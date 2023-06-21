Нарушения пищевого поведения у кошек: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

Нарушение пищевого поведения у кошек случается часто. Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина предлагает разобраться в причинах появления проблемы.

Копрофагия:

нормальное поведение у кошек с новорожденными котятами;

средство выживания в дикой природе.

Что делать: физическое ограничение животного до поедания фекалий, тактика отвлечения на лакомство или игру.

Каннибализм:

поедание абортированных плодов, слабых котят – нормальное поведение;

стресс;

алиментарный дефицит;

гормональная недостаточность;

кошки так могут поступать с неродными котятами.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, физическое ограничение животного, тактика отвлечения.

Поедание растений и травы:

нормальное поведение;

трава не переваривается и помогает очищать пищеварительный канал от шерсти;

алиментарные дефициты;

тоска;

привлекательные вкусовые свойства травы.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, физическое ограничение животного, приобретение специального травяного мини-газона для кошек.

Сосание ткани:

характерно для пубертатного периода;

привлекает запах пота;

сохранение детского поведения.

Что делать: ограничение контакта с одеждой, увеличение клетчатки в рационе, доступ к корму.

Сохранение детского поведения:

раннее отлучение, потеря матери;

искусственное вскармливание;

котята сосут хвосты и уши других котят.

Что делать: ограничение контакта с другими котятами, своевременное отлучение.

Потеря аппетита:

стресс;

непривлекательный корм;

заболевание.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, предложение привлекательного корма, проверить свежесть пищи.

Фиксация на определенных видах кормов

Что делать: до 6 месяцев варьировать виды кормов, длительный постепенный переход с одного вида корма на другой (при этом смешивать корма).

Приобретенный отказ от корма

ассоциирование неприятных ощущений в ЖКТ с кормом;

неприятный опыт с кормом.

Что делать: не кормить после рвоты, приучать к новым продуктам или корму из-за запаха.

Полифагия:

заболевание;

использование лекарства;

физические нагрузки;

нарушения в вентромедиальном гипоталамусе.

Что делать: исключение вышеперечисленных причин, проверка потребностей животного и калорийности рациона.

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