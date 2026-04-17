Настурции: известный садовод рассказал, как эти съедобные цветки защищают грядки от вредителей

Идея выращивания цветов на грядках не нова. Именно поэтому известный садовод Джейми Уолтон рекомендует выращивать настурцию в огороде.

«Если бы я мог вырастить только один цветок для своего огорода, это, пожалуй, была бы настурция», — утверждает он.

Почему стоит выращивать настурции

Во-первых, все части растения съедобны и имеют довольно интересный перечный вкус, листья и цветы прекрасно сочетаются в салатах, а семенные коробочки также можно мариновать, как каперсы.

Во-вторых, они привлекают полезных насекомых в сад, но также их любят многие распространенные садовые вредители, такие как зеленая и черная мухи, а также репница.

В-третьих, их можно использовать как жертвенные культуры, создавая барьеры, отпугивающие вредителей от других уязвимых культур, таких как капустные, но поскольку настурции настолько энергичны, они обычно могут перерасти натиск вредителей.

Как выращивать настурции

Их легко выращивать: просто положите семена в горшок, хорошо полейте, и они прорастут в кратчайшие сроки. Но им нужна хорошо дренированная смесь для рассады.

Каскадные растения, как настурции, — замечательная деталь, когда они висят над краем приподнятой грядки или в передней части террасного сада.

Однако они очень легко пересеваются, поэтому выбирайте только места, где вы не против, чтобы они возвращались каждый год, но это может быть расценено как преимущество, поскольку означает, что вам придется выращивать их из семян только один раз.