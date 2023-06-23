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Нарушения пищевого поведения у собак: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

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Нарушения пищевого поведения у собак: ветеринар рассказал, что делать и как помочь животному

Фото: Credits

Нарушение пищевого поведения у собак не является редким явлением. Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина предлагает разобраться в причинах и том, что делать, если у вашей собаки есть такая проблема.

Поедание испорченных продуктов:

  • Вероятно, нормальное поведение (вкусовые предпочтения).
  • Может стать причиной гастроэнтерита или отравления (из-за бактериальных токсинов, микотоксинов, побочных продуктов гниения), проявляющихся рвотой, диареей, абдоминальной болью, слабостью, нарушением координации, одышкой, шоком, комой и даже летальным исходом.

Что делать: обрабатывать мусорное ведро отпугивающими спреями, учить собаку неподбору, следить за животным во время прогулок.

Поедание травы:

  • Нормальное поведение, поскольку трава и травоядные животные также входят в рацион псовых.
  • Привлекательные вкусовые свойства и травы текстуры.

Что делать: не разрешать есть траву в загрязненных местах, вдоль дорог, в парках, обработанных от эктопаразитов.

Попрошайничество:

  • Прикормка со стола усиливает такое поведение.
  • Период отвыкания очень длительный.

Что делать: не подкармливать со стола, игнорирование дает положительный эффект.

Пикацизм (поедание несъедобных предметов):

  • Причина точно не выяснена.
  • Возможен дефицит железа, отравление цинком.
  • Постоянное чувство страха.
  • Физиологические нарушения.
  • Гепатоэнцефалопатия.
  • Проявление полифагии.

Что делать: исключение вышеупомянутых причин, физическое ограничение животного к привлекательным предметам, тактика отвлечения на лакомство или игру.

Копрофагия:

  • У щенков интерес к фекалиям является нормальным, как и поедание фекалий щенков матерью.
  • Доминантное поведение по отношению к владельцу.
  • Реакция на наказание в период приучения щенка к чистоте.
  • Способ привлечь внимание владельца.
  • Стресс.
  • Тоска.
  • Нарушение всасывания в ЖКТ.
  • Паразитарные инвазии.
  • Полифагия (диабет, синдром Кушинга).
  • Кормление тяжело усваиваемым кормом.
  • Перекормка.

Что делать: исключение вышеупомянутых причин, физическое ограничение животного до поедания фекалий, тактика отвлечения на лакомство или игру.

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Дата публикации
Просмотры
195
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