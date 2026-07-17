Назад в 90-е: какие тренды в домашнем декоре снова на пике популярности, но уже в новой версии

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Долгое время в мире интерьера царили холодные белые пространства, чёрные акценты и почти стерильный минимализм. Однако сегодня тенденция меняется, и люди все больше стремятся к домам, в которых есть душа, об этом рассказало издание Real Simple. На смену безупречной нейтральности приходят насыщенные цвета, необычный декор, вещи с историей и детали, на которые хочется смотреть.

Отчасти этот поворот стал возможен благодаря новой волне ностальгии по 1990-м годам. Именно эта эпоха подарила немало решений, которые сегодня дизайнеры возвращают в современные дома, но уже в более изысканном и актуальном виде.

Светлые дубовые кухни

После многих лет популярности белых и чёрных кухонь дизайнеры вновь обратили внимание на дерево. Светлый дуб, медовые оттенки и натуральные текстуры, которые когда-то казались старомодными, снова вошли в тренд.

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В современных интерьерах всё чаще используются мягкие древесные оттенки, открытые полки и несколько «более живые» поверхности. Светлый дуб можно добавить не только с помощью кухонных фасадов. Для менее радикальных изменений подойдут деревянные столы, комоды, табуреты, разделочные доски или рамы. Такие детали постепенно создают ощущение тепла и естественности в пространстве.

Обои

Белые стены больше не являются единственным вариантом для стильного дома. Один из самых заметных трендов 1990-х, переживающий второе рождение, — обои с яркими принтами. Комнаты полностью покрывают узорами, иногда даже продолжая их на потолок.

Цветочные мотивы, классические орнаменты и вдохновение прошлыми эпохами придают помещению тепло, ностальгию и атмосферу ухода от повседневности.

Бордюры из обоев

Для тех, кто не готов полностью оклеивать комнату обоями, возвращается ещё один знакомый элемент 90-х — декоративные обойные бордюры. Их можно использовать в классическом стиле, например, горизонтально посередине стены, как это делали раньше. А можно адаптировать тренд к современности и оформить ими контуры потолка или повторить линию деревянной отделки.

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Такой небольшой штрих придает интерьеру характер, но при этом не перегружает его.

Китайские мотивы, флористика и романтические принты

Еще одна категория узоров, которая снова вошла в моду. Однако современный подход отличается от подхода 90-х, ведь дизайнеры больше не создают полностью традиционные интерьеры. Вместо этого они добавляют отдельные акценты, такие как обои, декоративные ширмы, вазы или текстиль.

Стоит использовать такие мотивы в виде сине-белой керамики, декоративных ваз, фарфоровых элементов или подушек, абажуров и обивки мебели с цветочными или птичьими узорами. Главное правило — сочетать романтические детали с более простыми современными материалами.

Текстильные «юбки» для мебели

В 1990-х ответом на вопрос «как сделать пространство уютнее?» часто была ткань. «Юбки» на креслах, кроватях и даже под раковинами вновь появляются в современных интерьерах. Такие детали придают пространству мягкость, женственность и игривое настроение.

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В сочетании с современной мебелью они создают непринуждённую атмосферу, которая выглядит не устаревшей, а вневременной.

Кровати с балдахинами

Еще один символ 90-х — кровати с балдахинами — также вернулись. Однако на этот раз дизайнеры отказываются от тяжелых тканей и чрезмерной декоративности. В тренде — легкие каркасы, прозрачные материалы, лен и воздушные шторы.

Такой стиль напоминает уютную атмосферу старых фильмов — спокойную, тёплую и романтичную. Стоит сочетать простой каркас кровати с лёгкими тканями, которые мягко окутывают спальное место, но при этом не заслоняют свет.

Лучше всего этот приём работает в уютных спальнях с натуральными текстурами и нейтральными цветами.

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Итальянские акценты

В 1990-х итальянский стиль пользовался огромной популярностью. Иногда он переходил границы, например, когда кухня превращалась в чрезмерно тематический тосканский уголок. Сегодня дизайнеры предлагают более сдержанный подход.

Теплые мраморные поверхности, мебель в неоклассическом стиле и декоративные покрытия, имитирующие травертин или известняк, вновь набирают популярность. Однако секрет современного интерпретации заключается не в том, чтобы создавать декорацию в итальянском стиле, а в том, чтобы добавить лишь несколько характерных деталей.

Возвращение трендов 90-х доказывает, что стиль не исчезает навсегда, он просто меняет форму. Сегодня дизайнеры не копируют прошлое, они черпают из него тепло дерева, смелость цветов, романтичность текстиля и любовь к деталям, которые делают дом особенным.

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