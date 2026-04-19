Мульча из газет — дешевое решение или риск для растений
Современное мульчирование выходит далеко за пределы классической коры или соломы и даже включает переработанные бытовые материалы, однако подходят ли для этого газеты, попробуем разобраться.
В материале Martha Stewart эксперты рассмотрели необычный, но все более популярный садовый лайфхак — использование газет в качестве мульчи весной.
Мульча в целом выполняет важные функции в саду, а именно, помогает контролировать сорняки, удерживает влагу у корней растений и постепенно обогащает почву питательными веществами, когда разлагается. Обычно для этого используют траву, измельченные листья или солому, но иногда садоводы добавляют и бумажные материалы.
Важность мульчи
Мульча — это не просто декоративный слой, она:
подавляет рост сорняков
удерживает влагу в почве
постепенно питает почву во время разложения
поддерживает здоровую микрофлору
Бумажные материалы, в частности газеты, тоже могут работать в этой системе как источник углерода, ведь они состоят преимущественно из целлюлозы — древесной массы.
Преимущества использования газет в саду
Эксперты отмечают, что газеты могут быть эффективным элементом мульчирования, если использовать их правильно. Среди основных плюсов:
подавление сорняков на определенное время
удержание влаги в почве
постепенное разложение и обогащение почвы
Газетный слой лучше всего работает как основа под другой тип мульчи, например, древесную щепу или компост. В такой комбинации он создает дополнительный барьер для сорняков и помогает сохранять влагу.
Как использовать газеты
Эксперты подчеркивают, что главное условие — правильная техника. Газетная бумага при намокании имеет тенденцию сбиваться в плотный слой, похожий на папье-маше. Если он слишком толстый, может перекрыть доступ воздуха к почве. Чтобы этого избежать, рекомендуется:
использовать не более 2-4 листов в слое
делать небольшие отверстия для циркуляции воздуха и дренажа
обязательно накрывать сверху другой органической мульчей.
Также важно использовать только обычные черно-белые газеты. Глянцевые рекламные вставки могут содержать покрытия или вещества, нежелательные для почвы, особенно в овощных грядках.
Возможные недостатки
Несмотря на преимущества, есть и риски:
газеты могут привлекать мелких животных, которые используют их как укрытие или материал для гнезд;
если верхний слой мульчи смещается, газета может стать видимой, а это будет иметь неэстетичный вид;
слишком плотный слой может нарушить «дыхание» почвы и повлиять на полезные микроорганизмы.
Альтернативы
Садоводы могут выбирать и другие натуральные материалы, например, слой из частично перепревших измельченных листьев толщиной 10-15 см создает эффект естественной лесной почвы:
поддерживает развитие полезных грибков;
улучшает состояние корневой системы растений;
является полностью естественным.
Впрочем, он менее эффективен в борьбе с агрессивными сорняками, чем более плотные материалы.
Картон
Еще один вариант — мульчирование листовым картоном. Он толще и прочнее газет, но имеет более «открытую» структуру, которая позволяет воздуху циркулировать. Дополнительные преимущества:
хорошо контролирует сорняки
нравится дождевым червям
постепенно разлагается в почве
Перед использованием важно убрать скотч, пластиковые элементы и скобы, не использовать глянцевые или ламинированные варианты.
Газеты в саду — не просто эксперимент, а часть современного экологического подхода к мульчированию. Они могут помочь контролировать сорняки, удерживать влагу и поддерживать здоровье почвы, если использовать их тонкими слоями, правильно комбинировать с другими материалами и избегать глянцевых элементов.
И хотя это не универсальное решение, оно хорошо вписывается в тренд осознанного садоводства, где даже обычная газета получает новую жизнь в почве, а не в мусорнике.