Муравейник на газоне: нужно ли бороться и как это правильно делать

Муравьев обычно не считают опасными вредителями, но они могут нанести некоторый вред здоровью и красоте газонной травы. Когда муравейники повреждают корни травы и создают неприглядные насыпи, они могут стать для садоводов проблемой.

Муравьи за год создают многочисленные поколения, а их численность в одной колонии может исчисляться сотнями и даже тысячами. Обычно они гнездятся под землей в сложных лабиринтах, которые строят в корневой системе травы. В этих гнездах они кормят своих детенышей и защищают королеву.

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Кому мешают муравьи в траве

Обнаружив гнездо на лужайке, садоводы часто бросаются искать способ истребления муравьев. Но на самом деле муравьи мало вредят траве, предпочитая питаться множеством других вещей. На самом деле муравьи могут быть полезными. Они уносят личинки многочисленных вредителей газона.

Полевые муравьи образуют большие насыпи шириной до 1,2 м и высотой 2,6 м. Они могут быть неприглядными и мешать выполнению определенных задач по техническому обслуживанию. Однако, если вы думаете, что муравьи являются причиной плохого внешнего состояния газонной травы, это не так.

Здоровая колония муравьев действительно может уменьшить количество вредителей газона, что является формой естественного контроля над настоящими виновниками плохого здоровья газона. Но многие виды муравьев опекают и способствуют выживанию и размножению вредителей, таких как тля и мучнистые червецы, чтобы сохранить источник для собственного пропитания.

Когда муравьи становятся настоящей проблемой

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В процессе создания муравьями насыпи избыток почвы может заглушить небольшие участки газонной травы. Под поверхностью туннели муравьев удаляют почву с корней травы, вызывая их высыхание и гибель. Муравьиные туннели могут уходить на глубину 1,2-1,5 м под поверхность земли. Это может дестабилизировать территорию с высокой концентрацией колоний муравьев. Кроме того, некоторые виды муравьев нанесут болезненный укус, если потревожат их гнездо. Но муравьи, как правило, гнездятся там, где в солнечном месте газонная трава редкая. На здоровых газонах они редко селятся в густой траве.

Уход за газоном и муравейники

Наличие муравьиных холмов наиболее заметно с мая по начало сентября. В июне муравьи становятся наиболее активными и, похоже, предпочитают песчаную почву, чтобы было легче прокладывать туннели.

Один из способов предотвратить появление муравейников — поддерживать здоровье газона. Стригите газон на высоту 7-8 см. Обильно поливайте траву, чтобы обеспечить здоровую корневую систему. Ежегодно удобряйте газон в соответствии с рекомендациями для вашего типа газона.

Здоровый газон – лучшая профилактика муравейников. Густой газон просто менее привлекателен для гнездящихся муравьиных королев. Муравьи предпочитают сухую, хорошо дренированную почву в тихом месте с низкой проходимостью.

Как естественным образом бороться с муравьями на газонах

Если вы все еще задаетесь вопросом, как избавиться от муравьев во дворе, есть несколько естественных решений. К сожалению, единственный способ полностью уничтожить гнездо — убить королеву.

Уничтожение муравьев на лужайке может быть непростым делом, поскольку дети и домашние животные часто используют лужайки для игр и прогулок по саду. А поскольку муравьи образуют социальные сообщества, которые могут занимать площадь от совсем маленькой до достаточно большой, популяции муравьев и связанные с ними проблемы будут различаться. Если у вас на лужайке засела одна из огромных групп муравьев, возможно, вы захотите предпринять шаги по ее искоренению.

Грабли

При небольшой численности муравьев сгребание газона должно стать регулярной задачей по уходу. Простое сгребание холмов приведет к рассеянию населения муравейника и предотвращению образования затвердевших холмов. Этот простой шаг эффективен, если его выполнять еженедельно с осени до лета.

Бура

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Бура – это природная минеральная соль, безвредная для окружающей среды. Попробуйте использовать водный раствор буры и сахара. Смешайте равные части сахара и теплой воды с парой чайных ложек буры. Смочите ватные шарики смесью и положите их возле гнезда. Простое посыпание насыпи порошком буры с добавлением сахара или без него высушит насекомых изнутри после того, как они пройдут через него, принесут его в свое гнездо и проглотят. Бура также может быть токсичной, поэтому не допускайте ее попадание к детям и домашним животным.

Средство для мытья посуды

Вы можете попробовать 3-процентный раствор средства для мытья посуды с водой в качестве спрея для зараженного участка. Добавление ложки растительного масла может сделать средство более эффективным.

Диатомовая земля

Используя защитную маску для лица, вы можете посыпать диатомитовой землей территорию насыпи и вокруг нее. Вдыхание пыли диатомовой земли может быть вредным.

Другие средства от муравьев

Химические обработки рекомендуются редко. Если вы хотите избавиться от муравьев, вам придется убить их королеву. Поскольку она живет глубоко под землей, местное применение химических средств борьбы не поможет. Есть несколько гранулированных приманок для муравьев, которые, если их разбросать по отверстию гнезда, привлекут рабочих муравьев. Они их подберут и унесут, чтобы поделиться ими с остальной частью колонии.

Также есть специальные жидкости, которые уничтожают муравьев. Откройте верхнюю часть гнезда и вылейте химикат прямо в гнездо. Продукты с дельтаметрином, бифентрином и перметрином эффективны, если им дать возможность глубоко проникнуть в почву.

Точечная борьба – лучший метод уничтожения муравьев. Они имеют тенденцию концентрироваться на небольшой площади, а точечное применение изолирует химическую зону и сводит к минимуму ущерб полезным насекомым, которые также считают траву своим домом.

Используйте жидкую или гранулированную форму. Найдите гнездо и примените химикат, как указано на этикетке. Гранулированные формы требуют активации водой, поэтому после применения химиката лучше всего провести полив. В любом случае подождите, пока обработанный участок высохнет, прежде чем допускать детей и домашних животных в токсичную зону.

Муравьи могут быть как благословением, так и проклятием, поэтому учтите серьезность проблемы, прежде чем прибегать к химической обработке. Их деятельность также является естественным средством борьбы с вредителями и может увеличить вспашку почвы, в некоторых случаях они действуют как естественные аэраторы, разрыхляя грунт вокруг корней и ускоряя рост.

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