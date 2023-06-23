Нарушения пищевого поведения у собак: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

Нарушение пищевого поведения у собак не является редким явлением. Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина предлагает разобраться в причинах и том, что делать, если у вашей собаки есть такая проблема.
Поедание испорченных продуктов:
- Вероятно, нормальное поведение (вкусовые предпочтения).
- Может стать причиной гастроэнтерита или отравления (из-за бактериальных токсинов, микотоксинов, побочных продуктов гниения), проявляющихся рвотой, диареей, абдоминальной болью, слабостью, нарушением координации, одышкой, шоком, комой и даже летальным исходом.
Что делать: обрабатывать мусорное ведро отпугивающими спреями, учить собаку неподбору, следить за животным во время прогулок.
Поедание травы:
- Нормальное поведение, поскольку трава и травоядные животные также входят в рацион псовых.
- Привлекательные вкусовые свойства и травы текстуры.
Что делать: не разрешать есть траву в загрязненных местах, вдоль дорог, в парках, обработанных от эктопаразитов.
Попрошайничество:
- Прикормка со стола усиливает такое поведение.
- Период отвыкания очень длительный.
Что делать: не подкармливать со стола, игнорирование дает положительный эффект.
Пикацизм (поедание несъедобных предметов):
- Причина точно не выяснена.
- Возможен дефицит железа, отравление цинком.
- Постоянное чувство страха.
- Физиологические нарушения.
- Гепатоэнцефалопатия.
- Проявление полифагии.
Что делать: исключение вышеупомянутых причин, физическое ограничение животного к привлекательным предметам, тактика отвлечения на лакомство или игру.
Копрофагия:
- У щенков интерес к фекалиям является нормальным, как и поедание фекалий щенков матерью.
- Доминантное поведение по отношению к владельцу.
- Реакция на наказание в период приучения щенка к чистоте.
- Способ привлечь внимание владельца.
- Стресс.
- Тоска.
- Нарушение всасывания в ЖКТ.
- Паразитарные инвазии.
- Полифагия (диабет, синдром Кушинга).
- Кормление тяжело усваиваемым кормом.
- Перекормка.
Что делать: исключение вышеупомянутых причин, физическое ограничение животного до поедания фекалий, тактика отвлечения на лакомство или игру.
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