На 16 дней дольше: как сохранить свежесть бананов

Бананы – любимый фрукт многих, однако у них есть один существенный недостаток: быстрое созревание.

Издание Express рассказало, что существуют эффективные способы продлить срок свежести бананов на целых 16 дней, используя лишь несколько простых лайфхаков.

Почему бананы быстро портятся

Причина быстрого созревания бананов заключается в наличии в них природного газа – этилена, активно выделяющегося при созревании. Этилен способствует быстрому превращению крахмала в сахара, поэтому бананы быстро меняют цвет в коричневый и становятся слишком мягкими. К сожалению, бананы продолжают выделять этот газ даже после сбора, что ускоряет их порчу.

Какие выбрать

Первый шаг к продлению свежести бананов – правильный выбор в супермаркете. Отдайте предпочтение бананам, не упаковывающимся в полиэтиленовые пакеты. Полиэтилен задерживает этилен внутри упаковки, что приводит к более быстрому созреванию. Если выбор ограничен, лучше выбирайте бананы с отверстиями в пакете, позволяющими газу выходить.

Где и как их хранить

Избегайте хранения бананов вместе с другими фруктами в миске. Каждый фрукт производит этилен, который в свою очередь может ускорить процесс созревания. Вместо этого храните их отдельно при комнатной температуре избегая прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или высоких температур. Рекомендуется держать их подальше от кухонных приборов, выделяющих тепло, поскольку повышенная температура только ускорит созревание.

Этилен выделяется из стеблей бананов, поэтому один из самых популярных методов продления свежести — упаковывания стеблей в пищевую пленку или полиэтилен. Это уменьшит количество газа, который попадает в другие части фрукта и замедлит процесс созревания. Еще один лайфхак – отделить бананы друг от друга. Сохраняя бананы отдельно, вы также уменьшаете влияние этилена.

Бананы и холодильник

Хотя многие опасаются держать бананы в холодильнике из-за их чувствительности к холоду, этот метод действительно помогает сохранить их свежесть. Когда банан достигает пика спелости, его можно положить в холодильник, чтобы замедлить дальнейшее созревание. Снаружи кожура может потемнеть или даже полностью почернеть, однако это не влияет на свежесть мякоти.

Благодаря этим советам вам больше не придется выбрасывать бананы, вы сможете сэкономить и добавить экологичность в свой дом.

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