Налейте ей водки: секретный трюк садоводов, который поможет вырастить крепкую рассаду

Существует небольшая, но преданная группа садоводов , которые поливают свою рассаду разведенной водкой. Конечно, это не может прийти вам в голову, когда вы ищете способы немного помочь рассаде. Но, когда дело доходит до водки, растения определенной возраста не против немного «выпить». И причина этого алкогольного тоника может вас удивить.

Садоводы ищут в шкафу с алкоголем подкормки для рассады, потому что это работает. По крайней мере, это работает некоторое время, для конкретной проблемы: длинноногих рассад. Это страшное явление бледных, мягких стеблей рассады, тянущихся к свету. Причины обычно одинаковы: недостаточно света, слишком много тепла и рассада, которая все отдает в высоту, а не в структуру.

Получить максимальную пользу от процесса выращивания семян означает понимать, что может пойти не так в течение первых недель в помещении, и минимизировать риски. Трюк с водкой не решает проблему нехватки солнца. Он лишь замедляет растяжение, предоставляя растениям более прочные свойства, которые помогут справиться с переходом в открытый грунт. В течение определенного периода времени полив растений водкой стимулирует их развитие наилучшим образом, чтобы подготовиться к жизни на свежем воздухе. Итак, если вы не знали, что водочное садоводство существует, приготовьтесь удивиться, ведь это именно та доза водки, которая нужна каждому домашнему садоводу.

Зачем делать рассаду пьяной

Когда вы поливаете рассаду водкой, целью является не опьянение, а угнетение. Идея заключается в том, чтобы подавить удлинение междоузлий, процесс, который приводит к росту длинноногих рассад. Когда рассада вытягивается, она реагирует на слабое освещение, отдавая приоритет высоте над обхватом, образуя слабые стебли, которые пытаются поддерживать себя, когда условия улучшаются, и часто гнутся под собственным весом.

Этанол в правильном разведении препятствует этому, подавляя выработку гиббереллинов, растительных гормонов, ответственных за деление и удлинение стволовых клеток. Меньшая активность гиббереллинов означает более короткие междоузлия, что означает более компактное и крепкое растение. Водка дает рассаде сигнал остановить рост в высоту и направить эту энергию на что-то другое.

Это настоящая наука о растениях. Исследования влияния этанола на рост растений достигают десятилетий, и механизм достаточно хорошо изучен, особенно в мире цветоводства. Разведенный раствор создает компактный эффект роста и не вызывает повреждения клеток.

Однако грань между крепким саженцем и сморщенным саженцем тонкая. Хитрость в умеренности. Акогольная вечеринка для рассады — это узкое окно, и правильный рецепт является ключевым. Речь идет о создании контролируемой среды, где ростки семян в помещении вынуждены расти сильными и крепкими, готовясь к реалиям погоды на улице.

Рецепт коктейля с водкой для рассады

Стандартный рецепт — одна столовая ложка водки крепостью 40% на стакан (240 мл) воды. Это разбавляет этанол чуть меньше чем до 1%, чего достаточно для подавления роста, не будучи токсичным и не причиняя вреда. Высокие концентрации этанола могут вызвать образование этилена, созревающего газа. Хотя нам нужны короткие стебли, мы не хотим, чтобы наши крошечные саженцы думали, что пора уйти на пенсию и превратиться в компост.

При приготовлении водки для растений важно использовать обычную водку без вкуса. Эти модные привкусы зефира или малины содержат сахара и добавки, которые могут привлекать грибковых комаров или способствовать росту вредных бактерий в вашей смеси для горшков. Дешевая водка с нижней полки здесь подойдет.

Вам также нужно каждый раз смешивать раствор свежим. Этанол летуч и будет испаряться, если оставить его в открытой воронке, изменяя концентрацию и оставляя вас нестабильными результатами.

При нанесении используйте воронку с тонким наконечником или прецизионный распылитель, чтобы достичь основания растения. Избегайте попадания на листья. Когда вода испаряется из листьев, концентрация этанола может расти, что может привести к ожогам нежных тканей.

Применение раз в неделю в течение пиковой фазы выращивания в помещении вполне достаточно. Чрезмерное внесение может привести к накоплению солей или чрезмерного пересыхания почвы, поскольку спирт является осушителем. Благодаря распределению между обработками растение может перерабатывать этанол и реагировать толстыми клеточными стенками и короткими стеблями.

Какие растения не прочь выпить

Будьте тщательным относительно того, какие растения вы приглашаете на водочную вечеринку. Помидоры — бесспорные звезды этой техники. Поскольку они растут так быстро и склонны к вытягиванию, как только солнце скрывается за облаком, они прекрасно реагируют на угнетение роста. Циннии, подсолнухи, бархатцы и большинство однолетних цветов — отличные кандидаты. Они имеют естественный рефлекс растяжения, который этанол может смягчить, в результате чего цветы не опадают, как только попадают на садовую почву.

Перцы — еще один разумный вариант, хотя они немного более чувствительны. Если вы выращиваете острые сорта, которые все равно склонны оставаться компактными, вам может даже не понадобиться водка. Общим правилом является использование ее на растениях, которые проводят в помещении более шести недель перед пересадкой. Они, скорее всего, пострадают от любых ограничений комнатного света.

Растения, которые не пьют

Однако некоторые растения не употребляют алкоголя. Тыквенные (огурцы, кабачки и дыни) имеют чувствительную корневую систему и могут плохо реагировать на этанол, демонстрируя признаки задержки роста, а не укрепления. Листовая зелень, такая как салат, капуста или шпинат, также вряд ли пойдет на пользу. Им нужно быстро и пышно расти, а любое угнетение роста может сделать листья жесткими или горькими. Если у вас есть сомнения, протестируйте только на одной или двух жертвенных рассадах, прежде чем тратить весь лоток на эксперимент.

Время для ваших тостов

Время может быть решающим фактором между угнетением и задержкой роста. Вы должны начинать режим водочного питья только после появления настоящих листьев. Первые семенные листья (также известные как семядоли) являются резервными запасами энергии растения, и рассада на этом этапе слишком хрупкая, чтобы справиться с химикатами.Регуляторы роста растения. Подождите, пока растение не достигнет не менее 5 см высотой и не покажет свои первые зубчатые или характерные листья. Это гарантирует, что корневая система достаточно сформирована, чтобы переработать спирт. Также применяйте препарат, когда до пересадки остается несколько недель. Именно тогда угнетение гибберелинов является наиболее полезным, и растение достаточно устойчиво, чтобы справиться с разведением.

Прекратите «алкопати» за неделю до пересадки наружу. После того, как растения попадут в почву, вы хотите, чтобы они росли как можно быстрее и больше. Вам нужны гиббереллины, чтобы снова перейти на высокую скорость, чтобы растение могло сформировать глубокие корни и большой полог для фотосинтеза. Неделя детоксикации простой водой позволяет растению нормализоваться вовремя для переезда на свежий воздух. В условиях на открытом воздухе с надлежащим освещением и пространством долголетие не является существенной проблемой, и растение будет расти так, как должно.

Когда вечеринка идет не так

Даже с самыми лучшими намерениями, фокус с водкой — это не волшебная палочка. Если вы видите пожелтение листьев, увядание несмотря на влажную почву или остановку роста, ваши рассады говорят вам, что им алкоголя уже слишком много. Этанол, по сути, является стрессором. Хотя легкий стресс может сделать растение сильнее, слишком большой стресс приводит к его разрушению. Если ваши растения имеют несчастный вид, пришло время для детоксикации. Промойте почву обычной водой комнатной температуры, чтобы удалить этанол.

Помните, что водка не может заменить основную причину долголетия, которой обычно является недостаточное освещение. Если вы пытаетесь выращивать рассаду в темном шкафу, ни одно количество алкоголя не сделает ее крепкой. Поэтому не пренебрегайте основными потребностями в свете и тепле.

Лучшие способы предотвратить длинноногость рассады

Наиболее профессиональный способ выращивания крепкой рассады предполагает сочетание света, хорошего потока воздуха и некоторого ухода. Кроме бутылки водки, существует несколько способов предотвратить вытягивание растений. Во-первых, держите лампы для выращивания близко, обычно на 5-8 см выше кроны для люминесцентных ламп или немного выше для светодиодных. По мере роста растений перемещайте лампы вверх. Это избавит растение от необходимости растягиваться.

Также попробуйте погладить рассаду. Нежно касайтесь верхушек рассады руками в течение 30 секунд в день, имитируя действие ветерка. Этот физический стресс также сигнализирует растению о необходимости выпускать более короткие и толстые стебли. Вы можете достичь того же эффекта, разместив небольшой вентилятор на низком уровне возле ваших лотков. Этот движущийся воздух не только укрепляет стебли, но и предотвращает вымокание, распространенного убийцы грибков у рассады.

Наконец, не забывайте поворачивать свои лотки. Рассада всегда растет к самому сильному источнику света. Если вы выращиваете на подоконнике, поворачивайте лотки на 180 градусов ежедневно. Это поддерживает структурную целостность баланса. Избегайте основных ошибок при посадке семян, будьте бдительны, и ваша рассада будет процветать благодаря своевременному водочному тонику.

Надеемся, что посыпание молодых побегов водкой окажется очень полезным, но не полагайтесь исключительно на случайные напитки для поддержки. Убедитесь, что вы все еще покрываете основание крепким уходом и защитой, и держите эти необходимые вещи под рукой для тепла, света и положительного дренажа.

Помогает ли водка взрослым растениям

К сожалению, как только стебель растения одревеснеет или полностью вытянется, водочный напиток не уменьшит его размер. Этот трюк направлен на предотвращение проблем в начале, поэтому он ориентирован на молодые, гибкие саженцы. Для старших растений лучше всего обрезать или установить опорный кол, чтобы помочь им выдерживать свой вес.

Могут ли растения опьянеть

В некотором смысле, да, хотя последствия могут быть немного более разрушительными, чем типичное похмелье. Они не опьяняют весело. Скорее, алкоголь нарушает внутренние гормоны. При высоких концентрациях (выше 5% этанола) растения испытывают токсическую реакцию, когда клеточные мембраны начинают разрушаться, что приводит к увяданию и гибели.

Нужно ли опрыскивать растения водкой

Хотя опрыскивание прекрасно подходит для влажности, этанол быстро испаряется. Если вы опрыскиваете, вы рискуете тем, что спирт сосредоточится на поверхности листьев, что может привести к ожогам. Обработка же корневой зоны гарантирует, что растение выпьет раствор и переработает его естественным путем.