Натуральные, эффективные и бесплатные: 5 рецептов жидких удобрений, которые можно сделать самим

Жидкие удобрения, приготовленные в домашних условиях, приносят массу преимуществ для овощей, садовых и комнатных растений.

Натуральные подкормки для растений сделать несложно, но в эффективности их применения не приходится сомневаться. Растениям нужны питательные вещества, чтобы расти, процветать и плодоносить, поэтому садоводы применяют органические или химические удобрения. Органические удобрения гораздо безопаснее для окружающей среды, чем химические, и их можно производить из ингредиентов, которые легко найти на вашей кухне и в саду.

Как сделать жидкое удобрение для растений в домашних условиях, рассказывает Gardening know how.

Почему жидкие удобрения эффективнее гранулированных

Удобрения выпускаются в двух основных формах: гранулированные и жидкие. Гранулированные удобрения содержат смесь отдельных частиц, вносимых на уровень почвы или смешанных с почвой. Жидкие удобрения — это питательные вещества, растворенные в воде, которыми можно поливать почву или распылять непосредственно на растения.

Жидкие удобрения становятся все более популярными по нескольким причинам:

Жидкости легче наносить, и они действуют быстрее, чем гранулированные продукты.

Жидкие удобрения можно распределять более равномерно.

Жидкости хорошо подходят для подкормки рассады и новых растений, а также могут применяться для подкормки в середине сезона.

Гранулированные продукты создают области с высоким содержанием соли, которых корни часто избегают. Жидкости не вызывают этой проблемы.

Жидкие удобрения для растений особенно полезны для новых саженцев и контейнерных растений. Они также могут стимулировать рост грядочных растений ранней весной и в течение всего вегетационного периода.

Ингредиенты и питательные вещества

Удобрения обеспечивают растения тремя основными питательными веществами: азотом для роста листвы, фосфором для роста корней и калием для цветения и плодоношения. Растениям также необходимы многие микроэлементы, такие как железо, медь и марганец.

Самодельное жидкое удобрение не может дать вам такого же широкого набора питательных веществ, как удобрение, купленное в магазине, но вы можете в некоторой степени манипулировать соотношением, выбирая ингредиенты:

Азот – навоз, сорняки, скошенная трава, окопник, крапива.

Фосфор – банановая кожура, лобода, окопник

Калий – банановая кожура, одуванчики, крапива, окопник, огуречник, лук, хвощ, цикорий.

Домашние жидкие удобрения для растений, также известные как компостный чай, легко приготовить и позволяют получить больше из органических отходов.

Вот несколько простых рецептов, которые стоит попробовать:

Чай из сорняков

5 рецептов жидких удобрений, которые можно сделать самим / Фото: Credits

Чай из сорняков — это богатое удобрение, которое забирает питательные вещества из сорняков, без семян. Используйте этот базовый рецепт, чтобы приготовить тоник для использования в саду, а также для комнатных растений и рассады:

Собирайте сорняки в ведро, пока выдергиваете их.

Когда ведро наполнится сорняками примерно наполовину, добавьте воды, желательно дождевой.

Накройте ведро сеткой, чтобы комары не откладывали яйца в воде.

Оставьте ведро на несколько дней или пару недель, чтобы оно настоялось.

Процедите сорняки и используйте жидкость в качестве удобрения. Выбросьте сорняки или добавьте их в компостную кучу.

Это хорошее универсальное удобрение для любой смеси сорняков. Добавляйте определенные сорняки в более высоких концентрациях, чтобы варьировать содержание питательных веществ. Применяйте его не чаще, чем раз в две недели.

Компостный чай

Если вы компостируете дворовые и кухонные отходы, у вас есть отличная закваска для жидких удобрений. Компост обеспечивает широкий спектр питательных веществ, но в твердом виде его необходимо смешивать с почвой. Приготовьте компостный чай в качестве жидкого удобрения, которое вы можете использовать в любое время для улучшения здоровья и роста растений.

Сначала удалите из компоста все более крупные куски отходов, которые не полностью разложились. Используйте хорошо разложившуюся материю и насыпьте ее в ведро, примерно на одну треть. Заполните ведро до конца водой и оставьте на одну-две недели.

Процедите смесь и используйте жидкость для полива растений. Лучше всего использовать смесь сразу после того, как вы ее процедите, но вы можете приготовить больше, применяйте компостный чай каждые пару недель.

Навозный чай

Если у вас есть сельскохозяйственные животные, приготовьте навозный чай, чтобы значительно повысить уровень азота. Имейте в виду, что избыток азота может стать проблемой, особенно для цветущих и плодоносящих растений. Избыток азота способствует росту листьев над цветами. Используйте этот чай, если вы знаете, что вашим растениям нужно больше азота или чтобы подкормить те, которые вы выращиваете ради листвы.

Наполните навозом одну треть ведра или другой емкости и залейте водой. Оставьте на несколько дней, ежедневно помешивая. Процедите чай или дайте навозу осесть на дно и слейте жидкость, которую можно использовать. При необходимости разбавьте чай. Цвет должен быть похож на холодный чай, иначе он будет слишком крепким. Обрабатывайте растения каждую неделю или две.

Для приготовления навозного чая можно использовать отходы кур, уток, гусей, кроликов, лошадей, коров или овец. Не используйте навоз кошек, собак и других плотоядных животных, поскольку этот вид отходов может содержать вредные патогены.

Настойка банановой кожуры

5 рецептов жидких удобрений, которые можно сделать самим / Фото: Credits

Чтобы упростить повторное использование банановой кожуры в саду, поставьте в холодильник кувшин или банку с водой и добавляйте в нее кожуру от бананов. Холодная температура не позволит им стать слишком вонючими. Примерно через неделю процедите смесь, чтобы получить настойку, богатую калием.

Используйте ее, чтобы ускорить цветение и плодоношение таких растений, как помидоры, перец и кабачки. Поливайте ею рассаду и растения каждые пару недель в течение вегетационного периода.

Вы также можете компостировать банановую кожуру, чтобы обогатить домашний компост.

Настойка из яичной скорлупы

5 рецептов жидких удобрений, которые можно сделать самим / Фото: Credits

Чай из яичной скорлупы содержит кальций — микроэлемент, который полезен многим растениям. Используйте эту настойку в своем огороде, чтобы способствовать здоровому росту и предотвратить гниение кончиков цветков.

Чтобы приготовить кальциевое удобрение, отварите 10-12 пустых и чистых яичных скорлуп в 4 литрах воды. Снимите смесь с огня и оставьте на 24 часа или дольше. Процедите смесь и используйте жидкость для полива растений. Вы также можете использовать воду, оставшуюся от варки яиц вкрутую, при условии, что вы не солите воду.

Жидкое удобрение для растений в домашних условиях легко приготовить, оно дает вторую жизнь дворовым и кухонным отходам и приносит пользу растениям. Приготовьте и используйте тоники по мере необходимости весной, в течение лета и круглый год для комнатных растений в горшках.

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