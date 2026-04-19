Мульча из газет

В материале Martha Stewart эксперты рассмотрели необычный, но все более популярный садовый лайфхак — использование газет в качестве мульчи весной.

Мульча в целом выполняет важные функции в саду, а именно, помогает контролировать сорняки, удерживает влагу у корней растений и постепенно обогащает почву питательными веществами, когда разлагается. Обычно для этого используют траву, измельченные листья или солому, но иногда садоводы добавляют и бумажные материалы.

Важность мульчи

Мульча — это не просто декоративный слой, она:

подавляет рост сорняков

удерживает влагу в почве

постепенно питает почву во время разложения

поддерживает здоровую микрофлору

Бумажные материалы, в частности газеты, тоже могут работать в этой системе как источник углерода, ведь они состоят преимущественно из целлюлозы — древесной массы.

Преимущества использования газет в саду

Эксперты отмечают, что газеты могут быть эффективным элементом мульчирования, если использовать их правильно. Среди основных плюсов:

Газетный слой лучше всего работает как основа под другой тип мульчи, например, древесную щепу или компост. В такой комбинации он создает дополнительный барьер для сорняков и помогает сохранять влагу.

Как использовать газеты

Эксперты подчеркивают, что главное условие — правильная техника. Газетная бумага при намокании имеет тенденцию сбиваться в плотный слой, похожий на папье-маше. Если он слишком толстый, может перекрыть доступ воздуха к почве. Чтобы этого избежать, рекомендуется:

использовать не более 2-4 листов в слое

делать небольшие отверстия для циркуляции воздуха и дренажа

обязательно накрывать сверху другой органической мульчей.

Также важно использовать только обычные черно-белые газеты. Глянцевые рекламные вставки могут содержать покрытия или вещества, нежелательные для почвы, особенно в овощных грядках.

Возможные недостатки

Несмотря на преимущества, есть и риски:

газеты могут привлекать мелких животных, которые используют их как укрытие или материал для гнезд;

если верхний слой мульчи смещается, газета может стать видимой, а это будет иметь неэстетичный вид;

слишком плотный слой может нарушить «дыхание» почвы и повлиять на полезные микроорганизмы.

Альтернативы

Садоводы могут выбирать и другие натуральные материалы, например, слой из частично перепревших измельченных листьев толщиной 10-15 см создает эффект естественной лесной почвы:

поддерживает развитие полезных грибков;

улучшает состояние корневой системы растений;

является полностью естественным.

Впрочем, он менее эффективен в борьбе с агрессивными сорняками, чем более плотные материалы.

Картон

Еще один вариант — мульчирование листовым картоном. Он толще и прочнее газет, но имеет более «открытую» структуру, которая позволяет воздуху циркулировать. Дополнительные преимущества:

хорошо контролирует сорняки

нравится дождевым червям

постепенно разлагается в почве

Перед использованием важно убрать скотч, пластиковые элементы и скобы, не использовать глянцевые или ламинированные варианты.

Газеты в саду — не просто эксперимент, а часть современного экологического подхода к мульчированию. Они могут помочь контролировать сорняки, удерживать влагу и поддерживать здоровье почвы, если использовать их тонкими слоями, правильно комбинировать с другими материалами и избегать глянцевых элементов.

И хотя это не универсальное решение, оно хорошо вписывается в тренд осознанного садоводства, где даже обычная газета получает новую жизнь в почве, а не в мусорнике.