Натуральное цветочное мыло: домашний рецепт полезного продукта

На странице scienceofessentials рассказали, как приготовить ароматное и полезно домашнее мыло, за каких-то 10 минут. Всего несколько шагов и в ваших руках окажется кусочек свежего душистого мыла с природными компонентами.

Преимущества домашнего мыла

Прежде всего, вы самостоятельно выбираете ингредиенты, что позволяет избежать консервантов и ароматизаторов, которые часто содержат искусственные добавки. Кроме того, можно адаптировать состав под индивидуальные потребности кожи. К примеру, добавление эфирного масла лемонграса обеспечит очищение и свежесть, а лаванда снимает воспаление и оказывает успокаивающий эффект.

Ингредиенты:

Глицерин 400 г

Прямоугольные силиконовые формы

Эфирные масла (авторкиспользовала 40-70 капель)

Сушеные травы и цветы

Что делать:

Растопите глицерин на слабом огне в пароварке или в кастрюле. Затем добавьте немного календулы для окрашивания и текстуры. Снимите с огня, добавить эфирные масла и перемешайте. Разлейте по формам. Сбрызните сверху 99% изопропиловым спиртом, чтобы избавиться от пузырьков. Дайте высохнуть несколько минут, а затем украсьте цветочными элементами сверху. Оставьте на 24 часа, затем извлеките из форм и используйте.

Возможные комбинации

Хвоя + Сладкий Апельсин

Лемонграсс + Лаванда

Имбирь + Лимон

Сладкий апельсин + Ваниль

Лаванда + Перечная мята

Грейпфрут + Можжевельник + Розмарин

Чайное дерево + Розмарин + Лаванда

Пачули + Бергамот + Кедр

Розмарин + Лаванда + Шалфей

Сосна + Кедр + Апельсин

Цитрус + Роза

Розмарин + Мята

Домашнее мыло, изготовленное на основе натуральных ингредиентов, подходит для всех типов кожи и особенно полезно для тех, у кого чувствительная кожа или склонность к аллергиям. Мыло с лавандой и лемонграссом не только очищает, но и оставляет после себя нежный цветочный аромат, который ощущается на коже и дарит вам свежесть и комфорт.

Благодаря простоте этого рецепта, вы сможете не только экспериментировать с ароматами, но и создать свой уникальный продукт.

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