Наблюдаем за поведением своего кота: как понять, что нужно ехать к ветеринару

Запомните, что лечение и диагностика кошек и собак подразумевает не только вакицацию и стерилизацию, но и ваши наблюдения за симптомами в домашних условиях, чтобы оперативно обратиться за помощью к ветеринару.

Изменения в аппетите и питье

Если питомец неожиданно перестает есть, даже всего на день, это уже повод для тревоги. Не менее подозрительно, если кот начинает есть гораздо больше обычного — иногда это связано с диабетом или нарушением работы щитовидной железы. То же самое касается воды: чрезмерная жажда часто указывает на проблемы с почками, а ее отсутствие — на обезвоживание или другие сбои в организме. Именно поэтому так важна своевременная консультация ветеринара.

Лоток как зеркало здоровья

Любые изменения туалетных привычек – тревожный сигнал. Трудности с мочеиспусканием, частые походы в лоток или болезненное мяуканье во время этого процесса обычно говорят о заболеваниях мочеполовой системы. Кровь в моче или кале – это уже критическая ситуация, требующая немедленной консультации. Даже такие, казалось бы, «обычные» проявления, как запоры или понос, не следует оставлять без внимания, если они не проходят в течение нескольких дней.

Поведение и активность

Кошка, которая обычно встречает вас у двери и играет с игрушками, вдруг становится пассивной, прячется или реагирует агрессивно – скорее всего, испытывает боль или сильный дискомфорт. Иногда изменения менее заметны: питомец начинает навязчиво чесать уши, вылизывать то же место или странно двигать головой. Эти мелочи могут указывать на конкретные болезни.

Внешний вид и шерсть

Состояние шерсти напрямую связано со здоровьем. Тусклая шерсть, сбившаяся в колтуны, говорит о том, что коту трудно ухаживать за собой, а это часто связано с внутренними проблемами. Появление лысин или залысин может указывать на аллергию, дерматит или заражение паразитами. Однако не стоит забывать, что некоторые кошки могут линять. Если добавляются изменения в глазах – покраснение, выделение или разный размер зрачков, следует как можно быстрее показать врачу для животных.

Дыхание и звуки

Одышка, хрипы или кашель у кошек не бывают «простым насморком». Это всегда повод для беспокойства. Сильное слюнотечение или постоянное облизывание губ тоже ненормально: они могут быть связаны с заболеваниями зубов, желудка или отравлением.

Вес и общее состояние

Любые резкие изменения веса – сигнал для владельца. Если кот худеет, хотя ест нормально, это может указывать на хронические заболевания, включая почечные патологии и онкологию. Если вес стремительно растет без изменений в рационе, стоит задуматься о гормональных нарушениях и проверить работу внутренних органов.

Когда медлить нельзя

Есть ситуации, в которых необходима помощь немедленно. Если кот не ест и не пьет больше суток, тяжело дышит, кашляет, не может сходить в туалет или вы заметили кровь в его выделениях, откладывать визит нельзя. Сюда же относятся травмы и падения, даже если животное кажется в порядке: последствия могут проявиться позже.