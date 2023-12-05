Настоящая или искусственная: какая елка меньше вредит экологии

Каждый год в декабре в соцсетях вспыхивают споры, какая елка самая экологичная – настоящая или искусственная.

Нельзя сказать, что горячие дискуссии вокруг экологичности использования настоящих елок для рождественских украшений улиц и домов являются специфически украинской особенностью. Британцы, которых вопросы экологии волнуют не меньше, чем нас, тоже об этом спорят. Gardens illustrated изучил плюсы и минусы каждого из вариантов.

По мнению издания, однозначных ответов, на вопрос какая елка экологичнее, нет. Все зависит от конкретной рождественской елки, которую вы выберете, от того, как ваша елка транспортируется, от ваших планов по ее повторному использованию и способа ее утилизации.

Настоящие елки – плюсы и минусы

Большинство рождественских елок, которые мы покупаем, выращиваются в специализированных питомниках по выращиванию елок. Если вы покупаете елку у официальных продавцов, которые могу предъявить вам все необходимые документы, можете быть уверены, с вашей елкой обращались как с культурой, ее не вырубали в существующих лесах. Поскольку выращивание елок в питомнике - это бизнес, вы также можете не сомневаться, каждое вырубленное дерево заменяют новым саженцем.

Рождественской елке может потребоваться около 10 лет, чтобы вырасти до высоты двух метров. В течение всего этого времени елка может служить домом для диких животных, особенно птиц, и поглощать углерод из атмосферы, производя кислород и выделяя полезные для нашего здоровья фитонциды, что безусловно является плюсом. Но и тут, если постараться, можно найти минус, если елки выращивают на пахотных землях, возможно, их можно было бы использовать с большей пользой - например, для выращивания продуктов питания или создания естественных лесов.

Также есть еще несколько моментов, которые нельзя не учитывать, когда мы говорим о экологичности натуральных елок.

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Транспортировка деревьев может увеличить выбросы углекислого газа от вашего дерева, поэтому постарайтесь купить то, которое выращено максимально близко к вам.

Использование удобрений также может повлиять на углеродный след дерева. В идеале вам нужно покупать дерево, которое растет медленно, с минимальным количеством удобрений или вообще без них.

Пластиковая сетка: если вы покупаете елку в садовом центре, имейте в виду, что по дороге в садовый центр она, скорее всего, была завернута в пластиковую сетку, а затем снова будет завернута в пластик, чтобы вы могли забрать ее домой. Если можете, не оборачивайте дерево или используйте ту же сетку, в которой елку привезли. .

Как ответственно утилизировать елку

Также очень важен способ утилизации вашего дерева. Если вы планируете его просто выбросить - это не самый экологичный выбор. Вы также можете измельчить свою елку с помощью измельчителя. Щепу можно использовать в качестве мульчи в саду или добавить в контейнер для компоста. Сожжение рождественской елки в дровяной печи или в камине — хороший способ ее утилизировать. Главное - не выбрасывайте елку на улицу или на свалку, там она, разлагаясь, будет выделать газ метан, парниковый эффект от которого намного выше, чем от углекислого газа.

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Наш совет: дерево, выращенное в горшке или контейнере, можно использовать год за годом, что делает его экологически безопасным вариантом. Вы также можете арендовать елку на месте. Если вы покупаете срубленное дерево, обязательно отправьте его на переработку, измельчите или сожгите в дровяной печи.

Искусственные елки – плюсы и минусы

Большинство искусственных елок производятся в Китае. Они изготавливаются из пластика, металла и ПВХ и при их производстве сжигают ископаемое топливо. Затем их отправляют к нам. Поскольку они изготовлены из смешанных материалов, их редко можно переработать.

Двухметровая искусственная елка из пластика имеет углеродный след, который в 10 раз превышает выбросы настоящей рождественской елки. По оценкам, искусственное дерево придется использовать от 7 до 20 раз в зависимости от его веса и различных материалов, чтобы его воздействие на окружающую среду было ниже, чем у настоящего срубленного дерева, которое утилизируют должным образом.

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Если у вас уже есть искусственная елка, продолжайте ее использовать. Если вы только думаете о покупке искусственной елки, выбирайте классическую модель, чтобы у вас было меньше соблазна выбросить ее, когда она выйдет из моды. Используйте свою елку долгие-долгие годы. Затем постарайтесь отдать на переработку, если это возможно, или передать его кому-то другому.

Идеальный вариант - купить настоящую рождественскую елку, выращенную в контейнере, которая может проводить большую часть года на открытом воздухе, каждый год перемещаясь внутрь на праздники. Но тут тоже есть свои подводные камни, потому что содержание елки в контейнере в условиях квартиры под большим вопросом.

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