На 7 дней дольше: как сохранить свежесть нарезанного авокадо

Многие не знают, как сохранить нарезанный авокадо свежим и часто прибегают к методам, которые могут стать опасными для здоровья.

Издание Express рассказало, что большинство людей хранит авокадо не совсем правильно, но существует простая техника, позволяющая продлить срок его годности еще на неделю.

Один из популярных способов хранения нарезанного авокадо – в воде. Однако он может привести к размножению бактерий на поверхности плода, включая сальмонеллу и листерию, повышающие риск пищевых отравлений. У авокадо есть кожура, на которой естественно находятся бактерии. Когда вы погружаете его в воду, эти бактерии могут проникнуть в мякоть плода. Кроме того, авокадо – это нежный продукт, который, впитывая влагу, становится кашеобразным, что не только испортит текстуру, но и вкус.

Как правильно хранить нарезанный авокадо

Ключевой момент в сохранении свежести нарезанного авокадо – избегание контакта с кислородом. Окисление – это реакция, вызывающая потемнение мякоти, превращающее его в коричневую массу.

Сбрызните несколько капель лимонного или лаймового сока на надрезы авокадо. Содержащаяся в этих соках лимонная кислота — природный антиоксидант, замедляющий окисление;

После обработки плотно заверните авокадо в пищевую пленку во избежание попадания воздуха;

Поместите завернутое авокадо в холодильник. Это позволит сохранить его свежесть на несколько дней.

Как хранить целый авокадо

Положите авокадо в темное место, как можно дальше от прямых солнечных лучей. Солнце может ускорить процесс созревания, что повлияет на вкус.

Если авокадо еще твердый и светло-зеленый, не кладите его в холодильник. Лучше положите на солнце или используйте один из лайфхаков, как сделать авокадо мягким.

При правильном хранении целые авокадо могут храниться до семи дней при комнатной температуре, а затем до трех дней в холодильнике после созревания.

Благодаря этим простым советам вы сможете наслаждаться свежим и вкусным авокадо без риска для здоровья. Важно помнить, что правильное хранение не только продлевает срок его годности, но и сохраняет вкусовые качества этого замечательного продукта.

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