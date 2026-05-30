Мыши в доме могут повредить проводку: как этого избежать

Идеальная картинка уютного дома редко включает мышей. Однако с наступлением холодов или после ремонта в частных домах и даже квартирах грызуны часто ищут теплые тайники именно внутри стен, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Проблема в том, что там же проходят электрические кабели. А для мышей провода — это не просто препятствие, они могут воспринимать изоляцию как материал для гнезда или даже пробовать ее грызть из-за естественной потребности стачивать зубы.

На первый взгляд, это звучит странно, но для грызунов провода действительно могут быть «интересными». Мыши обустраивают гнезда в узких темных пространствах, именно таких, как полости внутри стен. А изоляция электропроводки часто напоминает им материал для строительства или просто становится объектом для стачивания зубов, которые растут на протяжении всей жизни.

В результате получаем поврежденную проводку, которая может вызвать короткое замыкание, перебои с электричеством, перегрев систем или возгорание. Именно поэтому проблему не стоит игнорировать даже тогда, когда вы еще не видели самих грызунов.

Перекрыть все входы

Самый эффективный способ борьбы с мышами — не дать им попасть внутрь. Необходимо тщательно проверить отверстия возле труб, места входа кабелей, щели под дверью, трещины в фундаменте и вентиляционные отверстия.

И здесь есть важный нюанс, потому что мышь может пролезть в отверстие размером буквально с монету. Поэтому для герметизации советуют использовать стальную вату в сочетании с герметиком. Причина проста — металл грызуны не могут прогрызть.

Для больших отверстий подойдет металлическая сетка или оцинкованная решетка, особенно возле вентиляций, чердаков или подвалов.

Проблема кустов возле дома

Казалось бы, при чем здесь ландшафтный дизайн, но густые кусты, плющ или ветки деревьев фактически создают для мышей «мостики» к дому. Через них грызуны легко добираются до крыши, вентиляции или наружных щелей.

Поэтому стоит обрезать кусты минимум на 30 см от стен, убирать сухие листья, не накапливать мусор возле дома и следить, чтобы ветки не касались крыши. Мыши не любят открытое пространство. Чем меньше укрытий рядом с домом, тем менее комфортно они себя чувствуют.

Мята против мышей

Масло перечной мяты считается натуральным репеллентом. У мышей очень чувствительное обоняние, а концентрированный ментол раздражает их рецепторы. Именно поэтому ватные шарики с несколькими каплями мятного масла часто кладут возле плинтусов, рядом с возможными входами, в подвалах или возле кладовых.

Однако есть важное «но», ведь запах быстро выветривается. Поэтому шарики нужно обновлять каждые несколько дней.

Кроме того, эфирные масла могут быть токсичными для домашних животных, поэтому использовать их следует осторожно.

Еда

Даже если грызуны случайно попали в дом, они не задержатся надолго без доступа к пище. Именно поэтому надо хранить продукты в герметичных контейнерах, не оставлять крошки, быстро убирать разлитую пищу, плотно закрывать мусор и не забывать о корме для домашних животных.

Особое внимание стоит уделить подвалам и кладовым, ведь там часто скапливаются продукты длительного хранения, которые могут привлекать грызунов.

Проблема с мышами редко решается сама собой. Наоборот, если грызуны уже нашли безопасное место в стенах и доступ к пище, они быстро осваиваются и начинают активно размножаться. И тогда вопрос выходит далеко за пределы дискомфорта, речь идет уже о безопасности дома, электропроводки, даже здоровье жильцов.

