Нарушения пищевого поведения у собак: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

Нарушение пищевого поведения у собак не является редким явлением. Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина предлагает разобраться в причинах и том, что делать, если у вашей собаки есть такая проблема.

Поедание испорченных продуктов:

Вероятно, нормальное поведение (вкусовые предпочтения).

Может стать причиной гастроэнтерита или отравления (из-за бактериальных токсинов, микотоксинов, побочных продуктов гниения), проявляющихся рвотой, диареей, абдоминальной болью, слабостью, нарушением координации, одышкой, шоком, комой и даже летальным исходом.

Что делать: обрабатывать мусорное ведро отпугивающими спреями, учить собаку неподбору, следить за животным во время прогулок.

Поедание травы:

Нормальное поведение, поскольку трава и травоядные животные также входят в рацион псовых.

Привлекательные вкусовые свойства и травы текстуры.

Что делать: не разрешать есть траву в загрязненных местах, вдоль дорог, в парках, обработанных от эктопаразитов.

Попрошайничество:

Прикормка со стола усиливает такое поведение.

Период отвыкания очень длительный.

Что делать: не подкармливать со стола, игнорирование дает положительный эффект.

Пикацизм (поедание несъедобных предметов):

Причина точно не выяснена.

Возможен дефицит железа, отравление цинком.

Постоянное чувство страха.

Физиологические нарушения.

Гепатоэнцефалопатия.

Проявление полифагии.

Что делать: исключение вышеупомянутых причин, физическое ограничение животного к привлекательным предметам, тактика отвлечения на лакомство или игру.

Копрофагия:

У щенков интерес к фекалиям является нормальным, как и поедание фекалий щенков матерью.

Доминантное поведение по отношению к владельцу.

Реакция на наказание в период приучения щенка к чистоте.

Способ привлечь внимание владельца.

Стресс.

Тоска.

Нарушение всасывания в ЖКТ.

Паразитарные инвазии.

Полифагия (диабет, синдром Кушинга).

Кормление тяжело усваиваемым кормом.

Перекормка.

Что делать: исключение вышеупомянутых причин, физическое ограничение животного до поедания фекалий, тактика отвлечения на лакомство или игру.

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