Мульчирование: когда его надо делать, а когда нет, чтобы не навредить саду и растениям

Мульчирование / © Associated Press

Реклама

Правильный слой мульчи помогает сохранять влагу в почве, предотвращает эрозию, ограничивает рост сорняков и создает своеобразное «термоизоляционное одеяло» для корневой системы растений. Но время мульчирования имеет большое значение, ведь если делать это слишком рано или поздно, можно навредить саду, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Лучшее время для мульчирования

Весна

Весеннее мульчирование готовит почву к активному росту растений. Оптимально ждать, пока земля немного прогреется, но до появления первых сорняков. В большинстве регионов Украины это примерно середина-конец апреля.

Распределите 5-7 см слоя органической мульчи (солома, кора, опилки, компост) по грядкам и вокруг деревьев.

Не кладите мульчу сразу на стволы деревьев, чтобы избежать гниения.

Избегайте мульчирования, когда почва еще холодная и влажная — это может замедлить рост растений и задержать их цветение.

Лето

Мульчирование летом не обязательно, но оно помогает сохранить влагу и уменьшить перегрев почвы.

Реклама

Используйте светлые органические материалы, чтобы не нагревать корни.

Мульча подавляет сорняки и уменьшает испарение воды в засушливые дни.

Осень

Осеннее мульчирование готовит растения к зимнему «сну».

В умеренных климатических зонах лучше всего мульчировать в сентябре-октябре.

Слой мульчи сохраняет влагу и предохраняет корни от мороза.

Перед мульчированием очистите грядки от опавших листьев и мусора, чтобы не создать среду для вредителей.

Не мульчируйте поздней осенью (после ноября), чтобы почва могла промерзнуть, а растения перешли в состояние покоя.

Зима

Мульчирование зимой применяют только для молодых или недавно посаженных растений, чтобы предотвратить поднятие почвы во время циклов замерзания и оттаивания.

Постепенно снимайте мульчу весной, чтобы почва равномерно прогревалась.

Когда мульчирование может навредить

Ранней весной, когда почва еще холодная и влажная, мульча может задерживать тепло и влагу, а это замедляет прорастание растений.

Если не учитывать местные погодные условия: вместо помощи, мульча может препятствовать росту и развитию садовых культур.

Советы

Выбирайте натуральные материалы: кора, компост, солома, листья, они улучшают структуру почвы.

Толщина слоя мульчи: 5-7 см — оптимально для грядок, 7-10 см — для деревьев и кустарников.

Летом поливайте мульчу после ее укладки, чтобы она не отбирала влагу у растений.

Мульчирование — это не просто декоративный лайфхак, а важный элемент ухода за садом. Когда вы делаете все в правильное время и с правильными материалами, вы защитите растения от стрессов, сохраните влагу и повысите урожайность.