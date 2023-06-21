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Нарушения пищевого поведения у кошек: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

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Нарушения пищевого поведения у кошек: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

Фото: Credits

Нарушение пищевого поведения у кошек случается часто. Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина предлагает разобраться в причинах появления проблемы.

Копрофагия:

  • нормальное поведение у кошек с новорожденными котятами;
  • средство выживания в дикой природе.

Что делать: физическое ограничение животного до поедания фекалий, тактика отвлечения на лакомство или игру.

Каннибализм:

  • поедание абортированных плодов, слабых котят – нормальное поведение;
  • стресс;
  • алиментарный дефицит;
  • гормональная недостаточность;
  • кошки так могут поступать с неродными котятами.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, физическое ограничение животного, тактика отвлечения.

Поедание растений и травы:

  • нормальное поведение;
  • трава не переваривается и помогает очищать пищеварительный канал от шерсти;
  • алиментарные дефициты;
  • тоска;
  • привлекательные вкусовые свойства травы.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, физическое ограничение животного, приобретение специального травяного мини-газона для кошек.

Сосание ткани:

  • характерно для пубертатного периода;
  • привлекает запах пота;
  • сохранение детского поведения.

Что делать: ограничение контакта с одеждой, увеличение клетчатки в рационе, доступ к корму.

Сохранение детского поведения:

  • раннее отлучение, потеря матери;
  • искусственное вскармливание;
  • котята сосут хвосты и уши других котят.

Что делать: ограничение контакта с другими котятами, своевременное отлучение.

Потеря аппетита:

  • стресс;
  • непривлекательный корм;
  • заболевание.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, предложение привлекательного корма, проверить свежесть пищи.

Фиксация на определенных видах кормов

Что делать: до 6 месяцев варьировать виды кормов, длительный постепенный переход с одного вида корма на другой (при этом смешивать корма).

Приобретенный отказ от корма

  • ассоциирование неприятных ощущений в ЖКТ с кормом;
  • неприятный опыт с кормом.

Что делать: не кормить после рвоты, приучать к новым продуктам или корму из-за запаха.

Полифагия:

  • заболевание;
  • использование лекарства;
  • физические нагрузки;
  • нарушения в вентромедиальном гипоталамусе.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, проверка потребностей животного и калорийности рациона.

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Дата публикации
Просмотры
401
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