Натуральные ароматизаторы для шкафа, которые сохраняют свежесть вашей одежды / © Associated Press

Однако, хорошая новость в том, что решать эту проблему можно без химии и резких ароматов, только с помощью простых и натуральных средств.

Затхлый запах в шкафу — не просто мелкое неудобство, а сигнал об избытке влаги и плохой циркуляции воздуха. Именно в таких условиях ткани быстрее всего впитывают посторонние запахи, даже если вы только что их постирали и тщательно высушили.

Издание Real Simple рассказало, что стоит не маскировать проблему агрессивными ароматизаторами, а работать с причиной: поглощать влагу, нейтрализовать запахи и создавать легкий, естественный аромат.

Кедровые бруски или кольца

Когда-то целые гардеробные изготавливали из кедра и не зря. Это дерево естественным образом выделяет ароматические масла, которые поглощают влагу, нейтрализуют затхлые запахи и отпугивают моль.

Сегодня достаточно нескольких кедровых брусков или колец, просто разместите их на верхних полках, на вешалках с шерстяными вещами или в ящиках с деликатными тканями. Для максимального эффекта обновляйте их раз в год.

Пучки сушеных трав

Сушеные травы — не только для кухни. Они медленно выделяют эфирные масла, мягко ароматизируют пространство и маскируют застойный воздух.

Эвкалипт — для чистого, спа-эффекта

Розмарин — свежий и тонизирующий

Лаванда — успокаивающая и легкая

Свяжите небольшие пучки веревкой и подвесьте так, чтобы они не касались одежды. Обновляйте примерно раз в два месяца.

Мешочки с активированным углем

Если вы не любите ароматы, активированный уголь — идеальное решение. Он не маскирует запахи, а поглощает их вместе с избыточной влагой. Положите уголь в тканевые мешочки и разместите:

возле обуви

в углах шкафа

на верхних полках, где скапливается теплый воздух

Раз в месяц «перезаряжайте» мешочки, выставляйте их на несколько часов под прямой солнечный свет.

Баночки с пищевой содой

Пищевая сода — еще одно безароматное, но чрезвычайно эффективное средство. Она впитывает запахи и влагу и оставляет воздух свежим.

Насыпьте соду в небольшую банку, накройте тканью, например, марлей или муслином, и закрепите резинкой. Поставьте на дно шкафа или в глубину полки. Меняйте каждые 1-2 месяца, чаще — во влажных помещениях.

Ароматное мыло

Красивые кусочки мыла, которые жалко использовать, могут обрести новую жизнь в шкафу. Развернутое мыло легко ароматизирует пространство.

Выбирайте лен, лаванду, цитрус, сандал — эти ароматы остаются свежими и ненавязчивыми. Поместите мыло в тканевые мешочки или сетки и разложите на полках или возле обуви. Заменяйте, когда аромат ослабевает.

Тканевые мешочки

Такой вариант для тех, кто любит детали с характером и легкий налет «бабушкиного настроения», который снова в тренде.

Наполните хлопковые или сетчатые мешочки смесью сушеных трав:

лаванда — для свежести

розмарин — для ясности

гвоздика — для тепла

Разложите их на полках, в коробках с бельем или сезонными вещами.

Ароматные восковые пластины

Восковые ароматические пластины — стильная и долговременная альтернатива бумажным ароматизаторам. Воск удерживает запах лучше и медленно отдает его в воздух.

Для изготовления растопите воск, добавьте эфирные масла, например, цитрус, лаванда, эвкалипт или розмарин и залейте в силиконовые формы. Готовые пластины можно хранить в натуральных мешочках или подвешивать на лентах. Обновляйте каждые 2-3 месяца.

Свежий запах в шкафу — это не про сильные ароматы, а про баланс воздуха, влажности и натуральных материалов. Кедр, травы, уголь и сода работают деликатно, но эффективно, сохраняют одежду чистой и приятной на ощупь и запах.

Лучший аромат для дома — тот, который почти не ощущается, но создает ощущение порядка и заботы. И именно таким должен быть аромат вашего шкафа.