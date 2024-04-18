Начните с этих трех культур: какие овощи стоит посадить новичку

Какие культуры посадить в своем огороде, если у вас совсем нет опыта, рассказывает эксперт.
Когда нет опыта выращивания овощей, но очень хочется гарантированно получить результат и вырастить что-то съедобное, главное - сделать правильный выбор и посадить те овощи, которые точно вырастут даже у новичка.
Киа Джейд - опытный огородник - рассказала, что посадить, чтобы гарантировано получить урожай. Что интересно, свой огород Киа выращивает в горшках и контейнерах, поэтому ее опыт пригодится и тем, кто планирует выращивать овощи на балконе.
Салат-латук
Листовые овощи очень полезны и выращивать их можно в горшках. В этом смысле салат-латук вас может удивить. Он дает хороший урожай независимо от того, где вы его посадите: на солнце или в тени.
Перец чили
Вы удивитесь, но выращивать перец чили тоже легко. И его также можно выращивать в горшках на подоконнике или на открытом воздухе.
Стручковый горох
Стручковый горошек отлично подходит для новичков. Он растет в горшке или в земле, но ему нужна решетка, чтобы подняться вверх.
Так что, если у вас есть время, желание и балкон, урожай этих трех культур вам обеспечен.
@kia_urbangardener 3 easy vegetables to grow for beginner gardeners (2 and 3 might suprise you) #gardeningforbeginners #beginnergardener #beginnergardeninghacks #growingfood #growingvegetables #growingvegetablesforbeginners #howtogardening #howtogarden101 #containergardening ♬ Happy Mood - AShamaluevMusic
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