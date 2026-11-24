Можно забыть поливать: комнатные растения, которые практически невозможно погубить / © Credits

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Не всем суждено стать звездой садоводства с роскошной коллекцией тропических растений. Для кого-то даже неприхотливый суккулент на подоконнике становится настоящим испытанием. Однако хорошая новость в том, что для создания дома атмосферы маленького зеленого оазиса вовсе не обязательно обладать талантом садовода. Издание Real Simpleвыбрало 5 комнатных растений, которые прощают ошибки в уходе и прекрасно подойдут даже новичкам.

Сансевиерия цилиндрическая

Это настоящая находка для тех, кто часто забывает о поливе. У этого суккулента длинные мясистые листья, напоминающие копье, и он хорошо переносит засуху.

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Летом его достаточно поливать примерно раз в две недели, зимой — раз в месяц. Лучше всего растение будет себя чувствовать у светлого окна, но без избыточного попадания прямых солнечных лучей. Однако для него нужна специальная почва для кактусов и суккулентов с хорошим дренажом. Обычная торфяная смесь может задерживать слишком много влаги и вызывать загнивание корней.

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Замиокулькас

Это один из лучших вариантов для тех, кто не хочет тратить много времени на уход за растениями. Его глянцевые тёмно-зелёные листья выглядят эффектно, а сам замиокулькас спокойно переносит нерегулярный полив и может расти даже при искусственном освещении.

Летом его можно поливать примерно два раза в месяц, зимой — раз в месяц. Главное правило — дождаться, пока высохнет почва. Растение не любит избытка воды, а прямые солнечные лучи могут повредить листья. Подкармливать его достаточно 1–2 раза в год.

Пеперомия туполистная

Компактная пеперомия — идеальный вариант для рабочего стола, полки или небольшого подоконника. Её плотные, блестящие листья придают интерьеру свежесть, а само растение не требует особо сложного ухода.

Она способна несколько месяцев выдерживать недостаточное освещение, хотя лучше всего растет при ярком рассеянном свете. Пеперомия любит умеренную влажность и не переносит переувлажненной почвы. Поэтому поливать её следует только тогда, когда почва достаточно подсохнет.

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Эпипремнум золотистый

Если хочется придать интерьеру немного тропической эстетики, обратите внимание на эпипремнум, известный также как потос. Его длинные побеги с красивой пестрой листвой эффектно свисают с полок, подвесных кашпо и шкафов.

Растение хорошо приспосабливается к разным условиям освещения, хотя больше всего предпочитает яркий рассеянный свет. Поливать его нужно после того, как почва подсохнет, а листья время от времени протирать мягкой тканью от пыли. В теплое время года можно дополнительно опрыскивать листья, а подкормку проводить примерно раз в два месяца. Зимой, когда рост замедляется, удобрения не нужны.

Аглаонема

Это отличный выбор для тех, кто хочет добавить в дом зелени и при этом не превращать уход за растениями в ежедневную обязанность. Её декоративные листья могут иметь различные оттенки зеленого, серебристого и розового.

Растение хорошо себя чувствует при рассеянном освещении, а также способно адаптироваться к более сухому воздуху. Весной и летом почву желательно поддерживать умеренно влажной, зимой полив сокращают в зависимости от скорости её высыхания. Наиболее комфортная температура — примерно 21–27°C. Чтобы растение направляло силы на развитие листьев, цветы и плоды рекомендуется удалять.

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Главный секрет

Стоит начать с простого, узнайте, в каких условиях растение растёт в природе. Именно это поможет понять, сколько ему нужно света, воды и влаги.

Например, суккуленты с толстыми листьями приспособлены к накоплению воды, поэтому чрезмерный полив для них гораздо опаснее, чем кратковременная засуха. А растения с восковыми или плотными листьями обычно лучше переносят сухой воздух в помещениях.

Еще одно распространенное заблуждение новичков — чрезмерная забота. Не стоит поливать цветы каждый день «на всякий случай» или постоянно вносить удобрения. Для большинства комнатных растений это не помощь, а лишний стресс. Создать дома уютный зеленый уголок гораздо проще, чем кажется.

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