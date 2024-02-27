Найти и уничтожить: 6 мест скопления микробов, о которых вы, вероятно, не знали

Вы себе даже не представляете, в каких неожиданных местах скрываются бактерии и вирусы.

Мы часто думаем, что микробы находятся на таких вещах, как дверные ручки, выключатели света и мобильные телефоны. Но на самом деле укромных мест для микробов гораздо больше, поэтому Womans world собрал 6 самых неожиданных точек накопления микробов и способы избавиться от них навсегда.

Многоразовые сумки для продуктов

6 мест скопления микробов, о которых вы, вероятно, не знали / Фото: Credits

По мнению исследователей, наши экологически чистые многоразовые сумки, к сожалению, содержат микробы. И проблема не только в подтекающей упаковке курицы и мяса. Сумки собирают микробы, когда их бросают в продуктовые тележки и на кассовые конвейеры, а также когда мы используем их, чтобы носить с собой спортивную одежду, обувь и многое другое.

Но эксперты говорят, что проблема легко решается, если вы будете использовать хлопчатобумажные или холщовые шопперы, и регулярно стирать их в горячей воде.

Пылесосы

Как почистить пылесос / Фото: Credits

Ковры собирают в шесть раз больше грязи, чем дерево, плитка и другие напольные материалы, поэтому неудивительно, что по крайней мере 50% насадок для пылесосов дают положительный результат на фекальные бактерии и другие вредные микробы.

Но с этим можно успешно бороться. Исследования показывают, что если использовать дезинфицирующий спрей, чтобы очистить нижнюю часть насадки для пылесоса после каждого использования или после уборки грязных мест, таких как прихожая, можно убить до 100% микробов до их распространения.

Душевые занавески

6 мест скопления микробов, о которых вы, вероятно, не знали / Фото: Credits

Влаголюбивые бактерии размножаются, как лесной пожар, на влажных занавесках для душа, и даже держатели для занавесок, которые выглядят безупречно чистыми, могут быть источником миллионов микробов.

К счастью, исследователи говорят, что регулярное смывание того, чем питаются эти микробы (мыльной пены), может мгновенно остановить их рост и распространение. Каждый раз, когда вы убираете в ванной, бросайте тканевую или виниловую подкладку для штор в стирку (используйте щадящий режим и большое количество теплой мыльной воды, затем повесьте ее обратно в ванну, чтобы она высохла). И еще разумно: держите занавеску для душа закрытой между использованиями, чтобы осталось меньше влажных уголков и щелей, в которых могут размножаться микробы.

Банки для специй

6 мест скопления микробов, о которых вы, вероятно, не знали

Понятно, что банки со специями и приправами, хранящиеся на расстоянии вытянутой руки от плиты, подвергаются воздействию брызг и загрязнения, когда мы готовим. Исследователи обнаружили, что 48% банок, используемых во время приготовления пищи, даже тех, что были спрятаны в шкафу, были заражены болезнетворными бактериями. Справиться с этим не сложно. Раз в неделю протирайте наиболее часто используемые банки тем же дезинфицирующим средством, которым вы чистите кухонную раковину и столешницы.

Офисные кресла

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Вы могли бы подумать, что компьютерная мышь будет самой грязной вещью на рабочем месте, однако подлокотники офисных стульев и столешницы столов содержат в 12 раз больше микробов на квадратный дюйм, поскольку именно на этих поверхностях скапливаются крошки и другие остатки пищи, которые так любят микробы.

Исправить положение можно, взяв за правило начинать каждый день с протирания этих поверхностей дезинфицирующей салфеткой. Исследователи инфекционных заболеваний говорят, что такой утренний распорядок дня может снизить воздействие патогенов на 95% и более.

Миски домашних животных

6 мест скопления микробов, о которых вы, вероятно, не знали / Фото: Credits

Домашние животные суют свои морды практически во все, поэтому неудивительно, что их посуда с едой и водой содержит миллионы болезнетворных микробов, в том числе фекальные колиформные бактерии и устойчивые к лекарствам стафилококки, и они неизменно считаются одними из самых загрязненных предметы в любом доме.

Чтобы ваши пушистые друзья (и вы!) оставались здоровыми, каждый день бросайте их миски с едой и водой в посудомоечную машину или ежедневно мойте их горячей мыльной водой. Ученые говорят, что это поможет снизить уровень микробов на 85% и более.

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