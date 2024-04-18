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Начните с этих трех культур: какие овощи стоит посадить новичку

Начните с этих трех культур: какие овощи стоит посадить новичку

Фото: www.credits

Какие культуры посадить в своем огороде, если у вас совсем нет опыта, рассказывает эксперт.

Когда нет опыта выращивания овощей, но очень хочется гарантированно получить результат и вырастить что-то съедобное, главное - сделать правильный выбор и посадить те овощи, которые точно вырастут даже у новичка.  

Киа Джейд - опытный огородник - рассказала, что посадить, чтобы гарантировано получить урожай. Что интересно, свой огород Киа выращивает в горшках и контейнерах, поэтому ее опыт пригодится и тем, кто планирует выращивать овощи на балконе.  

Салат-латук

Салат / © Credits
Салат / Фото: Credits

Листовые овощи очень полезны и выращивать их можно в горшках. В этом смысле салат-латук вас может удивить. Он дает хороший урожай независимо от того, где вы его посадите: на солнце или в тени.

Перец чили

Перец чили / © Credits
Перец чили / Фото: Credits

Вы удивитесь, но выращивать перец чили тоже легко. И его также можно выращивать в горшках на подоконнике или на открытом воздухе.

Стручковый горох

Горошек / © Credits
Горошек / Фото: Credits

Стручковый горошек отлично подходит для новичков. Он растет в горшке или в земле, но ему нужна решетка, чтобы подняться вверх.

Так что, если у вас есть время, желание и балкон, урожай этих трех культур вам обеспечен. 

@kia_urbangardener 3 easy vegetables to grow for beginner gardeners (2 and 3 might suprise you) #gardeningforbeginners #beginnergardener #beginnergardeninghacks #growingfood #growingvegetables #growingvegetablesforbeginners #howtogardening #howtogarden101 #containergardening ♬ Happy Mood - AShamaluevMusic

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