависит от обстоятельств. Время имеет значение, но, следуя нескольким простым советам, вы все еще можете посадить помидоры сейчас и наслаждаться урожаем поздним летом или в начале осени.

GardeningKnowHow предлагает вырастить вкусный позднеспелый урожай помидоров с помощью советов экспертов по выбору наиболее быстрорастущих сортов и созданию лучших условий для выращивания.

Ваше местонахождение, климат и сорт помидоров играют определенную роль в том, как поздно вы можете сажать. В то время как садоводы в более холодных регионах могут расширять границы до июня, живущие в более теплых зонах часто имеют больше гибкости. К счастью, даже если вы опоздали, у вас все еще есть варианты для выращивания успешного урожая.

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Позднее начало просто означает, что вам нужно более внимательно относиться к тому, как вы садите, корректировать метод выращивания и обеспечивать растениям наилучший возможный уход.

Проверьте даты заморозков

Помидоры — это теплолюбивые овощи, которые не переносят заморозков. Поэтому, чем холоднее в вашей зоне выращивания, тем короче ваш вегетационный период.

Даты заморозков особенно важны для определения периода выращивания помидоров. К ним относятся средняя дата последних заморозков весной и первые заморозки осенью. Вы хотите выращивать помидоры на открытом воздухе между этими двумя датами.

При посадке июньских помидоров, вероятно, вы уже прошли дату последних заморозков, но вам нужно будет проверить среднюю дату первых заморозков осенью в вашем регионе. Вычислите в обратном порядке от этой даты, чтобы увидеть, сколько времени для выращивания у вас осталось. Количество дней имеет решающее значение при выборе сорта для выращивания.

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Выберите рассаду вместо семян

Лучший способ ускорить созревание помидоров, посаженных в июне, — это начать с рассады. Если вы не находитесь в теплом климате, то, вероятно, будет слишком поздно для посадки семян помидоров. Ищите рассаду в местных садовых центрах. У многих есть еще рассада в это время года, и она может даже быть со скидкой.

Если у вас еще есть время для посадки семян, то посадка их в помещении обеспечит нежной рассаде лучшую защиту от вредителей и непогоды. Использование лотков для семян с влагостойкими куполами, таких как наборы для рассады, ускорит прорастание.

Требуется от шести до восьми недель, прежде чем растения помидоров вырастут достаточно большими, чтобы их можно было пересадить на окончательное место. Ночная температура должна быть постоянно 10°C или выше.

Выбирайте ранние сорта

Сорт — еще один немаловажный фактор, поскольку разные виды помидоров имеют разный срок созревания. Это время, которое проходит от посадки семян до момента, когда помидоры созревают и готовы к сбору урожая. Сроки созревания помидоров обычно колеблются от 60 до 100 дней.

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Если вы хотите начать выращивать помидоры из семян, проверьте срок созревания вашего сорта и убедитесь, что между заморозками достаточно времени. Выращивание из рассады дает вам скачок в сроке созревания, поэтому вы можете начать выращивать их позже в сезоне, чем семена.

Сорта с более коротким сроком созревания часто называют ранними помидорами, поскольку они обеспечивают более ранний урожай, если начать выращивать его в нужное время весной. Вы также можете использовать эти сорта, чтобы получить более поздний урожай, если вы начинаете выращивать растения в июне.

Оптимизируйте условия выращивания

После того как вы посадите их в почву, хороший уход за растениями помидоров поможет им быстрее развить зрелые, здоровые плоды. Начните с солнечного света и тепла. Помидоры процветают на полном солнце и при высоких температурах, поэтому сажайте их на солнечном месте, где они будут получать по меньшей мере шесть-восемь часов прямого солнечного света каждый день.

Удобряйте помидоры во время посадки и периодически повторяйте по мере роста растений. Используйте сбалансированный продукт или удобрение, специально предназначенное для помидоров.

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Обрезка растений помидоров позволит им тратить больше энергии на развитие спелых плодов. нижние.

Наконец, убедитесь, что ваши растения помидоры имеют сопротивление. Используйте клетки для помидоров или колья, чтобы держать стебли вертикально и предотвратить их поломку или рост помидоров на земле.

Защитите растения, когда температура падает

Помидоры не переносят холод. Если у вас зеленые помидоры, когда погода меняется, они не созреют, если вы не вмешаетесь. Вы можете продлить вегетационный период до осени, защитив помидоры от заморозков.

Накрывайте растения помидоров на ночь, когда температура падает. Вы можете купить покрытия для рядов на или даже использовать старые простыни и одеяла. Вы также можете использовать пластиковые покрытия для растений или ведра, чтобы накрыть отдельные растения, если прогноз погоды предполагает холодную ночь. Другой вариант — выращивать помидоры в теплице.

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Если вы выращиваете помидоры в контейнерах, то можете использовать передвижной горшок, который можно переместить в помещение, когда меняется погода.

Уже июнь, но это не значит, что вы не можете наслаждаться помидорами в этом году. Начните с рассады, ранних сортов и прекрасного ухода за помидорами для сбора урожая в конце лета или осенью.