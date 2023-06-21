Нарушения пищевого поведения у кошек: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

Нарушение пищевого поведения у кошек случается часто. Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина предлагает разобраться в причинах появления проблемы.
Копрофагия:
- нормальное поведение у кошек с новорожденными котятами;
- средство выживания в дикой природе.
Что делать: физическое ограничение животного до поедания фекалий, тактика отвлечения на лакомство или игру.
Каннибализм:
- поедание абортированных плодов, слабых котят – нормальное поведение;
- стресс;
- алиментарный дефицит;
- гормональная недостаточность;
- кошки так могут поступать с неродными котятами.
Что делать: исключение вышеперечисленных причин, физическое ограничение животного, тактика отвлечения.
Поедание растений и травы:
- нормальное поведение;
- трава не переваривается и помогает очищать пищеварительный канал от шерсти;
- алиментарные дефициты;
- тоска;
- привлекательные вкусовые свойства травы.
Что делать: исключение вышеперечисленных причин, физическое ограничение животного, приобретение специального травяного мини-газона для кошек.
Сосание ткани:
- характерно для пубертатного периода;
- привлекает запах пота;
- сохранение детского поведения.
Что делать: ограничение контакта с одеждой, увеличение клетчатки в рационе, доступ к корму.
Сохранение детского поведения:
- раннее отлучение, потеря матери;
- искусственное вскармливание;
- котята сосут хвосты и уши других котят.
Что делать: ограничение контакта с другими котятами, своевременное отлучение.
Потеря аппетита:
- стресс;
- непривлекательный корм;
- заболевание.
Что делать: исключение вышеперечисленных причин, предложение привлекательного корма, проверить свежесть пищи.
Фиксация на определенных видах кормов
Что делать: до 6 месяцев варьировать виды кормов, длительный постепенный переход с одного вида корма на другой (при этом смешивать корма).
Приобретенный отказ от корма
- ассоциирование неприятных ощущений в ЖКТ с кормом;
- неприятный опыт с кормом.
Что делать: не кормить после рвоты, приучать к новым продуктам или корму из-за запаха.
Полифагия:
- заболевание;
- использование лекарства;
- физические нагрузки;
- нарушения в вентромедиальном гипоталамусе.
Что делать: исключение вышеперечисленных причин, проверка потребностей животного и калорийности рациона.
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