Начните с этих трех культур: какие овощи стоит посадить новичку

Какие культуры посадить в своем огороде, если у вас совсем нет опыта, рассказывает эксперт.

Когда нет опыта выращивания овощей, но очень хочется гарантированно получить результат и вырастить что-то съедобное, главное - сделать правильный выбор и посадить те овощи, которые точно вырастут даже у новичка.

Киа Джейд - опытный огородник - рассказала, что посадить, чтобы гарантировано получить урожай. Что интересно, свой огород Киа выращивает в горшках и контейнерах, поэтому ее опыт пригодится и тем, кто планирует выращивать овощи на балконе.

Салат-латук

Салат / Фото: Credits

Листовые овощи очень полезны и выращивать их можно в горшках. В этом смысле салат-латук вас может удивить. Он дает хороший урожай независимо от того, где вы его посадите: на солнце или в тени.

Перец чили

Перец чили / Фото: Credits

Вы удивитесь, но выращивать перец чили тоже легко. И его также можно выращивать в горшках на подоконнике или на открытом воздухе.

Стручковый горох

Горошек / Фото: Credits

Стручковый горошек отлично подходит для новичков. Он растет в горшке или в земле, но ему нужна решетка, чтобы подняться вверх.

Так что, если у вас есть время, желание и балкон, урожай этих трех культур вам обеспечен.

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